เปิดตัว ‘Google Agentspace’ แพลตฟอร์มช่วยองค์กรสร้างผู้ช่วย AI

Mark Micallef กรรมการผู้จัดการ Google Cloud ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า พนักงานในองค์กรต้องใช้เครื่องมือเฉลี่ย 4-6 เครื่องมือ เพียงเพื่อถามคำถาม และได้คำตอบหนึ่งคำตอบ“ด้วย Google Agentspace ทำให้องค์กรสามารถสร้าง AI agent ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการค้นหาข้อมูล สกัดข้อมูลเชิงลึก สร้างเนื้อหา และดำเนินการในระบบต่างๆ ขององค์กร เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นกับงานสำคัญอื่นๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน”Google Agentspace ช่วยให้นักวิเคราะห์ธุรกิจสามารถค้นหาเทรนด์ในอุตสาหกรรมได้อย่างง่ายดาย พร้อมสร้างการนำเสนอที่น่าสนใจและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่มาจากการประมวลผลเชิงลึกของ AI ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) สามารถยกระดับประสบการณ์ของพนักงานด้วยการปรับปรุงกระบวนการการดูแลและต้อนรับพนักงานใหม่ส่วนวิศวกรซอฟต์แวร์สามารถตรวจพบและแก้ไขข้อบกพร่องได้ล่วงหน้า ทำให้พวกเขาพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมเร่งวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สั้นลง ขณะเดียวกัน นักการตลาดสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานได้อย่างลึกซึ้งขึ้น ปรับปรุงกลยุทธ์การแนะนำเนื้อหา และปรับแต่งแคมเปญให้เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นที่สำคัญคือเรื่องความปลอดภัย เพราะ Agentspace ถูกพัฒนาบนโครงสร้าง secure-by-design ของ Google Cloud พร้อมกับระบบควบคุมไอทีที่มีความละเอียด (granular IT controls) เช่น การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (role-based access control) การควบคุมบริการเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (virtual private cloud service controls) และการผสานระบบการจัดการตัวตนและการเข้าถึง (identity and access management integration) เพื่อรับรองว่าข้อมูลขององค์กรจะได้รับการปกป้องและสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยอยู่เสมอทั้งนี้ ในการที่ Google Agentspace จะเข้ามาช่วยปลดล็อกศักยภาพในองค์กรจะมี 3 แนวทางด้วยกันคือ1.แนวทางใหม่ในการโต้ตอบและใช้งานข้อมูลองค์กรผ่าน NotebookLM Plus โดยพนักงานสามารถอัปโหลดข้อมูลเพื่อสังเคราะห์ข้อมูล สำรวจข้อมูลเชิงลึก และค้นพบแนวทางใหม่ในการใช้งานข้อมูล เช่น ฟีเจอร์ Audio Overviews สรุปข้อมูลเป็นไฟล์เสียงแบบพอดแคสต์ และฟีเจอร์อื่นๆนอกจากนี้ Google ยังเริ่มเปิดตัวเวอร์ชันทดลองของ Gemini 2.0 Flash บน NotebookLM โดยองค์กรสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมการเข้าถึง NotebookLM Plus ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้2.การค้นหาข้อมูลภายในองค์กร Google Agentspace มอบ multimodal search agent แบบครบวงจรที่ปรับแต่งให้ตรงกับเอกลักษณ์ขององค์กร และทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมข้อมูล Enterprise Truth สำคัญภายในองค์กร ทำให้ Agentspace ช่วยเหลือในรูปแบบการสนทนาโต้ตอบ ตอบคำถามที่ซับซ้อน สร้างคำแนะนำเชิงรุก และดำเนินการต่างๆ โดยอ้างอิงจากข้อมูลเฉพาะขององค์กรทั้งจากข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น เอกสารและอีเมล และข้อมูลที่มีโครงสร้าง เช่น ตาราง นอกจากนี้ Agentspace ยังมาพร้อมระบบแปลภาษาในตัว เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถเข้าใจข้อมูลที่มาจากภาษาอื่นๆ พร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันยอดนิยม เช่น Confluence, Google Drive, Jira, Microsoft SharePoint, ServiceNow และอื่นๆ ผ่านตัวเชื่อมต่อสำเร็จรูป (pre-built connectors) เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากทุกแหล่งในองค์กร และเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น3.ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญเพื่อขับเคลื่อนฟังก์ชันธุรกิจอัตโนมัติ ปัจจุบันองค์กรสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพให้พนักงานในแผนกต่างๆ เช่น การตลาด การเงิน กฎหมาย วิศวกรรม และอื่นๆ ให้สามารถทำวิจัยได้ดียิ่งขึ้น ร่างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว และทำให้งานที่ซ้ำซาก รวมถึงงานที่อาศัยกระบวนการหลายขั้นตอนให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติองค์กรสามารถขยายการใช้งาน AI ได้โดยการจัดเก็บ AI agent เหล่านี้ไว้ในอินเทอร์เฟสที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถค้นหาและเข้าถึงตัวแทนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดได้ในที่เดียว นอกจากนี้ ในอนาคตอันใกล้ พนักงานจะสามารถใช้เครื่องมือกลุ่ม Low-Code ในการปรับแต่ง AI agent แบบ Visual เพื่อสร้างและปรับแต่งตัวแทนผู้เชี่ยวชาญของตนเองได้บน Agentspace