จีเอเบิลพร้อมรับยุค "ย้ายฐาน Data Center" ชูไทยเด่นสุดในอาเซียน

จีเอเบิล เผยกระแสการลงทุน Data Center ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มั่นใจการลงทุน Data Center ขนาดใหญ่ของบริษัทระดับโลกเป็นการตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทั้งภาคธุรกิจและองค์กรภาครัฐที่โดดเด่นมากที่สุดในอาเซียนนายอุกฤษฏ์ วงศราวิทย์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ และประธานบริหารสายงานโซลูชันและเทคโนโลยี บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การย้ายฐาน Data Center มายังประเทศไทยจะส่งผลให้เกิดการโอนถ่ายข้อมูลจาก on premise สู่ระบบคลาวด์มากขึ้น โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สอดคล้องกับข้อมูลจาก Gartner ที่ระบุว่าองค์กรในไทยมีการลงทุนด้านคลาวด์สูงถึง 592 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยมากกว่า 30% จนถึงปี 2026"จีเอเบิลมีความพร้อมด้วยทีมงาน IT Developer ที่มีทักษะระดับสูงกว่า 1,000 คน พร้อมให้บริการแบบครบวงจร ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานไอที ระบบคลาวด์ Data Analytics และระบบ Cybersecurity ขั้นสูง เพื่อรองรับ Workload ที่จะมาพร้อมกับการย้ายฐาน Data Center" นายอุกฤษฏ์กล่าวบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) นั้นวางตัวเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของไทย ซึ่งล่าสุดได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการย้ายฐาน Data Center ของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่กำลังจะเข้ามาในประเทศไทย โดยจีเอเบิลได้วาง Business Model มุ่งเน้นการลดต้นทุนให้ผู้ใช้งานผ่าน 4 แนวทางหลัก พร้อมทีมงาน IT Developer ที่มี Technical Skill ในระดับสูงกว่า 1,000 คน4 แนวทางหลักของจีเอเบิล ได้แก่ 1.Automation ระบบอัตโนมัติที่ลดความผิดพลาด 2.Resilience ระบบที่ใช้งานได้ระยะยาวและปลอดภัย 3.Flexible ความยืดหยุ่นในการปรับทรัพยากร และ 4.Cost Optimization การควบคุมค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม"เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนธุรกิจองค์กรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน" นายอุกฤษฏ์ กล่าวทิ้งท้าย