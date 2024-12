ทรู คว้าโล่เกียรติยศ “องค์กรสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ” ต่อเนื่องปีที่ 2

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันคนพิการสากล” ประจำปี 2567 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณถือเป็นรางวัลระดับสูงสุด ให้แก่โดยมีเป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่ง ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนเปราะบางอย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกมิติตลอด 12 ปีที่ผ่านมาผู้นำเทคคอมปานีไทย ยังคงมุ่งมั่นสานต่อการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนเปราะบาง ด้วยการนำศักยภาพเทคโนโลยีสื่อสารครบวงจร ตลอดจนนวัตกรรมดิจิทัล ช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเปิดโอกาสให้คนพิการเข้าถึงสิทธิพื้นฐานและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ครอบคลุมแนวทาง 4 ด้านหลัก ได้แก่• พัฒนาแอปพลิเคชันออทิสติก เสริมทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร และสมรรถภาพร่างกายสำหรับเด็กพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย• พัฒนาแพลตฟอร์ม Screening Tools for Person with Special Needs (STS) ช่วยคัดกรองภาวะเสี่ยงในเด็กและเข้าถึงสิทธิการรักษาได้อย่างทั่วถึง• สนับสนุนการจัดตั้ง Autism Digital Learning Center เสริมทักษะดิจิทัลให้บุคคลออทิสติกและผู้ปกครองสนับสนุนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และ 35 พร้อมจัดอบรมทักษะอาชีพ เพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน• บริการ VDO Chat และ Deaf Call Center สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน• รายงานข่าวภาษามือผ่านช่อง TNN• แพ็กเกจพิเศษสำหรับคนพิการ เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงข้อมูลและสร้างรายได้• สิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงาน เช่น ลานจอดรถ และปุ่มกดลิฟต์สำหรับผู้พิการทรูซีเจ ได้ผลิตภาพยนตร์ซีรีส์ Good Doctor หมอหัวใจพิเศษ ที่มีเนื้อหาสะท้อนอัจฉริยภาพอันโดดเด่นของบุคคลออทิสติก และซีรีส์เรื่องนี้กำลังเป็นกระแสและได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้คนในสังคมเข้าใจ ยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบาง