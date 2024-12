ส่องความพร้อมเครือข่าย ‘ทรู คอร์ปอเรชั่น’ จัดเต็มรับเทศกาลปีใหม่ ให้ลูกค้าทรู-ดีแทค

ประเทศ ตันกุรานันท์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความพร้อมของเครือข่ายทรู และดีแทค ที่จะรองรับการใช้งานของลูกค้าในช่วงเทศกาล หลังจากมีการรวมเครือข่ายจะช่วยให้สามารถรองรับการใช้งานเพิ่มขึ้นถึง 15%โดยเฉพาะจุดจัดงานนับถอยหลังวันขึ้นปีใหม่ ในกรุงเทพฯ ที่คาดว่าจะมีทั้งประชาชนชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วม ได้มีการเพิ่มสัญญาณให้รองรับการใช้งานพร้อมกันสูงที่พื้นที่ละ 30,000 เลขหมายอย่างในบริเวณ Iconsiam และ centralwOrld ที่เป็นแลนด์มาร์กหลักของไทย และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาปริมาณมหาศาล ได้เพิ่มคลื่นความถี่ให้รองรับการใช้งานพร้อมกันถึง 30,000 เลขหมาย ส่วนที่ One Bangkok คาดการณ์ไว้ราว 15,000 เลขหมาย และ Asiatique ราว 10,000 เลขหมาย‘ที่ผ่านมา พื้นที่ Iconsiam ถือว่ามีความท้าทาย เพราะต้องมีการวางเสาสัญญาณให้ครอบคลุม ไม่ใช่เฉพาะบริเวณตัวห้าง และริมน้ำ แต่ยังรวมถึงการใช้งานในแม่น้ำ จากบรรดาเรือที่ลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย ซึ่งเชื่อว่าในปีนี้จะรองรับการใช้งานได้อย่างแน่นอน”ขณะเดียวกัน เพื่อให้รองรับการใช้งานทั่วประเทศ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังได้นำแผนปรับปรุงเครือข่ายช่วงเทศกาลที่จะมาช่วยเสริมประสิทธิภาพ อย่าง Temp Site หรือการติดตั้งเสาสัญญาณเฉพาะจุดชั่วคราว การอัปเกรดสถานีฐาน เพิ่มคลื่นความถี่ เพิ่มแบนด์วิดท์ ให้รองรับการใช้งานได้มากขึ้นรวมถึงยังมีศูนย์ BNIC (Business and Network Intelligence Center) ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะพร้อม AI และหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ (War Room) ที่จะคอยมอนิเตอร์การใช้งานของลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมกับการวิเคราะห์ พารามิเตอร์สัญญาณ และการนำ WiFi ไปช่วยออฟโหลดการใช้งานของโมบายดาต้านอกจากนี้ ยังมีรถโมบายชุมสายเคลื่อนที่เร็ว (Cell On Wheel : COW) ที่มีอยู่กว่า 200 คัน กระจายไปตามจุดที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว และประชาชนชาวไทยรวมตัวกัน เพื่อให้รองรับการใช้งานของลูกค้าทั้ง 2 เครือข่าย