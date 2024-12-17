ทางรัฐ - ThaiD ติด 2 แอปฯ ที่ถูกดาวน์โหลดสูงสุดใน App Store ประเทศไทย

App Store เผยรายชื่อแอปและเกมที่ดาวน์โหลดมากที่สุดประจำปีในประเทศไทย ทางรัฐ - ThaiD ติดอันดับ 1 และ 2 แอปฯ ฟรีที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด ส่วนเกมฟรีคือ Subway Surfers และเกมเสียเงินคือ Minecraft: Play with Friends
10 รายชื่อแอปฟรีถูกที่ดาวน์โหลดมากที่สุดประจำปีในประเทศไทย
1.ทางรัฐ
2.ThaID
3.Threads
4.TikTok -Global Video Community
5.CapCut - Video Editor
6.Instagram
7.Messenger
8.Temu: Shop Like a Billionaire
9.Shopee
10.Facebook
10 รายชื่อแอปแบบเสียเงินถูกที่ดาวน์โหลดมากที่สุดประจำปีในประเทศไทย
1.Memmoread - TOEIC® Reading
2.Memmoread - TOEIC® Listening
3.filmhwa (필름화) - 화민 필터
4.EE35 Film Camera
5.TeamSpeak 3
6.Forest: Focus for Productivity
7.Shadowrocket
8.Procreate Pocket
9.Phraseboard Keyboard
10.n4Studies
10 รายชื่อเกมฟรีถูกที่ดาวน์โหลดมากที่สุดประจำปีในประเทศไทย
1.Subway Surfers
2.Garena ROV: 8th Anniversary!
3.Free Fire
4.Last War:Survival
5.Among Heroes: Fantasy Samkok
6.Roblox
7.Hay Day
8.QSWatermelon : Monkey Land
9.eFootball™
10.Free Fire MAX
10 รายชื่อเกมแบบเสียเงินถูกที่ดาวน์โหลดมากที่สุดประจำปีในประเทศไทย
1.Minecraft: Play with Friends
2.Thai Farmer ปลูกผักแบบไทยๆ
3.Earn to Die 2
4.Insaquarium: Tap Aquarium
5.Stardew Valley
6.RFS - Real Flight Simulator
7.Papa's Freezeria To Go!
8.Specimen Zero - Horror
9.Grand Theft Auto: San Andreas
10.Terraria
นอกจากรายชื่อแอปและเกมที่ดาวน์โหลดมากที่สุดประจำปีแล้ว สัปดาห์ที่ผ่านมา App Store ยังได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล App Store Awards ประจำปี 2024 หนึ่งในนั้นก็คือ Kino ช่วยให้ผู้ใช้แสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ผ่านฟิลเตอร์และการควบคุมขั้นสูงมาสู่ iPhone และ Lightroom ที่มอบประสบการณ์การแก้ไขภาพอันน่าทึ่งให้กับผู้ใช้ Mac ด้วยเทคโนโลยี AI