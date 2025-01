พลังสาวเริ่มมา! Kaspersky ชูสัดส่วนพนักงานผู้หญิงเกิน 25% ขอปี 68 โต 2 หลัก

แคสเปอร์สกี้ (Kaspersky) ชี้อุตสาหกรรมความปลอดภัยไซเบอร์กำลังเปลี่ยนโฉมครั้งสำคัญ ด้วยการเพิ่มขึ้นของผู้บริหารหญิงตำแหน่งสูงโดยเฉพาะในประเทศไทย ชี้เป็นปรากฏการณ์เชิงบวกในวงการเทคโนโลยีที่เริ่มตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายในการขับเคลื่อนนวัตกรรม ยืนยันสัดส่วนพนักงานหญิงถึง 25% ของพนักงานรวม ตั้งเป้าปี 2568 มีรายได้เติบโตในระดับสองหลัก รายได้ส่วนใหญ่มาจากกลุ่ม B2Bน.ส.เบญจมาศ จูฑาพิพัฒน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย แคสเปอร์สกี้ เผยว่าการเพิ่มขึ้นของบุคลากรหญิงในอุตสาหกรรมนี้เกิดจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะความต้องการมุมมองที่หลากหลายในการพัฒนาโซลูชันและการตัดสินใจทางธุรกิจ ทำให้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จำนวนผู้บริหารหญิงที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงในบริษัทเทคโนโลยีมีเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศไทย"การได้เห็นผู้หญิงทำงานในอุตสาหกรรมความปลอดภัยไซเบอร์มากขึ้นเป็นเรื่องดีเสมอ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการผลักดันอย่างเห็นได้ชัดเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมพลังให้ผู้หญิงในแวดวงธุรกิจและเทคโนโลยี ช่วยเพิ่มโอกาสและการสนับสนุนแก่ผู้เชี่ยวชาญหญิงในการก้าวขึ้นสู่บทบาทผู้นำ นอกจากนี้ ยังมีการเน้นย้ำมากขึ้นในการแก้ไขอคติทางเพศ และการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อช่วยให้ผู้หญิงเข้าสู่วงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ง่ายขึ้น"แคสเปอร์สกี้นั้นแสดงจุดยืนชัดเจนในการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ผ่านโครงการ Women in Cybersecurity ภายใต้วิสัยทัศน์ 'Bring on the Future' โดยปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนพนักงานหญิงถึง 25% สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างความหลากหลายในองค์กรที่ผ่านมา ตลาดความปลอดภัยไซเบอร์อยู่ในภาวะขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ โดยไม่จำกัดเพศ ทำให้เกิดเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้หญิงที่สนใจเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้ ทั้งในระดับเริ่มต้น ไปจนถึงระดับผู้บริหารสำหรับแนวโน้มธุรกิจในประเทศไทย แคสเปอร์สกี้คาดการณ์การเติบโตแบบก้าวกระโดดในปี 2568 โดยเฉพาะในกลุ่ม B2B ซึ่งรวมถึงภาครัฐ ธนาคาร และองค์กรเอ็นเทอร์ไพรซ์ การผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 และ Smart City เป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่มความต้องการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในอีกด้าน บริษัทยังเดินหน้าพัฒนาโปรแกรม Channel Partner Enablement เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้พันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ เช่น AI และภัยคุกคามที่ซับซ้อนขึ้น