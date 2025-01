สานต่อ Google for Education ผ่าน 2 โครงการสร้างโอกาสการศึกษาไทย

สำหรับหลักสูตรและประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนครั้งแรกในโลก มาจากการที่ Google ได้เปิดให้มีหลักสูตรเรียนรู้เกี่ยวกับ Google Workspace for Education และ ChromeOS ผ่านระบบ Massive Open Online Courses (MOOC) ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยหลักสูตรนี้ออกแบบด้วยกรณีศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลของ Google ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด และเมื่อจบหลักสูตรนักเรียนสามารถสอบวัดระดับความรู้เพื่อรับประกาศนียบัตรอีกด้วยส่วนการขยายผล Chromebook ในกลุ่มโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทั่วประเทศ มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนอกจากนี้ เมื่อเครื่องมือเหล่านี้ถูกนำไปใช้ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 จะช่วยส่งเสริมความคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ตลอดจนพัฒนาความรู้ด้านไอซีทีของนักเรียนทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายขยายผลการใช้ Chromebook ในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสนุกสนานในการเรียนรู้ และลดภาระงานของครูผู้สอน ไปยังโรงเรียนในกลุ่มดังกล่าวอีก 20 แห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษต่อยอดจากความร่วมมือ ส่งเสริมนโยบายการศึกษาแบบ “Anywhere Anytime” และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลแห่งชาติ (National Digital Learning Platform) ใน 3 ด้านสำคัญ ประกอบด้วย1.การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวง การแบ่งปันความรู้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้งานทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษาจาก Google และเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น AI2.การให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ Chromebook ระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์ และแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนตามแนวที่ประสบความสำเร็จของประเทศต่างๆ ทั่วโลก3.การทำโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน คุณภาพการออกแบบการเรียนการสอน และการพัฒนาฐานข้อมูลทางการศึกษาพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ กระทรวงได้จัดทำแนวทางการใช้ AI ในการศึกษาฉบับชั่วคราวเพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ปลอดภัยและมีจริยธรรมแจ็คกี้ หวาง Country Director, Google ประเทศไทย กล่าวว่า การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของโอกาสและความเท่าเทียม พร้อมทั้งช่วยพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่เยาวชน โดยเชื่อมั่นว่าการประกาศความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในวันนี้จะช่วยผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของการศึกษาไทย และช่วยให้กระทรวงบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย Anywhere Anytime ได้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตาม จากรายงานของ Futuresource พบว่า Chromebook เป็นอุปกรณ์สำหรับการศึกษา K-12 ที่มีความนิยมสูงสุดในโลกตั้งแต่ปี 2564 และเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานสูงสุดในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เป็นต้นนอกจากนี้ Google for Education ยังมุ่งยกระดับทักษะครูผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีหลักสูตรและการสอบวัดระดับ รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม