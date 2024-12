ทางรัฐ - ThaiD ติด 2 แอปฯ ที่ถูกดาวน์โหลดสูงสุดใน App Store ประเทศไทย

1.ทางรัฐ2.ThaID3.Threads4.TikTok -Global Video Community5.CapCut - Video Editor6.Instagram7.Messenger8.Temu: Shop Like a Billionaire9.Shopee10.Facebook1.Memmoread - TOEIC® Reading2.Memmoread - TOEIC® Listening3.filmhwa (필름화) - 화민 필터4.EE35 Film Camera5.TeamSpeak 36.Forest: Focus for Productivity7.Shadowrocket8.Procreate Pocket9.Phraseboard Keyboard10.n4Studies1.Subway Surfers2.Garena ROV: 8th Anniversary!3.Free Fire4.Last War:Survival5.Among Heroes: Fantasy Samkok6.Roblox7.Hay Day8.QSWatermelon : Monkey Land9.eFootball™10.Free Fire MAX1.Minecraft: Play with Friends2.Thai Farmer ปลูกผักแบบไทยๆ3.Earn to Die 24.Insaquarium: Tap Aquarium5.Stardew Valley6.RFS - Real Flight Simulator7.Papa's Freezeria To Go!8.Specimen Zero - Horror9.Grand Theft Auto: San Andreas10.Terrariaนอกจากรายชื่อแอปและเกมที่ดาวน์โหลดมากที่สุดประจำปีแล้ว สัปดาห์ที่ผ่านมา App Store ยังได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล App Store Awards ประจำปี 2024 หนึ่งในนั้นก็คือ Kino ช่วยให้ผู้ใช้แสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ผ่านฟิลเตอร์และการควบคุมขั้นสูงมาสู่ iPhone และ Lightroom ที่มอบประสบการณ์การแก้ไขภาพอันน่าทึ่งให้กับผู้ใช้ Mac ด้วยเทคโนโลยี AI