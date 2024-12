Google เริ่มให้บริการ NotebookLM Plus ในกลุ่มลูกค้าธุรกิจ-สถาบันการศึกษา

สำหรับ NotebookLM เป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้สามารถอัปโหลดเอกสารต้นฉบับต่างๆ (เช่น Google Docs, Google Slides, PDF, web URLs, รวมไปถึงข้อความคัดลอก) เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล ด้วยคำตอบที่อ้างอิงจากเอกสารที่ผู้ใช้ได้อัปโหลด พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการอ้างอิงข้อมูล หรือ citations ซึ่งปัจจุบันมีผู้คนกว่าหลายล้านคน และองค์กรนับหมื่นที่ได้เริ่มใช้ NotebookLMขณะที่ความสามารถของ NotebookLM Plus มาพร้อมกับฟีเจอร์ชุดใหม่ และขีดจำกัดการใช้งานที่สูงขึ้น รวมถึงการรองรับ Audio Overviews, notebooks และแหล่งข้อมูลต่อ notebook ที่มากกว่าเดิมถึง 5 เท่า รวมถึงสามารถปรับแต่งรูปแบบ และความยาวของ notebook รวมไปถึงสร้าง notebook ร่วมสำหรับทีมที่สามารถดูผลการวิเคราะห์การใช้งานได้อีกด้วยนอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับด้วยฟีเจอร์ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นมา องค์กรสามารถใช้ NotebookLM Plus ด้วยความมั่นใจว่าแหล่งข้อมูล คำถาม และคำตอบของพวกเขาจะอยู่แค่ภายในองค์กรเท่านั้นอย่างการนำไปใช้งานในฝ่ายขาย สามารถเพิ่มแผนงานผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสเปกฟีเจอร์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบคู่แข่ง เสียงบทสัมภาษณ์ลูกค้า และการวิจัยตลาด ลงใน NotebookLM Plus ได้ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมกับลูกค้า โดยการสร้างแผนบัญชีที่ช่วยให้ทีมงานค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น และมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนนักการตลาด สามารถใช้ NotebookLM Plus เพื่อช่วยในการสรุปแนวโน้มของลูกค้า และพฤติกรรมการบริโภค ร่างข้อความสื่อสาร สร้างเอกสารสรุปแคมเปญ และอื่นๆ โดยทั้งหมดอิงจากการวิจัยตลาด การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มลูกค้า และแผนงานการตลาดผู้ใช้งานเชิงการศึกษา สามารถเพิ่มแผนกลยุทธ์ของเขตการศึกษาของตน มาตรฐานการศึกษา บันทึกการบรรยาย และเนื้อหาการอ่านสำหรับคอร์ส เพื่อรับสรุปข้อมูลแบบเรียลไทม์ รวมถึงแผนการสอน คำถามสำหรับการอภิปราย แบบทดสอบ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง Audio Overviews เพื่อให้การเรียนรู้นั้นสะดวก และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ผนวกกับการทำให้เนื้อหาน่าสนใจ และเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นทั้งนี้ ผู้ใช้งาน NotebookLM Plus ผ่าน Gemini for Google Workspace การปกป้องข้อมูลระดับองค์กรจะรับรองว่าสิ่งที่ผู้ใช้อัปโหลด คำถาม และการตอบโต้ของโมเดลจะไม่ถูกใช้ในการฝึกสอนโมเดล และจะไม่มีการตรวจสอบโดยมนุษย์ โดยข้อมูลของลูกค้าจะยังคงเป็นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และไฟล์ที่ได้รับการอัปโหลด คำถาม และคำตอบจะไม่ถูกเผยแพร่ออกนอกขอบเขตขององค์กรผู้ใช้งานจะสามารถอัปโหลดได้แค่แหล่งข้อมูลที่ได้จาก Google Workspace ที่พวกเขาได้รับการอนุญาตให้เข้าถึง มากไปกว่านั้น พวกเขายังสามารถควบคุมการเข้าถึง Notebook ของตน และตั้งค่าการอนุญาตที่ละเอียดภายในแต่ละ Notebook ได้ ซึ่งสามารถแชร์ได้เฉพาะภายในองค์กรของตนเท่านั้นNotebookLM Plus สำหรับองค์กรสามารถซื้อแยกต่างหากได้ผ่านทาง Google Cloud ส่วน NotebookLM Plus สำหรับผู้บริโภคจะรวมอยู่ใน Google One AI Premium ในช่วงต้นปี 2025