AIS FANTIVAL 2024 จัดเต็ม! ความสุขกระหึ่มส่งท้ายปี

กล่าวว่า AIS ยืนยันความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ด้วยเครือข่าย AIS 5G ที่ครอบคลุม 95% ของพื้นที่ประชากรทั่วประเทศ การันตีคุณภาพด้วยรางวัลเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุดในทุกมิติจาก Ookla® และ Open Signal ประจำปี 2024 เสริมด้วยบริการเน็ตบ้านที่ใหญ่ที่สุดในไทย ครอบคลุมแล้วกว่า 13 ล้านครัวเรือนเพื่อขอบคุณลูกค้ากว่า 51 ล้านราย AIS เตรียมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษในงาน AIS FANTIVAL 2024 ที่ One Bangkok Park พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน AIS PLAY ภายใต้คอนเซ็ปต์รวมกิจกรรมหลากหลายที่ตอบโจทย์ทุกดิจิทัลไลฟ์สไตล์บูธกิจกรรมสุดไฮเทค นำโดย AIS 5G AGENT CENTRE ชวนร่วมสนุกกับเกมอินเตอร์แอ็กทีฟผ่านแว่นตา AR จาก XREAL ตามล่าผู้ชนะที่ทำคะแนนสูงสุด ลุ้นรับรางวัลใหญ่, AIS E-WASTE SQUARE รณรงค์รักษ์โลกด้วยการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์แลกเอไอเอสพอยท์, AIS HOUSE OF FIBRE เปิดประสบการณ์เน็ตบ้านแรงสุดอันดับหนึ่ง, AIS FASTLYMPIC สนามแบดมินตันจำลองประชันความเร็วกับและ AIS ZEEDZINEMA พบกิจกรรมอินเตอร์แอ็กทีฟจากแคมเปญพิเศษ พร้อมชมนิทรรศการคอสตูมสุดอลังการจากวง BUSลูกค้า AIS ยังสามารถเพลิดเพลินกับ AIS POINTS PLAZA ใช้เพียง 8 คะแนน แลกรับเครื่องดื่มและขนมฟรีจากร้านดัง หรือร่วมเกมลุ้นโชคกับของรางวัลพรีเมียม รวมถึงลุ้นรางวัลใหญ่ รถไฟฟ้า The New Electric Mini Cooper SE มูลค่า 1.72 ล้านบาทห้ามพลาดกับ Golden Hour ชั่วโมงแห่งความสุข ตั้งแต่ 11.00–15.00 น. แจกโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นจากศิลปิน AIS Family, สิทธิ์เข้าชมพรีเซ็นเตอร์เดินพรมเขียว และเข้าร่วม FAN-ZONE สุดเอ็กซ์คลูซีฟพรมเขียวสุดอลังการ Green Carpet ที่ได้ขนทัพพรีเซ็นเตอร์ AIS Family มาร่วมเดินพรมเขียวให้ลูกค้าได้ใกล้ชิดติดขอบแบบเอ็กซ์คลูซีฟ และโชว์สุดพิเศษใน FAN-ZONE จากพรีเซ็นเตอร์ AIS Family ทั้ง ต่อ- ธนภพ, พี่จอง-คัลแลน, น้องๆ วง BUS, พีพี-กฤษฏ์ และบิวกิ้น ที่มาร่วมเซอร์ไพรส์ฝากความคิดถึงส่งตรงมาจากอังกฤษ