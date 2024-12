AIS หนุนนโยบายภาครัฐ จัดส่วนลดมือถือ ซิมมงคล ในงาน ‘พาณิชย์ลดราคา New Year Mega Sale 2025’

นายพงษกรณ์ คอวนิช หัวหน้าส่วนงานบริหารภูมิภาค - กรุงเทพมหานคร AIS กล่าวว่า เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2568 AIS ในฐานะผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมด้านเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลแล้ว เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการ “พาณิชย์ลดราคา New Year Mega Sale 2025” ที่กระทรวงพาณิชย์ได้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย ลดค่าครองชีพ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยทุกคน ให้ได้ก้าวสู่ปีใหม่อย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กันปีนี้ AIS ได้ร่วมออกบูทในงาน New Year Mega Sale 2025 เพื่อนำเสนอความพิเศษให้แก่ลูกค้าทุกคน ทั้งมือถือราคาพิเศษ พร้อมแพกเกจสุดคุ้ม และของพรีเมียมเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะในงาน ประกอบด้วยแคมเปญสมาร์ทโฟน 5G ราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 1,099 บาท ลูกค้า AIS สามารถใช้ AIS 10 Points แลกรับส่วนลดเพิ่มเติม พิเศษยิ่งขึ้น! เมื่อซื้อมือถือที่บูทเอไอเอส ผ่อน ง่าย ใช้เพียงบัตรประชาชน นอกจากนี้ ลูกค้าที่ซื้อเครื่องพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ รายเดือน หรือเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน รับฟรีของพรีเมียมสุดพิเศษครั้งแรกกับเบอร์มงคล VIP ศาสตร์แห่งตัวเลขมงคล เสริมโชคลาภ สร้างโอกาสที่เหนือกว่าให้ชีวิต ที่ขนทัพความมงคลมามากกว่าพันเบอร์และซิมรายเดือนเสริมความปังรับปีใหม่ รับฟรี วอลล์เปเปอร์เทพมหาสมบัติ สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนเบอร์รายเดือน เบอร์พลิกชีวิต รับฟรี วอลล์เปเปอร์เทพเจ้ากวนอูสำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนเบอร์รายเดือน เบอร์กวนอู คัดพิเศษโดยแมน การิน และพิเศษสำหรับลูกค้าทุกค่าย วิเคราะห์เบอร์มงคลกับนักพยากรณ์ตัวเลขตามวัน เดือน ปี เกิด ฟรี ที่บูท AIS เท่านั้นพบกับโปรโมชันสุดพิเศษ เที่ยวสนุก ไม่มีสะดุดกับ SIM2Fly 5G กับ AIS SIM2FLY MAX ราคาพิเศษ 399, 899 รับคูปองส่วนลด Kingpower สูงสุด 20% หรือ AIS SIM2FLY MAX ราคาพิเศษ 599, 899 รับฟรีเครื่องรางเทพเจ้ามังกรเขียวโปรสุดว้าวสำหรับสายคอนเทนต์ เมื่อสมัครแพกเกจ Disney+ Hot Star 199 บาทขึ้นไป รับฟรี ตุ๊กตาดิสนีย์ 1 ตัว หรือรับฟรี เสื้อ Squid Game รุ่น Limited Edition 1 ตัว จำนวนจำกัด เมื่อเปิดเบอร์ใหม่รายเดือน และสมัครแพกเกจ AIS 5G Netflix เริ่มต้น 699 บาทนอกจากนี้ AIS ยังมอบความพิเศษต่อเนื่อง สำหรับลูกค้า 20 ท่านแรกต่อวัน เพียงแสดง SMS ที่ได้รับเมื่อเข้าร่วมงานที่บูท AIS ในงาน New Year Mega Sale 2025 รับของพรีเมียมฟรี ตั้งแต่วันนี้-19 ธันวาคม 2567 ที่กระทรวงพาณิชย์