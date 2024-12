ไทยคะแนนร่วง! ดัชนีความสามารถแข่งดิจิทัลหด ฝันไกล"Digital Nation"ไม่หมู

ผลการจัดอันดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยร่วงลง 2 อันดับปีล่าสุด สถาบัน IMD ชี้ไทยตกชั้นจากอันดับ 35 มาอยู่อันดับ 37 จากทั้งหมด 67 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก สถิตินี้สะท้อนให้เห็นความท้าทายในการผลักดันประเทศสู่การเป็นชาติดิจิทัลหรือ Digital Nation ท่ามกลางกูรูที่ประสานเสียงว่าฝันนี้จะเป็นจริงได้เมื่อไทยประสบความสำเร็จในการปรับตัวมากกว่านี้สถิติการจัดอันดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยถูกนำมาถกบนเวทีงานสัมมนา “Digital Nation: Making it Happen” ซึ่งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ได้เชิญกูรูมาวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ประจำปี 2567 ซึ่งผลการอภิปรายนั้นสรุปได้ว่าการผลักดันไทยสู่ Digital Nation นั้นจะต้องอาศัยทั้งพลังของรัฐที่ต้องลงทุนเร่งพัฒนา Ecosystem รวมถึงการปรับกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ และแนวคิด คู่กับเอกชนที่ต้องเพิ่มศักยภาพพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างคน สร้าง Ecosystem และที่ขาดไม่ได้คือการเร่งลงทุนด้านความปลอดภัย Cyber Securityสำหรับขีดความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัลไทย ข้อมูลระบุว่าลดลงจาก 35 เป็น 37 นอกจากนี้ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของไทย ก็หล่นมาอยู่อันดับที่ 23 ลดลง 8 อันดับจาก 15 ขณะที่ด้านความรู้ สถิติปรับตัวขึ้นเป็น 40 จาก 41 ในปี 2566 และความพร้อมสำหรับอนาคต ปรับขึ้นเป็น 41 จากอันดับ 42 ในปี 2566ศาสตราจารย์อาร์ทูโร บริส ผู้อำนวยการ World Competitiveness Center จาก International Institute for Management Development หรือ IMD สวิสเซอร์แลนด์ เปิดเผยว่าแม้ไทยจะมีจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานและความคล่องตัวของภาคธุรกิจในการปรับตัวสู่เทคโนโลยีดิจิทัล แต่ยังมีความท้าทายสำคัญในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านความพร้อมของเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ร่วงลง 8 อันดับจากอันดับ 15 มาอยู่อันดับ 23 ดังนั้น ไทยจึงต้องเร่งพัฒนาด้านการลงทุนและบุคลากร รวมถึงการบูรณาการด้านไอทีศาสตราจารย์อาร์ทูโรอธิบายว่าขอบเขตของการเป็น Digital Nation นั้นต้องมองจากหลายมิติ ทั้งมิติของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และการส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชน โดย 3 ปัจจัยสำคัญสู่การเป็น Digital Nation คือความรู้และทักษะของบุคลากรด้านดิจิทัล, ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และความพร้อมสำหรับอนาคต ซึ่งประเทศที่มีคะแนนสูงใน 3 ด้านนี้คือสิงคโปร์ผลการวิเคราะห์ของ IMD ชี้ว่าประเทศที่ส่งเสริมความรู้และพัฒนาคนให้เก่งขึ้นเป็นอันดับต้นๆ คือสิงคโปร์ เดนมาร์ค และเกาหลีใต้ ขณะที่สวิตเซอร์แลนด์ ครองอันดับ 1 ด้าน Digital Nation ทั้งด้านองค์ความรู้และด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังครองเบอร์ 1 ด้านความพร้อมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล รวมถึงความพร้อมสำหรับอนาคตที่สิงคโปร์อยู่ในอันดับ 1 เช่นกันสำหรับไทยที่ผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลประจำปี 2567 อยู่ในอันดับ 37 ลดลง 2 อันดับจากอันดับ 35 ในปี 2566 จาก 67 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ศาสตราจารย์อาร์ทูโรมองว่า "การขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆ" อาจจะไม่ใช่เป้าหมายของประเทศไทย เนื่องจากขนาดเศรษฐกิจของไทยมีความแตกต่างจากประเทศอื่น และยังมีปัจจัยอื่นเช่นดิจิทัลโมเดลที่มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งต่างกันด้วยดังนั้น ข้อแนะนำเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลประเทศไทย คือรัฐบาลต้องลงทุนทั้งด้านบุคลากร พัฒนาด้านดิจิทัล เสริมสร้างคนเก่งเพื่อยกระดับประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลต้องเป็นกลไกหลักและทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อลดขั้นตอนให้สั้นลง เช่น กฎระเบียบ เพื่อเปิดประตูให้ประเทศไทยพัฒนาและขยับอันดับความสามารถของไทยนายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธาน Center for Competitiveness สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ระบุว่า ปัญหาสำคัญของไทยคือการขาดแคลนบุคลากรด้าน STEM โดยเฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ผลิตได้น้อยกว่าความต้องการมาก จำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อผลิตแรงงานที่มีทักษะตรงความต้องการนอกจากนี้ ยังมีความท้าทายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แม้ไทยจะมีกฎหมายออกมารองรับแล้ว แต่ยังต้องสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ สามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้องค์กรเร่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยอมรับว่าแม้แต่ในระบบราชการ ก็ยังไม่มีบุคลากรที่มีความรู้จริงในขณะนี้ ดังนั้นจุดสำคัญคือการเปลี่ยนแปลง สร้างแพลตฟอร์ม เปลี่ยนมายด์เซ็ต และร่วมกับเอกชนเพื่อสร้างคนให้มากขึ้น และหากต้องการจะทำให้ระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้มีประสิทธิภาพ จะต้องเปลี่ยนนโยบาย"ถ้าเรายังพัฒนาในรูปแบบเดิม จะมีปัญหา โดยเฉพาะในด้าน Cyber Security ที่ต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ ไม่ใช่ต้องเรียน 4 ปี แม้แต่ในระบบราชการก็ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้จริง"ในขณะที่ไทยถูกวิเคราะห์ว่ามีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลลดลง พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เผยว่าไทยมีอันดับดัชนีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือ GCI ที่ดีขึ้น จากอันดับ 44 มาอยู่อันดับ 7 ของโลก ซึ่งแม้ตัวเลขจะดี แต่ยังมีความกังวลในภาคเอกชน โดยเฉพาะ SMEs ที่ต้องเร่งยกระดับ“เราต้องมีกฎหมายส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนเพื่อสร้างความพร้อมประเทศ และเพื่อขยับสถานะประเทศ ลดปัญหาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ รัฐต้องลงทุน โดยเฉพาะในส่วนของไซเบอร์ เราลงทุนพัฒนาหน่วยงาน ปรับและพัฒนาบุคลากร และโครงการเพื่อพัฒนาคน โลกเปลี่ยนไปเยอะมาก ต้องเปลี่ยน Mindset เพื่อสร้างโอกาส สร้างแนวทางและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ”***นายอริยะ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Transformational มองว่า ไทยควรมีทางลัดเพื่อการพัฒนาให้ทัดเทียมประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่างสิงคโปร์ อินเดีย และเกาหลีใต้แบบไม่สร้างเอง โดยในขณะที่ไทยไม่ได้เป็นประเทศที่ผลิตวิศวกรด้านเทคโนโลยี ควรเปิดรับชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญ ควบคู่กับการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในประเทศ เพื่อสร้างคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลมากขึ้นต่อเนื่องแบบไม่ต้องใช้เวลา"สิ่งที่เราขาดคือคนและความรู้อย่างลึกซึ้ง จะแก้ปัญหานี้ได้ถ้าเราอิมพอร์ตผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเลย ส่วนเรื่องการศึกษา ทำอย่างไรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น AI มา ต้องเพิ่มองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ ด้าน AI เพื่อสร้างคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลมากขึ้น"ในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ อริยะชี้ว่าหน่วยงานส่วนใหญ่มองการลงทุนเรื่อง Cyber Security ว่าเป็นเรื่องที่ไม่สร้างรายได้ แต่จำเป็นต้องลงทุนเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงและสร้างความเข้าใจในเรื่องโลกของเทคโนโลยี ที่จะต้องเริ่มจากคน โดยเฉพาะคนรุ่นเก่าที่ต้องเข้าใจและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ให้ได้ที่สุดแล้ว การก้าวสู่ Digital Nation ของไทยจะต้องอาศัยการพัฒนาแบบองค์รวม ทั้งการสร้างระบบนิเวศดิจิทัล การพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงกฎระเบียบ และการลงทุนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกดิจิทัล ความท้าทายสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และการสร้างความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี ซึ่งต้องเริ่มจากการพัฒนาคนก่อนสิ่งอื่น.