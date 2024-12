Canon เติมเลนส์ RF 4 รุ่นใหม่ ทั้งฟิกซ์ และเทเลโฟโต้ ช่วยเสริมคุณภาพงานวิดีโอ

สำหรับเลนส์ไพรม์แบบไฮบริด 2 รุ่นใหม่สำหรับงานถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ เพื่อเติมเต็มระยะโฟกัสที่ช่างภาพต้องการและใช้งานร่วมกับเลนส์ RF35mm f/1.4L VCM ที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้อย่างราบรื่น โดย RF24mm f/1.4L VCM เป็นเลนส์มุมกว้างพิเศษเพื่อการขยายมุมมองกว้างกว่าที่ตาเห็น เสริมให้ฉากดูโดดเด่นและมีชีวิตชีวามากขึ้นในขณะที่เลนส์ RF50mm f/1.4L VCM เป็นมุมมองมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับตามนุษย์ ทำให้ภาพดูสมจริง โดยเลนส์ทั้ง 2 รุ่นใหม่มีบอดี้น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัด แต่ให้รูรับแสงกว้างสุดที่ f/1.4 เพื่อสร้างโฟกัสชัดตื้น (โบเก้) ที่สวยงามแบบซีเนมาติก เอื้อให้ช่างภาพสามารถสร้างมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์จากความยาวโฟกัสยอดนิยมทั้ง 24, 35 และ 50mm ด้วยคุณภาพระดับไพรม์ของเลนส์ฟิกซ์โฟกัสที่ช่างภาพมั่นใจตามด้วยเลนส์ซูม RF24-105mm f/2.8L IS USM Z ที่ออกมาก่อนหน้า ด้วยช่วงโฟกัสเทเลโฟโต้ยาวขึ้นที่ 70-200mm เพื่องานถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอคุณภาพสูง ทั้งการถ่ายเกมกีฬา รายงานข่าว และกิจกรรมนอกสถานที่ โดยเลนส์ RF70-200mm f/2.8L IS USM Z มีบอดี้ยาวคงที่ และระบบโฟกัสภายในที่รักษาจุดศูนย์ถ่วงเดิมในระหว่างการซูมทุกระยะ จึงง่ายต่อการใช้งานร่วมกับกิมบอล หรือเคสอีกทั้งการใช้เมาท์ RF ยังช่วยให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีน้ำหนักเบากว่าเลนส์ EF70-200mm f/2.8L IS III USM ประมาณ 25% นอกจากนี้ ด้วยรูรับแสงกว้าง ทำให้ช่างภาพถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอได้อย่างคมชัดในสภาพแสงน้อย โดยยังมีโหมดป้องกันภาพสั่นไหว (IS) ทั้ง 3 โหมดเช่นเดียวกับใน RF24-105mm f/2.8L IS USM Z ช่างภาพจึงสามารถนำ RF70-200mm f/2.8L IS USM Z มาใช้งานเสริมหรือทดแทนกับเลนส์ RF24-105mm f/2.8L IS USM Z ได้อย่างง่ายดายเพื่อช่วยยกระดับการทำงานให้ครอบคลุมมากขึ้นส่วนผู้ที่ต้องการเลนส์ในกลุ่ม EOS VR System สำหรับกล้อง EOS R7 เมื่อติดตั้งเลนส์ RF-S7.8mm f/4 STM Dual เข้ากับกล้อง EOS R7 จะมีน้ำหนักรวมเพียง 743 กรัม (พร้อมการ์ดและแบตเตอรี่) หากถ่ายวิดีโอกลางแสงแดดจ้า ยังสามารถติดตั้งฟิลเตอร์ ND แบบวงกลมขนาด 58 มม. หรือฟิลเตอร์ต่างๆ เพื่อปรับแต่งการถ่ายวิดีโอได้อย่างง่ายดายช่วยให้มือโปรสามารถถ่ายวิดีโอ VR 180° ที่พาผู้ชมเข้าสู่โลกเสมือนจริง โดยเลนส์แต่ละตัวมีมุมมอง 63° เหมือนกับเลนส์ 35 มม. พร้อมระบบออโต้โฟกัสที่ทำงานเหมือนกับเลนส์ทั่วไป การบันทึกภาพจะเป็นแบบพารัลแลกซ์จากเลนส์แต่ละตัวลงบนเซ็นเซอร์ของกล้องทั้งนี้ เลนส์ RF70-200mm f/2.8L IS USM Z ราคา 117,900 บาท และเลนส์ RF-S7.8mm f/4 STM Dual ราคา 17,890 บาท สำหรับเลนส์ RF50mm f/1.4L VCM และ RF24mm f/1.4L VCM ทางแคนนอนจะประกาศราคาให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเร็วๆ นี้