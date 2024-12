Samsung เตรียมยกเครื่อง One UI 7 ใน Galaxy S25 ซีรีส์ ที่จะเปิดตัวต้นปีหน้า

โดยในระบบปฏิบัติการ One UI 7 บนพื้นฐานของ Android 15 จะเพิ่มขีดความสามารถของฟีเจอร์ Galaxy AI อย่างเครื่องมือช่วยเขียน (writing assist tools) ไม่ว่าจะอ่านข้อความอยู่ในแอปอะไร ผู้ใช้สามารถเลือกข้อความให้ AI จัดการเนื้อหาได้โดยไม่ต้องสลับเข้าออกแอป รวมทั้งยังช่วยสรุปเนื้อหา ตรวจสอบคำผิดทั้งการสะกดและไวยากรณ์ และจัดรูปแบบโน้ตให้เป็นหัวข้อต่างๆ โดยอัตโนมัติฟีเจอร์ AI ของ One UI 7 มาพร้อมโฉมใหม่ ตั้งแต่ระบบการแจ้งเตือนใหม่ที่ช่วยให้สื่อสารง่ายขึ้น ผ่านการเข้าถึงจากปุ่มล็อกหน้าจอของอุปกรณ์ รวมถึง Now Bar ที่รวบรวมไฮไลต์ฟีเจอร์สำหรับการใช้งานต่างๆ ไว้ในแถบเดียว ให้สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ทันทีและต่อเนื่อง เช่น งานแปล เพลง การบันทึก นาฬิกาจับเวลา และอื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องปลดล็อกอุปกรณ์ และช่วยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับข้อมูลสำคัญได้อย่างไร้รอยต่อซัมซุงตั้งเป้าที่จะขยายการรองรับเพิ่มเติมในอุปกรณ์ Galaxy S Series ที่จะจำหน่ายในอนาคต สำหรับการพัฒนาแถบ Now Bar ถือเป็นการเปลี่ยนประสบการณ์การใช้หน้าจอล็อกครั้งใหญ่ ซึ่งซัมซุงมีแผนจะพัฒนาต่อไปเพื่อมอบประสบการณ์สุดล้ำยิ่งขึ้นในอนาคตดีไซน์ของ One UI 7 เน้นการออกแบบที่เรียบง่าย พร้อมเพิ่มความรู้สึกประทับใจให้ทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอหลักที่ออกแบบใหม่ให้มีเอกลักษณ์ของ One UI ช่วยจัดระเบียบและลดความยุ่งเหยิงบนหน้าจอ และสร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้แบบ Personalized ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานฟีเจอร์ AI บนสมาร์ทโฟนมีความเข้าใจง่ายตามด้วยด้านการโทร One UI 7 ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่อย่าง Call Transcript ช่วยถอดเสียงสนทนา รองรับมากถึง 20 ภาษา เพียงเปิดใช้งานการบันทึกเสียงระหว่างการโทร ซึ่งผู้ใช้สามารถกดย้อนฟังในภายหลังได้ ลดความยุ่งยากในการจดบันทึกระหว่างพูดคุย ช่วยให้มีเวลาโฟกัสกับการทำงานอื่นมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปิดปิดฟีเจอร์นี้ได้ใน การตั้งค่า > แอปพลิเคชันโทรศัพท์ดีไซน์ใหม่สุดโดดเด่น ควบคุมการทำงาน และ Personalized ได้มากขึ้นอีกหนึ่งการอัปเดตฟีเจอร์คือ หน้าจอหลักและวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้ง่ายขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนแอปพลิเคชันและหน้าจอล็อกตามความต้องการ รวมทั้งยังเพิ่มการเชื่อมต่อกับการทำงานอื่นๆ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและปรับแต่งได้ในทุกมิตินอกจากนี้ การออกแบบ UX ของกล้องยังช่วยให้การควบคุมการตั้งค่าขั้นสูงเป็นไปได้อย่างง่ายดายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปุ่ม การควบคุม และโหมดต่างๆ ของกล้อง ได้รับการปรับปรุงใหม่ ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาฟีเจอร์ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น และเห็นภาพตัวอย่างของภาพถ่ายหรือวิดีโอที่กำลังถ่ายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับโหมด Pro และ Pro video ได้พัฒนาด้านการจัดวางการตั้งค่าแบบ Manual ให้ใช้ง่ายขึ้น ทำให้ผู้ใช้สามารถโฟกัสที่ภาพถ่ายหรือวิดีโอที่คุณกำลังถ่ายได้ง่ายขึ้น มีการปรับระบบควบคุมการซูม ให้การบันทึกวิดีโอในโหมด Pro video สามารถควบคุมความเร็วในการซูมเพื่อการเปลี่ยนภาพได้อย่างราบรื่นซัมซุงจะเริ่มปล่อย One UI 7 ให้ผู้ใช้งานใน Galaxy S Series ที่กำลังจะเปิดตัว โดยมีการเพิ่มฟีเจอร์ AI รวมถึงฟังก์ชัน AI ที่ได้รับการพัฒนา ก่อนให้ลูกค้าที่ใช้งานรุ่นก่อนหน้า ทยอยอัปเดตภายในไตรมาสแรกของปี 2025 ก่อนขยายไปยังอุปกรณ์ Galaxy รุ่นอื่นๆ เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานมากขึ้นในอนาคต