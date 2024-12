รวม 9 บัญชี LINE OA จากภาครัฐ ติดตามไว้สะดวกแน่นอน

LINE อัปเดต LINE OA บัญชีทางการจากภาครัฐ ที่ใช้สื่อสาร และให้บริการแก่คนไทยที่ใช้งาน LINE กว่า 56 ล้านคน ทั้งสื่อสารในวงกว้าง แจ้งเตือนเฉพาะคนและพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินการ ตรวจสอบ-ชำระค่าธุรกรรม และอีกมากมายเพิ่มเพื่อนไว้ ชีวิตสะดวกขึ้นแน่นอน1.สปสช. (ID: @nhso) โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)บัญชีสำหรับตรวจสอบและเช็กสิทธิประกันสุขภาพต่างๆ ของ สปสช. รวมไปถึงสิทธิการตรวจสุขภาพฟรี เช็กสิทธิบัตรทองหรือยื่นเรื่องเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตัวเอง โดยมีการพัฒนาเชื่อมต่อกับระบบบริการ Doctor at Home หมอประจำบ้าน 24 ชม. ช่วยตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตนเอง รวมทั้งแนะนำข้อมูลโรค ข้อมูลยา ข้อมูลแพทย์ และสถานพยาบาล พร้อมเชื่อมต่อบริการ DMIND คัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วยเทคโนโลยี AI เปิดใช้งานฟรี 24 ชม. ช่วยประเมินสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพทั้งทางกายและทางใจ2.สำนักงานประกันสังคม (ID: @ssothai) โดยสำนักงานประกันสังคมศูนย์กลางที่รวบรวมข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์จากกองทุนต่างๆ สิทธิในการตรวจสุขภาพทั้ง 14 รายการ สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนกรณีว่างงาน คลอดบุตร ชราภาพ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต และผู้ประกันตนยังสามารถตรวจสอบอัปเดตข้อมูลส่วนตัวได้อย่างสะดวก ปลอดภัย รวมถึงการขอเปลี่ยนโรงพยาบาล ทั้งยังมีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ประกันตน ไปจนถึงข้อมูลคำถามที่พบบ่อย และความรู้ด้านสุขภาพที่น่าสนใจ3.คปภ. รอบรู้ (ID: @oicconnect) โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยศูนย์ข้อมูลกรรมธรรม์ประกันภัยที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลได้อย่างสะดวก โดยมีฟังก์ชัน “กรมธรรม์ของฉัน" ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลกรมธรรม์จากทุกบริษัทประกันภัยมาแสดงในรูปแบบบัตรกรมธรรม์ ทั้งยังสามารถตรวจสอบตัวแทน นายหน้าและที่อยู่ของบริษัทประกัน ดูรายชื่อบริษัทประกันภัยที่สังกัด การให้ข้อมูลเบื้องต้นน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง การแจ้งเรื่องร้องเรียน และการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น (กรณีประสบภัยจากรถ)4.TraffyFondue ฟองดูว์ (ID: @traffyfondue) โดยกรุงเทพมหานครศูนย์กลางรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อน เพื่อสร้างเมืองที่น่าอยู่ไปด้วยกันตามพื้นที่ต่างๆ ใน กทม. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาด ขยะ ระบบต่างๆ ขัดข้องทั้งไฟฟ้า ประปา ทางเท้า อาคารสถานที่ชำรุด น้ำท่วม ไฟไหม้ สัตว์จรจัด และอีกมากมาย พร้อมมีการรายงานสถานะ และแจ้งผลการแก้ไขปัญหากลับให้ผู้ใช้ติดตาม5.หมอพร้อม (ID: @475ptmfj) โดยกระทรวงสาธารณสุขช่องทางบริการด้านสุขภาพดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ช่วยอำนวยความสะดวกบริการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน มาพร้อมฟีเจอร์การนัดหมายออนไลน์ แจ้งเตือนคิวออนไลน์ ขอใบรับรองแพทย์ดิจิทัล ตรวจสุขภาพ เช็กสิทธิการรักษาและประกันสุขภาพ รวมทั้งเข้าถึงข้อมูลและประวัติสุขภาพส่วนบุคคลได้อย่างปลอดภัยง่ายดาย โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับสภากาชาดไทย เพิ่มช่องทางแสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะ ภายใต้การรักษาความปลอดภัยด้วยการส่ง OTP สำหรับการยืนยันตัวตนในการเข้าระบบบริการสุขภาพดิจิทัลต่างๆ6.DBD.Registration (ID: @dbd1570) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ช่องทางสำหรับการขอคำปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมข้อมูลไขข้อข้องใจ และการเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิกการจดทะเบียนนิติบุคคล เพิ่มความรวดเร็วในการให้คำปรึกษาแก่ภาคธุรกิจได้ ยิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจในช่วงน้ำท่วมที่ไม่สามารถเดินทางมาติดต่อด้วยตัวเองได้7.เมืองใจดี (ID: @743rvooq) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)บัญชีที่รวบรวมและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เช่น ทางลาด ห้องน้ำสำหรับคนพิการ และที่จอดรถสำหรับคนพิการ ช่วยให้ผู้สูงอายุและคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทุกคนในสังคมได้มีโอกาสเข้าถึงได้อย่างสะดวก เท่าเทียม และปลอดภัย อย่างเหมาะสม8.LINE Alert (ID: @linealert) โดย LINE ประเทศไทยและหน่วยงานภาครัฐผู้ใช้สามารถรับทราบสถานการณ์ภัยธรรมชาติร้ายแรงทั่วประเทศและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น การอัปเดตภัยพิบัติ ทั้งไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ แผ่นดินไหว หรือฝุ่น PM2.5 การเช็กพื้นที่เสี่ยง ศูนย์รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน ข้อมูลโรงพยาบาลใกล้เคียง การแนะนำวิธีการป้องกันตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ โดยเป็นบัญชีทางการที่ LINE ประเทศไทย ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ในการจัดสรรข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนประชาชน9.ESS Help Me (ID: @esshelpme) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่องทางสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือเหตุร้าย เช่น ถูกข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย กักขังหน่วงเหนี่ยว เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ คนคลุ้มคลั่ง กลุ่มมั่วสุม โดยสามารถแจ้งเหตุผ่าน LINE ง่ายๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงแค่แจ้งเรื่องที่ต้องการ แชร์ตำแหน่งที่เกิดเหตุ และกรอกเบอร์ติดต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างแม่นยำ พร้อมติดตามการช่วยเหลือได้ทันที นอกจากนี้ บัญชีดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา