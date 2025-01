AIS PLAY ถ่ายกีฬามหา’ลัย ‘ธรรมศาสตร์เกมส์ 2025’ ชมฟรีทั้ง 9 ช่อง

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ที่มีการถ่ายทอดสดผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มในรูปแบบ FULL HD ให้คนไทยทุกเครือข่ายได้ชมสดฟรีพร้อมไฮไลต์และรีรันแบบจัดเต็ม 9 ช่องพิเศษ พร้อมนักพากย์ จุใจ 12 ประเภทกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เซปักตะกร้อ เทควันโด เทนนิส ยูยิตสู ฟุตซอล และ eSports ได้ผ่าน AIS PLAY ทุกช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 9-18 ม.ค.2568น.ส.พิมพ์นรี น้อยธรรมราช หัวหน้าแผนกงานบริหารแบรนด์ AIS กล่าวว่าในฐานะผู้ให้บริการ Digital AIS ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเปิดพื้นที่ให้แก่คนรุ่นใหม่ เยาวชน ได้แสดงความสามารถผ่านตัวตนที่หลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่พิเศษๆ อย่าง AIS SIAM ที่สยามสแควร์ซอย7, AIS e-sport studio, AIS PLAYGROUND ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศ และกิจกรรมมากมายผ่าน Online Platform ต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายด้วยความเชื่อที่ว่า ทุกคนสามารถเป็นตัวเองที่ดีที่สุดได้เสมอดังนั้น ในครั้งนี้เราจึงยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธรรมศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 50 ที่เป็นการรวมตัวของนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมาพบปะ แลกเปลี่ยนความเป็นที่สุดด้านกีฬา ภายใต้แนวคิดการจัดงานที่ว่า Unity of Diversity, Victory for All รวมความหลากหลาย สู่ชัยชนะเพื่อคนทั้งมวล โดย AIS พร้อมดูแลเสริมขีดความสามารถของโครงข่ายสื่อสารให้ผู้ร่วมงาน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ หรือแม้แต่ครอบครัวที่มาร่วมชมและให้กำลังใจที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้รองรับการใช้งานสื่อสาร การแชร์ภาพ วิดีโอ หรือไลฟ์บรรยากาศ รวมไปถึงการบริหารจัดการการแข่งขันบนดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างดีที่สุดประเดิมสนามยิงสดพร้อมกันวันที่ 9 มกราคมนี้ ด้วยการแข่งขันนัดแรกของกีฬาเทควันโด ยูยิตสู และฟุตบอล ตั้งแต่เวลา 07.50 น. พร้อมรับชมความยิ่งใหญ่ของพิธีเปิด ตั้งแต่เวลา 15.50 น.เป็นต้นไป จากสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Main Stadium)ร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 “ธรรมศาสตร์เกมส์ 2025” รับชมสดฟรีทุกเครือข่าย พร้อมไฮไลต์และรีรันผ่าน AIS PLAY ทุกแพลตฟอร์ม ทั้งบนแอปพลิเคชัน AIS PLAY, กล่อง AIS PLAYBOX, Website https://aisplay.ais.co.th/portal, Smart TV, Apple และ 3BB GIGA TV ตั้งแต่วันที่ 9-18 มกราคม 2568 เช็กตารางการถ่ายทอดสดที่ https://www.ais.th/thammasat-games-2025