“อัลฟ่าเซค” เผย 10 เทรนด์การชำระเงินในอนาคต

ดร.นิพนธ์ นาชิน ผู้ตรวจประเมิน QSA บริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด ให้ข้อมูล แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบการชำระเงินในอนาคตที่คาดการณ์ไว้สำหรับปี 2025 โดยเน้นไปที่ 10 เทรนด์สำคัญที่จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบด้วย1.การชำระเงินแบบไร้ตัวเลขบัตร ภายในปี 2030 การชำระเงินออนไลน์จะไม่จำเป็นต้องใช้หมายเลขบัตรหรือรหัสผ่านอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยี tokenization, การยืนยันตัวตนทางชีวมิติ และกระเป๋าเงินดิจิทัล Click to Pay2.AI ถูกนำมาใช้ในการป้องกันภัยไซเบอร์ ที่สามารถตรวจจับการฉ้อโกงในเวลาเพียงระดับมิลลิวินาทีเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันได้สูงสุดถึง 300% 3.ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มที่รวมฟังก์ชันจัดการงานธุรการและการตลาด พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการตัดสินใจ4.กระเป๋าเงินดิจิทัลจะได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ไม่มีบัญชีธนาคาร โดยสามารถเชื่อมโยงกับระบบการชำระเงินแบบดั้งเดิม 5.เทคโนโลยี passkeys และการยืนยันตัวตนทางชีวมิติกำลังขยายตัว 6. การชำระเงิน B2B ที่ง่ายขึ้น จากการใช้บัตรเสมือน (Virtual Cards) ช่วยลดข้อผิดพลาด เพิ่มความปลอดภัย และให้ข้อมูลเรียลไทม์แก่ธุรกิจ7. เทคโนโลยี Tap on Phone ที่จะช่วยเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆ ให้กลายเป็นเครื่องรับชำระเงิน ลดโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน และยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ 8.การชำระเงินแบบเรียลไทม์ขยายตัวสู่ 100 ประเทศ และเริ่มเชื่อมโยงกับสกุลเงินดิจิทัลเพื่อการทำธุรกรรมที่ราบรื่นยิ่งขึ้น9.การร่วมมือระหว่างฟินเทค รัฐบาล และสถาบันการเงินช่วยสร้างโซลูชันที่ง่ายต่อการเข้าถึงและเพิ่มความไว้วางใจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล สุดท้าย 10. เทคโนโลยีบล็อกเชน และเศรษฐกิจโทเคน จะช่วยเพิ่มความเร็ว ความปลอดภัย และลดต้นทุนในระบบการเงิน โดยเฉพาะในธุรกรรม B2B และการจัดการสินทรัพย์ล่าสุด บริษัท อัลฟ่าเซค ได้รับรอง มาตรฐาน PCI DSS v4.0.1 (The Payment Card Industry Data Security Standard ) ให้แก่ เดอะมอลล์กรุ๊ป ถือเป็นมาตรฐานที่เข้มงวดในการปกป้องข้อมูลการชำระเงิน ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตอย่างไรก็ตามมาตรฐานดังกล่าว เป็นการรับรอง เพื่อให้สามารถมั่นใจว่า หากได้ทำตามมาตรฐานแล้วจะทำให้ระบบขององค์กรมีความมั่นคงปลอดภัย และจะช่วยลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการรั่วไหลของข้อมูลบัตรเครดิต และการรับรองมาตรฐาน PCI DSS v4.0.1 ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของเดอะมอลล์กรุ๊ปในการสร้างระบบที่มีความปลอดภัยสูงสุดและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพจิรยุทธ์ กาญจนมยูร CHIEF INFORMATION OFFICER (CIO) บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า การผ่านมาตรฐาน PCI DSS 4.0.1 เป็นผลลัพธ์ของการทำงานที่ต่อเนื่องและทุ่มเทของทีมงานทุกฝ่าย โครงการนี้เริ่มจากการวางแผนที่ครอบคลุมและการประเมินจุดเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้ระบบ POS มีความปลอดภัยสูงสุดและตอบโจทย์การใช้งานในยุคดิจิทัล“มาตรฐาน PCI DSS เป็นส่วนสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยของระบบ POS ของเรา การได้รับการรับรองครั้งนี้ไม่เพียงแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลของลูกค้า แต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจของเราในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีให้แข็งแกร่ง เพื่อสร้างความมั่นใจในบริการในทุกมิติ”