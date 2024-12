EGG Digital ชูแพลตฟอร์มใหม่ ช่วยแบรนด์สื่อสารลูกค้าผ่าน LINE

น.ส.รัฐธีร์ เจริญรัตน์วรกุล ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ MarTech Solution บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันลูกค้าองค์กรธุรกิจต้องการยกระดับการทำการตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม หรือ Personalization Marketing ไปสู่การตลาดแบบ Hyper-Personalization เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แบบเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นและสามารถจัดแคมเปญการตลาดได้ตรงใจลูกค้ามากขึ้นจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโซลูชันการตลาดดิจิทัลครบวงจรผ่านแพลตฟอร์มเดียวหรือ EGG ONE Platform ที่รวบ 4 จุดแข็ง ทั้ง1.Data Collection and Unifying รู้จักลูกค้าด้วยการเก็บข้อมูล First-Party Data ผ่าน CRM: 360 Customer Data Integration เชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าจากทุกแหล่งไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้แบรนด์ได้รู้จักลูกค้าแบบรอบด้าน ทั้งด้านประชากรศาสตร์ (Personal Profile & Demographic) ความชื่นชอบในสินค้าหรือบริการ (Product Preference) และพฤติกรรมการซื้อ (Purchasing Behavior)2.Data Integration ต่อยอดธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขายให้มากขึ้นด้วยการขยายฐานข้อมูลด้วย Second-Party Dataและ Third-Party Data3.AI-Insights and Analytics เข้าใจลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงขึ้นด้วยการใช้ AI วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลลูกค้าได้หลายมิติ เช่น แบ่งกลุ่มลูกค้า (Segmentation) สำรวจพฤติกรรมการซื้อ (Purchasing Behavior) ดูมูลค่าการใช้จ่ายต่อรายการสินค้า (Lifetime Value) แสดงเส้นทางประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Journey Mapping) เพื่อให้เข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และค้นหาโอกาสในการนำเสนอเพื่อยอดขายมากขึ้น4.Omni-Channel Actionable นำเสนอบริการที่ตรงใจลูกค้าแต่ละคน ผ่านทุกช่องทางที่ลูกค้าใช้ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อยกระดับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวให้ลูกค้าแพลตฟอร์มนี้จะเชื่อมต่อข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากหลายแหล่งครอบคลุม 720 องศา เข้าสู่ระบบเดียวกัน นำข้อมูลไปหาอินไซท์ที่เฉพาะเจาะจงของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม หรือแต่ละบุคคลผ่านการวิเคราะห์ขั้นสูงด้วย AI จากนั้นนำไปต่อยอดยกระดับการดำเนินงานและการทำการตลาดดิจิทัล“หนึ่งในความสำเร็จของ EGG ONE Platform คือการเชื่อมต่อกับระบบ LON ภายใต้ LINE for Business ยกระดับสู่ E-LON บริการการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผู้ใช้ระบบเดียวในประเทศไทยที่ส่งถึงผู้รับได้ 100% ผ่าน LINE Official Account ของแบรนด์ และ SMS”นอกจากนี้ ยังมีความปลอดภัยสูง สามารถสร้างสรรค์ Template ในการส่งได้สะดวกรวดเร็ว มี Insight Report สำหรับดูผลลัพธ์การส่ง รวมถึงนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ให้ผู้บริโภคและ แบรนด์ได้มากขึ้นน.ส.สุวัจฉรี ยลสิริธรรม หัวหน้าฝ่าย Agency Relationship & Development Team จาก LINE ประเทศไทย กล่าวว่า เอ้ก ดิจิทัล ทำงานร่วมกับ LINE for Business ทั้งในฐานะ Agency Partner ที่ช่วยวางแผนด้านการตลาดและการสื่อสารออนไลน์ และในฐานะ Tech Partner ที่นำจุดแข็งด้านเทคโนโลยี แพลตฟอร์ม และดาต้ามาต่อยอดและเชื่อมต่อกับโซลูชันต่างๆ ใน LINE for Business“ปัจจุบัน เอ้ก ดิจิทัลให้บริการด้านการตลาดดิจิทัลผ่าน LINE กับคู่ค้าธุรกิจต่างๆ กว่า 500 แบรนด์ และมีแบรนด์ที่ใช้ E-LON ถึง 10 แบรนด์ หลังเปิดให้บริการเพียง 3 เดือน ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”การใช้งาน E-LON จะเป็นหนึ่งในโซลูชันที่ช่วยขยายฐานแบรนด์คู่ค้าที่ใช้บริการโซลูชันต่างๆ ภายใต้ LINE for Business ได้เพิ่มขึ้น ช่วยแบรนด์เพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมได้ถึง 50% ช่วยแบรนด์ลดต้นทุนด้านการสื่อสารได้ถึง 60-80% และจากความสำเร็จของ E-LON บริษัทจะเดินหน้าขยายการให้บริการของ EGG ONE Platform ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้แบรนด์คู่ค้า พาร์ตเนอร์ และเอ้ก ดิจิทัลเติบโตไปพร้อมกัน