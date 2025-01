ทายไม่แม่น? สรุปดราม่าคำทำนายเรื่องผู้หญิงจะเลือกมีเพศสัมพันธ์กับหุ่นยนต์แทนผู้ชายภายในปี 2025

REVEALED: Women will be having more sex with ROBOTS than men by 2025 https://t.co/TO87mbCAHw pic.twitter.com/qKrTIIuAFP— The Sun (@TheSun) June 30, 2016

กลายเป็นดราม่ารับปีใหม่สำหรับคำทำนายเรื่องผู้หญิงจะเลือกมีเพศสัมพันธ์กับหุ่นยนต์แทนผู้ชายภายในปี 2025 ของดร.เอียน เพียร์สัน (Dr. Ian Pearson) ที่ถูกมองว่าเป็นการทำนายที่ผิดพลาด ซึ่งไม่ว่าจะทายแม่นหรือไม่แม่น แต่เรื่องนี้คือกรณีศึกษาชั้นยอดที่สะท้อนข้อจำกัดของการทำนายเทคโนโลยี ขณะเดียวกันก็เตือนใจให้ทุกคนระวังกระแสข่าวที่เกินจริง และอาจจะแสดงให้เห็นว่าสังคมยังไม่พร้อมยอมรับเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่นักลงทุนและผู้พัฒนาเทคโนโลยีต้องติดตามDr. Ian Pearson เป็นนักอนาคตวิทยาที่ประกาศอย่างกล้าหาญเมื่อ 9 ปีที่แล้ว โดยคาดการณ์ว่าผู้หญิงจะเลือกมีเพศสัมพันธ์กับหุ่นยนต์แทนผู้ชายภายในปี 2025 รายละเอียดคำทำนายจากรายงานเมื่อ 9 ปีที่แล้ว ระบุถึงพัฒนาการของอุปกรณ์ทางเพศและเทคโนโลยีแสดงภาพเสมือนจริง (VR) ว่าภายในปี 2035 ของเล่นทางเพศจะพัฒนามากขึ้นและผู้คนจะคุ้นเคยกับ VR sex มากขึ้นเหตุผลที่ Dr. Pearson เชื่อว่าผู้คนจะยอมรับการมีเพศสัมพันธ์กับหุ่นยนต์คือการที่สังคมยอมรับการใช้อุปกรณ์สั่นหรือไวเบรเตอร์ (vibrator) โดยในคำให้สัมภาษณ์มีการอุปมาว่าคนดื่มชาไม่ได้หมายความว่าไม่แวะไปดื่มกาแฟเลย (Drinking tea doesn't mean you won't want coffee sometimes)แต่แล้วดร.ก็ยอมรับความผิดพลาดของการทำนาย โดยในปี 2020 คำแถลงของ Dr. Pearson ยอมรับว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) พัฒนาช้ากว่าที่คาดไว้ 35-40% ซึ่งจนถึงวันนี้ที่โลกเข้าสู่ปี 2025 ผู้คนในโซเชียลมีเดียต่างมีปฏิกิริยาต่อคำทำนายที่ไม่เป็นจริงแบบหลากหลายทิศทางชาวโซเชียลมีการล้อเลียนและแสดงความผิดหวังเชิงประชด โดยบอกว่าปี 2025 แล้ว ไหนใครมีเซ็กซ์กับหุ่นยนต์บ้าง ขณะที่บางคนทักทายปีใหม่ด้วยประโยค Happy sex with robots year แทนคำอวยพรแบบดั้งเดิมถามว่าทำไมเราจึงควรสนใจข่าวนี้ หนึ่งในเหตุผลสำคัญคือการสะท้อนข้อจำกัดของการทำนายเทคโนโลยี เพราะกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญ ก็อาจประเมินความเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยีผิดพลาดได้ ดังนั้น ข่าวนี้จึงเป็นบทเรียนว่าการคาดการณ์อนาคตควรคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ การยอมรับของสังคมเคสนี้ยังเตือนให้เราชาวโซเชียลระวังกระแสข่าวที่เกินจริง เนื่องจากในยุคที่เทคโนโลยี AI กำลังเติบโต มักมีการทำนายแบบเกินจริง กรณีของ Dr. Pearson จึงช่วยให้โลกเข้าใจว่าควรมีวิจารณญาณในการรับข้อมูลและคำทำนายต่างๆแจ่ในอีกแง่ กรณีของ Dr. Pearson สามารถสะท้อนทัศนคติของสังคมต่อเทคโนโลยี สิ่งที่สัมผัสได้ชัดคือสังคมอาจยังไม่พร้อมยอมรับเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ต่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ไม่ว่าอย่างไร ดราม่านี้ให้มุมมองที่สำคัญต่อการพัฒนา AI โดยสามารถอนุมานได้ว่าการพัฒนา AI ที่จะทดแทนปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นั้นซับซ้อนกว่าที่คิด ถือเป็นอีกกรณีศึกษาที่ดีสำหรับนักลงทุนและผู้พัฒนาเทคโนโลยีทุกคน.