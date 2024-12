AIS พัฒนา Self-Evolving Network รับเทศกาลปีใหม่ พร้อมดูแล 24 ชั่วโมง จัดสิทธิพิเศษต้อนรับปี 2025

รวมถึงงานบริการให้ลูกค้าและคนไทยอุ่นใจในทุกการใช้งานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน การเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อใช้เวลากับครอบครัวที่บ้าน หรือแม้แต่การเข้าร่วมงานเคานต์ดาวน์ร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ที่มีการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศด้วยการยกระดับขีดความสามารถของ AI และ Autonomous Network ให้เป็นโครงข่ายที่มีความฉลาดและสามารถพัฒนาตัวเองได้แบบไม่หยุดยั้ง หรือ Self-Evolving Network (SEN) ที่เป็นการเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายของ AIS ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการปริมาณการใช้งานและ Capacity ได้ด้วยตัวเองแบบ Realtime ทำให้ทีมวิศวกร และทีมช่างของ AIS 3BB FIBRE 3 สามารถตรวจสอบเฝ้าระวังและเสริมขีดความสามารถของเน็ตเวิร์กในพื้นที่ต่างๆ ได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาการใช้งานได้ทันที ภายในศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงวันหยุดยาวเพื่อติดตามและเฝ้าระวัง พร้อมอำนวยความสะดวกลูกค้าทุกพื้นที่ทั่วประเทศทั้ง AIS 5G / 4G / AIS Super WiFi และบริการเน็ตบ้าน ทั้ง AIS FIBRE 3 และ 3BB FIBRE 3นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าทั่วไป AIS กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่นับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่คนไทยจะใช้เป็นโอกาสเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวพักผ่อน AIS ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลที่มีความแข็งแกร่งมากสุดในอุตสาหกรรม ด้วยโครงข่าย AIS 5G ที่มีความครอบคลุมแล้วกว่า 95% ของพื้นที่ประชากร สามารถให้บริการลูกค้าได้แบบลึก สูง กว้าง ไกล เราขอเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้ลูกค้าและคนไทยสามารถใช้งานทั้งการติดต่อสื่อสาร ใช้งานโซเชียล โพสต์ โหลด แชร์ ชม และส่งต่อความสุขรับปีใหม่ได้อย่างราบรื่นและอุ่นใจดังนั้น นอกเหนือจากการนำเทคโนโลยี AI และ Autonomous Network ที่มีความอัจฉริยะเป็น Self-Evolving Network เรายังเตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลัง โดยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายสื่อสารในพื้นที่การจัดงานเคานต์ดาวน์ทั่วประเทศ เช่น centralwOrld Bangkok Countdown 2025, SIAM PARAGON THE MAGICAL COUNTDOWN CELEBRATION 2025, ONE BANGKOK COUNTDOWN CELEBRATION 2025 จ.กรุงเทพมหานคร, PATTAYA COUNTDOWN 2025 จ.ชลบุรี, KORAT COUNTDOWN 2025 จ.นครราชสีมา, HATYAI COUNTDOWN 2025 จ.สงขลา, AMAZING CHIANG MAI COUNTDOWN 2025 จ.เชียงใหม่ รวมถึงเส้นทางสำคัญในการเดินทางไปท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาทั่วประเทศ ด้วยการเพิ่ม Capacity ภายในสถานีฐานเดิม และติดตั้งสถานีฐานชั่วคราว (Mini Tower)โดยเพิ่มการมอนิเตอร์การใช้งานของลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง กว่า 5,000 จุด อีกทั้งยังจัดเต็มทัพรถสถานีฐานเคลื่อนที่ (Mobile Base Station Car) และรถโมบายชุมสาย COW (Cell-On-Wheel) รวมถึงเตรียมความพร้อมของทีมวิศวกรในการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า เพื่อส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าและคนไทยนายธีร์ สีอัมพรโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจบรอดแบนด์ AIS กล่าวว่า เราเชื่อว่าในช่วงเวลาแห่งความสุขและการเฉลิมฉลอง บ้าน คืออีกหนึ่งสถานที่ที่ทุกคนได้กลับมารวมตัวและใช้ชีวิตร่วมกัน ในส่วนของบริการเน็ตบ้านภายใต้ AIS 3BB FIBRE 3 เรามีความพร้อมในการส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่เข้าใจและตอบโจทย์ทุกคนในบ้านได้อย่างครบถ้วน และความสุขที่มากกว่าทั้งสุดยอดคอนเทนต์ความบันเทิงที่ครบถ้วนมากสุดภายในบ้านของคุณให้ช่วงเวลาปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนได้มารับชมคอนเทนต์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหนัง ซีรีส์ กีฬา คอนเสิร์ต วาไรตี้ สารคดี เกมโชว์ หรือแม้แต่การร่วมนับถอยหลังก้าวสู่ปี 2025 ไปพร้อมๆ กันได้อย่างมีความสุขที่บ้าน ด้วยประสบการณ์ความบันเทิงระดับพรีเมียมจาก SMART SOUNDBAR ลำโพงอัจฉริยะที่ให้ทุกคนได้สัมผัสกับคุณภาพเสียงระดับโลกสายเกมที่ทุกคนในครอบครัวสามารถเอนจอยและใช้ช่วงเวลาวันหยุดสัมผัสกับ GAMING PLATFORMS ด้วยเราเตอร์อัจฉริยะ SMART AI GAMER ที่ช่วยเพิ่มความเร็วของสัญญาณ ลดค่าความหน่วง เพิ่มความเสถียร เพื่อให้ทุกการเล่นเกมมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า แน่นอนว่าในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2025 เราได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ด้วยการนำ AI เข้ามาบริหารจัดการโครงข่ายเน็ตบ้าน ที่สามารถตรวจจับปริมาณการใช้งานภายในบ้าน และพื้นที่ต่างๆ แบบ Realtime รวมถึงยังทำงานเชิงรุกด้วยการเข้าไปแก้ไขปัญหาก่อนที่ลูกค้าจะแจ้งเข้ามา หากตรวจพบความผิดปกติของการใช้งาน พร้อมเตรียมทีมช่างและงานบริการที่พร้อมช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถใช้งานเน็ตบ้านได้อย่างต่อเนื่องพร้อมก้าวสู่ปีใหม่ 2025 ไปด้วยกันนอกจากนี้ AIS ยังได้เตรียมส่งมอบความสุขให้ลูกค้าได้อุ่นใจข้ามปี จัดเต็มสิทธิพิเศษ แลก ลุ้น รับ เซอร์ไพรส์จาก AIS Points และสิทธิพิเศษอีกมากมายที่ยกขบวนมาร่วมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สำหรับลูกค้าทั้งมือถือและเน็ตบ้าน AIS FIBRE 3 รับสิทธิง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน myAIS ไม่ว่าจะเป็น- แลกพอยท์ ลุ้นโชคใหญ่ส่งท้ายปี! ใช้ AIS Points เพียง 5 คะแนน แลกรับ 1 สิทธิ ลุ้นรับรถมินิ The new electric Mini Cooper SE สีพิเศษ Ocean wave green มูลค่า 1,724,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ยิ่งกดแลกมาก ยิ่งมีสิทธิลุ้นมาก ตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2568- ปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ ใช้ AIS Points เพียง 10 คะแนน แลกประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ปี 2568 รับวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท นาน 30 วัน จากเมืองไทยประกันชีวิต รับสิทธิง่ายๆ เพียงกด *550*3374# หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน myAIS ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2567-วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568- เสริมดวงรับปีใหม่ รักดี เงินหนา ความสุขเทมา ไม่รู้จบ ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด ใช้ AIS Points 20 คะแนน แลกรับวอลล์เปเปอร์พระแม่ลักษมี ART TOY EDITION พร้อมสีและเลขมงคลเสริมดวง ตั้งแต่วันนี้-15 มีนาคม 2568- ยกขบวนส่วนลด กินฟรี ปาร์ตี้สนั่น ใช้ AIS Points 60 คะแนน แลกรับฟรี Auntie Anne's Pretzel 1 ชิ้น หรือ ใช้ 40 คะแนน แลกส่วนลด 20 บาท เมื่อซื้อไอศกรีม Dairy Queen Blizzard (s) หรือใช้ 110 คะแนน แลกส่วนลด 100 บาท เมนูที่ร่วมรายการ + สลัดบาร์ไม่อั้นที่ Sizzler ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2568- อุ่นใจทุกการเดินทาง ปลอดภัยทุกทริป ใช้ AIS Points 50 คะแนนแลกรับส่วนลด 50% จากบริการบี-ควิก ในการตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางไกลตั้งศูนย์ล้อธรรมดาและค่าถ่วงล้อแม็ก พิเศษ!สำหรับลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด รับส่วนลดค่าน้ำมันสูงสุด 50 บาท/ครั้ง ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศ- อุ่นใจทุกการพักผ่อนวันหยุดยาว รับส่วนลดเพิ่มค่าที่พักและโรงแรมสูงสุด 5% เมื่อจองที่พักผ่าน Agoda ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พิเศษ! สำหรับลูกค้าเซเรเนด เติมความสดชื่นก่อนออกเดินทาง ลูกค้าเซเรเนดแพลทินัม รับฟรีเซตเครื่องดื่มและของว่าง ลูกค้าเซเรเนด โกลด์ รับฟรีเครื่องดื่ม ที่สนามบิน 19 แห่งทั่วประเทศ- อุ่นใจทุกทริป เตรียมบินฉลองปีใหม่ สำหรับลูกค้าที่สมัครแพกโรมมิ่ง AIS Ready2Fly ตั้งแต่ราคา 429 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 10% สูงสุด 500 บาท เมื่อชอปปิ้งที่เซ็นทรัลทุกสาขา กดรับสิทธิ *111*5*66# ตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2568 ลูกค้าที่มีสมาชิก คิง พาวเวอร์ ชอปสินค้าดิวตี้ฟรี สุดคุ้ม รับส่วนลดสูงสุด 20% กดรับสิทธิ *111*5*41# ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2568นอกจากนี้ ลูกค้าที่ซื้อ SIM2Fly ตั้งแต่ราคา 549 บาทขึ้นไป หรือ ราคา 399 บาท 2 ซิมขึ้นไปที่ AIS shop สาขาสนามบินสุวรรณภูมิและสาขาสนามบินดอนเมือง รับคูปองส่วนลดคิง พาวเวอร์สูงสุด 15% ตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2568“ในนามของชาว AIS ขอยืนยันที่จะอยู่เคียงข้างลูกค้าและคนไทย ให้ทุกช่วงเวลามีความสุข และมีพลังพร้อมก้าวสู่ปี 2568 ได้อย่างดีที่สุด”