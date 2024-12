YouTube เผย 10 อันดับ ครีเอเตอร์ คอนเทนต์ มิวสิควิดีโอ ยอดนิยมประจำปี 2024

ในปีนี้ วิดีโอในหมวดทั่วไปที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย ได้แก่ “PASULOL กุ่ย นาย ฮอล และชีวิตติดหน่วง [The Afternoon Show with Nuang]” ช่อง PASULOL ที่เล่าเรื่องราวสะท้อนสังคมและค่านิยมผ่านแอนิเมชันที่เป็นเอกลักษณ์อันดับ 2 ได้แก่ “ทิติมา • คุณชา | 3 ก.พ. 67 | THE GHOST RADIO” ช่อง Theghostradio Official ที่เล่าเรื่องราวชวนหลอน ถ่ายทอดประสบการณ์สยองขวัญจากผู้ฟังทางบ้านส่วนอันดับ 3 จากช่อง SpriteDer SPD กับ “We Built 5 Secret Rooms w/Traps Chucky Can't Find!” ที่พัฒนาคอนเทนต์เป็นภาษาอังกฤษกับเรื่องราวการสร้างห้องลับ 5 ห้องเพื่อซ่อนตัวจากชัคกี้ มาในรูปแบบที่ตื่นเต้นและสนุกสนานสำหรับวิดีโอยอดนิยมในหมวดทั่วไปที่ติดโผในอันดับอื่นๆ ที่มอบความสนุกและความบันเทิงแก่ผู้ชม ได้แก่ “ถึงแม่สอด ต่อด้วยอุ้มผาง เพราะเราจะตามหาทีลอซู” จากช่อง 컬렌 Cullen HateBerry ที่พาเที่ยวแม่สอด จ. ตาก ด้วยการนำเสนอที่เป็นกันเอง“🔴Live โหนกระแส ติดกับดัก...รักบอสตัวร้าย #2” จากช่อง โหนกระแส [Hone-Krasae] official ที่นำเสนอเรื่องราวของคดีดังดิไอคอน และยังมีเรื่องราวการผจญภัยบนเกาะ 7 วันในวิดีโอ “7 Days Stranded On An Island” โดยครีเอเตอร์ระดับโลกอย่าง MrBeast รวมทั้งการผจญภัยบนเรือเลโก้ที่ล่องไปตามแม่น้ำกับ “ผจญภัยเรือเลโก้แก๊งหมี 24 ชั่วโมง !! สัตว์ใหญ่กระแทกเรือ2ครั้ง..หลอนกันหมด!!” จากช่อง OAUJUN HI-ENDด้านวิดีโอยอดนิยมในหมวดมิวสิควิดีโอ ผลงานจากศิลปินไทยครองทั้ง 10 อันดับ โดยอันดับ 1 ได้แก่ “สวยขยี้ใจ - บ่าวบุ๊ค x ทิดแอม x คำมอส #อัลบั้มละไว้ในฐานที่เข้าใจ [OFFICIAL MV]” โดย บุ๊ค ศุภกาญจน์ นักร้องหนุ่มจากค่ายบังเอิญ มิวสิค ที่พุ่งทะยานเป็นมิวสิควิดีโอเพลงยอดนิยมรายวันอันดับ 1 ของโลก ปัจจุบันมียอดวิวกว่า 138 ล้านวิวตามมาด้วย “Jeff Satur - ซ่อน (ไม่) หา l Ghost【Official Music Video】”จาก Jeff Satur ในอันดับที่ 2 ด้วยยอดวิวถึง 118 ล้านวิวในระยะ 10 เดือน และอันดับ 3 กับ “บุษบา - เมนทอล [Official MV]” จากช่อง จอจาน ยอยักษ์ โปรดักชั่น โดย เมนทอล นักร้องหนุ่มปักษ์ใต้เด็กเมืองพัทลุงที่มีความสามารถไม่แพ้ใครอันดับ 4 “D GERRARD - รถไฟบนฟ้า (Galaxy Express) [Official Music Video]” ช่อง DGerrard Official งานดนตรีที่มีการผสมผสานกลิ่นอายระหว่าง R&B, คลาสสิก, โอเปร่า และแร็ปได้อย่างลงตัว และอันดับ 5 “โลกที่แบกไว้ - มนัสวีร์ |Official MV|” จากช่อง 9 Arkkhan ซึ่งแต่งและขับร้องโดยมนัสวีร์ อีกหนึ่งเพลงเพราะที่ช่วยเยียวยาคนที่กำลังเผชิญความท้อแท้ได้เป็นอย่างดี โดยทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความหลากหลายและคุณภาพของวงการดนตรีไทยที่ก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างแท้จริงในส่วนของหมวดครีเอเตอร์ยอดนิยมแห่งปี 2024 “MrBeast” ยังครองแชมป์อันดับ 1 ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ส่วนอันดับ 2 ได้แก่ “Stokes Twins” และ “TheghostradioOfficial” ยังคงรั้งอันดับ 3โดยนอกเหนือจากคอนเทนต์แนวผจญภัยที่น่าติดตามและเรื่องราวชวนขนหัวลุกแล้วที่ได้รับความนิยมแล้ว ยังมีคอนเทนต์ที่สนุกๆ หลากหลายที่สร้างสรรค์จากความหลงใหลของเหล่าครีเอเตอร์ อย่างเช่น ช่อง “컬렌 Cullen HateBerry” ที่เดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดความงามของสถานที่ต่างๆ จนได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากคนไทยทั้งประเทศอีกหนึ่งช่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือ “zbing z.” ครีเอเตอร์สาวที่มีความสามารถรอบด้าน ทั้งแคสต์เกมและพากย์การ์ตูน ปัจจุบันเป็นครีเอเตอร์หญิงแถวหน้าของประเทศไทย ด้วยจำนวนผู้ติดตามสูงถึง 19.8 ล้านคนทั้งนี้ การจัดอันดับวิดีโอยอดนิยมบน YouTube ในหมวดทั่วไป พิจารณาจากยอดดูภายในประเทศของวิดีโอที่อัปโหลดในปี 2024 ยกเว้น วิดีโอ Shorts มิวสิควิดีโอ วิดีโอตัวอย่าง และวิดีโอสำหรับเด็ก (1 วิดีโอ ต่อ 1 ครีเอเตอร์)ส่วนวิดีโอยอดนิยมบน YouTube หมวดมิวสิควิดีโอ พิจารณาจากยอดดูภายในประเทศของมิวสิควิดีโออย่างเป็นทางการที่อัปโหลดในปี 2024 และ ครีเอเตอร์ยอดนิยมบน YouTube พิจารณาจากจำนวนผู้ติดตามภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นในปี 2024