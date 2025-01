AIS ร่วมภาครัฐ นำ 5G ยกระดับสาธารณสุขไทย หนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

AIS ร่วมกับ กสทช. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดินหน้ายกระดับวงการแพทย์และระบบสาธารณสุขไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ "รถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ" ล่าสุดขยายความร่วมมือไปยังพื้นที่จังหวัดน่าน หน่วยปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวโดยนำระบบดิจิทัลเสริมประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งระบบ ตอกย้ำการทำงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศให้มีความแข็งแรง สามารถเชื่อมต่อการทำงานได้กับทุกภาคส่วน อีกทั้งยังช่วยสร้างประโยชน์ ลดความเหลื่อมล้ำและเติมเต็มโอกาสให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์และงานสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทันท่วงที อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทยในทุกมิตินายวรุณเทพ วัชราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า AIS มีความพร้อมเป็นอย่างมากต่อการนำศักยภาพของ 5G มาเชื่อมต่อการทำงานกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้ลูกค้าและคนไทย โดยตั้งแต่ปี 2561 ได้ร่วมพัฒนารถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือรถ Mobile Stroke Unit-Stroke One Stop (MSU-SOS) ซึ่งเป็นรถพยาบาลเคลื่อนที่ที่มีความสามารถในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะเปรียบเสมือนการนำโรงพยาบาลไปสู่ชุมชน ที่ต้องอาศัยศักยภาพของเครือข่ายความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพ เพื่อให้การเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยและการแสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเพื่อการวินิจฉัยระหว่างทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ไม่มีสะดุด เป็นการนำนวัตกรรมทางการแพทย์ ผ่านเทคโนโลยีโครงข่ายมาสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่ห่างไกล ที่ในปัจจุบันมีจำนวน 7 คันทั่วประเทศแม้ว่าภาคเหนือจะมีความท้าทายอย่างมากในการขยายโครงข่ายสัญญาณ ด้วยข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ที่เป็นภูเขาและพื้นที่สูง การเข้าถึงของแหล่งพลังงานไฟฟ้า แต่ทีม AIS ก็ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการนำนวัตกรรมโครงข่ายมาผสมผสานเพื่อขยายความครอบคลุม ทำให้สามารถส่งมอบบริการดิจิทัลและโซลูชันที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เช่น 5G CPE ที่สามารถรองรับการกระจายสัญญาณภายใน Mobile Stroke Unit-Stroke One Stop (MSU-SOS) ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการแจ้งเหตุ การให้คำปรึกษาของทีมแพทย์และบุคลากร การส่งภาพ CT Scan ของสมองและสัญญาณชีพจรของผู้ป่วยขึ้น Cloud ให้ทีมแพทย์แบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย การรักษาในเบื้องต้นได้ทันเวลา แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลรศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โครงการ "รถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ" ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย แม้จะมีความท้าทายในบางด้าน เช่น การขยายเครือข่ายสัญญาณในพื้นที่ห่างไกล หรือการเพิ่มจำนวนบุคลากรเฉพาะทาง แต่ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โครงการนี้มีความหวังที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และกลายเป็นต้นแบบที่สำคัญสำหรับการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพในอนาคตอย่างยั่งยืนโครงการ "รถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ" จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ตามลงนามบันทึกข้อตกลงของ 4 กระทรวง 2 หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้วยการนำศักยภาพของโครงข่าย 5G เข้าเชื่อมต่อการทำงานกับรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ หรือรถ Mobile Stroke Unit-Stroke One Stop (MSU-SOS)