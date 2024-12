YearOnTikTok สรุปปรากฏการณ์เทรนด์ยอดนิยม-ไวรัล ในปี 2567

ขณะเดียวกัน TikTok ยังสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจทุกขนาด โดยเฉพาะ TikTok Shop ที่สะท้อนความสำเร็จอย่างสูงของอีคอมเมิร์ซที่ขับเคลื่อนโดยครีเอเตอร์ ด้วยจำนวนครีเอเตอร์ที่ติดตะกร้าชอปปิ้งเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า และการจับมือระหว่างแบรนด์กับครีเอเตอร์ที่เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเจมส์ สแตฟฟอร์ด ตำแหน่ง Global Head of Content ของ TikTok กล่าวว่า ตลอดทั้งปี 2567 TikTok ยังคงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิธีที่เราค้นพบ สร้างสรรค์ และเชื่อมต่อกันผ่านสื่อกลางอย่างคอนเทนต์วิดีโอไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ก้าวขึ้นสู่การเป็นแบรนด์ระดับโลก หรือครีเอเตอร์และศิลปินระดับแนวหน้าผู้นำเทรนด์ต่างๆ TikTok เป็นแรงผลักดันสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ กระแสวัฒนธรรม และผลกระทบทางสังคม“TikTok ขอยกย่องและฉลองให้กับคอมมูนิตีระดับโลกของเราที่สร้างแรงบันดาลใจและความบันเทิงให้เราตลอดทั้งปี TikTok ยึดมั่นในปณิธานที่จะเดินหน้าสร้างพื้นที่แห่งพลังบวกให้ทุกคนสามารถสร้างความสุข และเปล่งประกายในแบบตัวเองได้”สำหรับเทรนด์ที่เกิดขึ้นมากมายบน TikTok ปีนี้ มีทั้ง วลีฮิตติดปาก “very demure, very mindful” ที่โด่งดังขึ้นมาจาก Jools Lebron จนเป็นกระแสบน TikTok ได้กลายเป็นเทรนด์ #demure และได้รับการการยกย่องเป็น "คำแห่งปี 2024" โดย Dictionary.comนอกเหนือจากเทรนด์ที่ผู้คนสร้างขึ้นแล้ว เหล่าสัตว์น่ารักจากทั่วโลกยังได้รับความสนใจอย่างมากบน TikTok ไม่ว่าจะเป็นหมูเด้ง ฮิปโปแคระแสนน่ารักจากประเทศไทย และ Pesto เจ้าเพนกวินคิงไซส์ จากออสเตรเลีย ความนิยมของพวกมันในปีนี้ได้ก้าวข้ามพรมแดนที่ไม่เพียงแค่เชื่อมโยงผู้คนที่มีความรักสัตว์เหมือนกัน แต่ยังนำมาสู่บทสนทนาเกี่ยวกับการดูแลสวัสดิภาพและการอนุรักษ์สัตว์เหล่านี้อีกด้วยอีกหนึ่งกระแสนิยมที่ไม่ควรพลาดในประเทศไทยในปีนี้คือ "นปโปะหม่ำๆ" (@staywithnoppo) สุนัขคอร์กี้แสนน่ารักที่ร้องเพลงให้กำลังใจตัวเองในมื้ออาหาร เพลงน่ารักนี้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้ TikTok สร้างโพสต์กว่า 146,000 โพสต์ กลายเป็นเทรนด์คอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากTikTok ยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการอาหาร อย่างเช่น Dubai Chocolate Bar หรือกระแสที่ครองใจครีเอเตอร์ด้านความงามและแฟชั่นทั่วโลกอย่าง #AsokaMakeup ต่อยอดสู่ #AyothayaMakeupTrend ในประเทศไทยส่วนผลงานเพลงอันโดดเด่นที่สร้างสีสันให้วงการเพลงไทยในปี 2567 มีทั้ง เมร่อน - @juepak_ เพลงไวรัลรับซัมเมอร์และเทศกาลสงกรานต์ด้วยยอดโพสต์ใน TikTok กว่า 714,000 โพสต์ และเป็นเพลงที่เปิดบ่อยในพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศไทยวาสนาผู้ใด - @parkmalody เพลงแจ้งเกิดของศิลปินหน้าใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดโพสต์ใน TikTok กว่า 904,000 โพสต์ด้วยเนื้อหาที่น่ารักและอบอุ่นใจ ฟ้ารักพ่อ (DILF) - @chaleomsri เพลง T-Pop ที่ติดหูจนเกิดเทรนด์เต้นไวรัลที่ไม่มีนักเต้น TikTok คนไหนต้านทานได้Sorry - DREAMGALS (@yuppentertainment) เพลงแนว Afrobeats สุดเย้ายวนจากสามสาวเสียงทรงพลัง GALCHANIE, MILLI และ Flower.far ที่จุดประกายคอนเทนต์สร้างสรรค์ใน TikTok Hit Me Up - @timexthai เพลงสุดมันส์ที่มาพร้อมกับชาเลนจ์เต้นสุดท้าทาย จนเหล่าคนดังชาวไทยแห่กันทำคัฟเวอร์จนเต็มหน้าฟีด ForYou และ Magic - @wimfeelsgood เพลงเพราะฟังสบายจากศิลปินหน้าใหม่ที่ครองใจผู้ฟังทั่วทั้งประเทศในปี 2567 TikTok มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยการจับมือร่วมเป็นพันธมิตรระยะยาวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (@AmazingThailand) สร้างเทรนด์ไวรัลอย่าง#TikTokพาเที่ยว #TikTokกินเที่ยว #เที่ยวไทย สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนออกเดินทางสำรวจจุดหมายปลายทางใหม่