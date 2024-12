เบื้องหลัง ‘Spotify Wrapped Live’ ในไทย แห่งที่ 2 ในอาเซียน

กูสตาฟ แบ็ก (Gustav Back) กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Spotify เปิดเผยถึงการจัดงาน Spotify Wrapped Live ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นประเทศที่ 2 ในภูมิภาคอาเซียนถัดจากอินโดนีเซีย แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการใช้งาน Spotify ของผู้ใช้งานในประเทศไทย“ผู้ใช้งาน Spotify ชาวไทยมีพฤติกรรมการรับฟังเพลงที่หลากหลาย ตั้งแต่ศิลปิน T-Pop ชื่อดังที่ทะยานขึ้นสู่อันดับสูงสุดของชาร์ตไปจนถึงศิลปินอินดี้ที่สร้างกระแสเพลงใหม่ วงการดนตรีไทยยังคงสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างต่อเนื่อง”โดยที่ผ่านมา แคมเปญ Wrapped ที่ Spotify จะคอยสรุปพฤติกรรมการฟังเพลงของผู้ใช้งานกลายเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานรอคอยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา จนกลายเป็นวัฒนธรรมเฉพาะตัวที่เกิดขึ้น ทำให้ในช่วงปลายปีจะได้เห็นการแชร์เพลง จำนวนนาทีที่ฟังขึ้นสู่หน้าฟีดในโซเชียลมีเดียของผู้ใช้ในทุกกลุ่มปัจจุบัน Spotify มีผู้ใช้งานมากกว่า 640 ล้านคน และมีผู้ที่สมัครใช้งานแบบพรีเมียม (Spotify Premium) ถึง 252 ล้านบัญชี จาก 180 ประเทศทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 225 ล้านบัญชี ที่เข้าถึงเพลงมากกว่า 100 ล้านแทร็ก พอดแคสต์กว่า 6 ล้านรายการ“ในช่วงปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเพลงไทยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง T-Pop ยังคงเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้งานในประเทศไทย ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินและแฟนเพลง โดยเฉพาะกลุ่มศิลปินอย่าง BUS และ PiXXiE ซึ่งการสนับสนุนศิลปินจากบรรดาผู้ฟังเหล่านี้ คือจุดมุ่งหมายเดียวกันกับ Spotify”Spotify เกิดขึ้นจากการเป็นแพลตฟอร์มที่เข้ามาช่วยศิลปิน และค่ายเพลงในการต่อสู้กับการฟังเพลงแบบละเมิดลิขสิทธิ์ตั้งแต่วันแรกที่ให้บริการ จึงมองว่าการแข่งขันของบริการสตรีมมิ่งทางด้านเพลงในทุกวันนี้มีขึ้นเพื่อร่วมกันสนับสนุนศิลปินในการผลิตผลงาน และเป็นช่องทางที่แฟนคลับจะร่วมสนับสนุนศิลปินที่ชื่นชอบได้ด้วยความพิเศษในปีนี้คือมีการนำข้อมูลการฟังเพลงของผู้ใช้งานชาวไทยมาจัดลำดับศิลปิน และเพลงยอดนิยมในหมวดหมู่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศิลปินต่างชาติยอดนิยม ศิลปิล K-Pop ยอดนิยม ศิลปินยอดนิยมในไทย เพลงยอดนิยมในไทย ศิลปินไทยยอดนิยม ศิลปินกลุ่มยอดนิยม เพลงไทยยอดนิยม และอัลบั้มไทยยอดนิยม ไปจนถึงเพลงที่ถูกจับตามอง และเพลงยอดนิยมในแต่ละเพลย์ลิสต์โดยที่ LISA คว้าตำแหน่ง Top Artist of 2024 พร้อมพาเพลง “Rockstar” ติดในอันดับ 5 พร้อมเพลง ”New Woman (feat. ROSALÍA)” ในอันดับ 6 และ “Moonlit Floor (Kiss Me)” ในอันดับ 7 ของเพลงที่มีคนฟังเยอะที่สุดตามมาด้วยศิลปิน K-Pop อย่าง Jung Kook และ V ในอันดับที่ 3 และอันดับที่ 5 ตามลำดับในฐานะศิลปินที่มียอดฟังสูงสุดในประเทศไทย ส่วน Saran คว้าอันดับ 4 ไปครองพร้อมตำแหน่ง Thailand Top Local Artist of 2024Top Local Artists ในปีนี้ยังมีความน่าสนใจคือการฟังเพลงแนวฮิปฮอป ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด จาก Saran ที่คว้าอันดับ 1 และ YOUNGOHM คว้าอันดับ 6 วงร็อก Silly Fools ติดอันดับ 2 ตามมาด้วย fellow fellow อันดับ 3 ส่วน T-Pop ยังคงครองอันดับอย่างต่อเนื่อง โดย NONT TANONT และ THE TOYS ติดอันดับ 4 และ 5สำหรับเพลงไทยที่ฮิตมากที่สุดคือ “ซ่อน(ไม่)หา” ของ Jeff Satur ตามมาด้วยเพลง “ไม่เปลี่ยนเลย (Best Luck)” และ “ดาวหางฮัลเลย์” ของ fellow fellow อันดับ 2 และ 3 ส่วนรถไฟบนฟ้าของ D Gerrard และเพลงจำนน ของ NONT TANONT คว้าอันดับที่ 4 และ 5 ตามลำดับ