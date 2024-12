คนไทยแห่เรียน AI ยอดสมัครออนไลน์ Coursera พุ่ง 330%

Coursera (คอร์สเซร่า) ชี้คนไทยขยับรับเทรนด์ตลาดแรงงานยุคใหม่ เผยข้อมูลเชิงลึกผู้เรียนไทยกว่า 1 ล้านคน พบแนวโน้มการเรียนรู้ด้าน Generative AI (GenAI) โตกระฉูด 330% ปี 2567นายรากาฟ กุปตา กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Coursera กล่าวถึงพัฒนาการของผู้เรียนในไทยที่เปลี่ยนแปลงไปท่ามกลางกระแสปัญญาประดิษฐ์ GenAI ที่ถูกนำมาใช้งานเพิ่มขึ้น โดยพบว่าคนไทยมีความสามารถในการปรับตัวและความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในเวทีระดับโลก เบื้องต้นคาดว่าปี 2568 การแข่งขันด้านความรู้ AI จะสูงขึ้นอีก"ผู้เรียนชาวไทยหันมาให้ความสำคัญกับอนาคตของการทำงานในปี 2024 โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้าน GenAI และทักษะสำคัญที่สอดคล้องกับงานที่ทำ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยความก้าวหน้าของผู้เรียนชาวไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก GenAI แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัว และแรงผลักดันที่จะเป็นผู้นำในเวทีระดับโลก"Coursera นั้นเป็นแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ระดับโลก บริษัทย้ำว่าภาวะจำนวนผู้เรียนขยายตัวที่เกิดขึ้นสะท้อนความต้องการพัฒนาทักษะเพื่อรองรับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยจากรายงาน Work Trend Index 2024 ของ Microsoft ระบุว่า ผู้บริหารไทย 74% จะไม่จ้างผู้สมัครที่ไม่มีทักษะด้าน AI และ 90% เลือกผู้สมัครที่มีประสบการณ์น้อยแต่มีทักษะ AI มากกว่าผู้มีประสบการณ์สูงแต่ขาดทักษะดังกล่าวข้อมูลระบุว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีผู้สมัครเรียนหลักสูตร GenAI บน Coursera ทุก 2 นาที โดยหลักสูตรยอดนิยม ได้แก่ Google AI Essentials, Generative AI for Everyone และ Generative AI: Introduction and Applicationsนอกจากนี้ ผู้เรียนยังสนใจทักษะอื่นๆ เช่น ด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารโครงการ และภาษาต่างประเทศ โดย Top 3 จาก 10 อันดับคอร์สยอดนิยมของประเทศไทยในปี 2567 ประกอบด้วยคอร์สภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มต้น Chinese for Beginners โดยมหาวิทยาลัยปักกิ่ง คอร์สสอน Google AI Essentials โดย Google และGenerative AI for Everyone โดย DeepLearning.AI และ Introduction to Psychology โดยมหาวิทยาลัยเยล