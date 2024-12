แอดวานซ์เทคฉลอง 20 ปี ผุดแผนรุก AI-IoT พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย

บริษัท แอดวานซ์เทค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Advantech Corporation (Thailand) Co., Ltd.) จัดงานฉลองครบรอบก่อตั้งบริษัทในประเทศไทยครบ 20 ปี ภายใต้ชื่องานเพื่อเน้นย้ำถึงบทบาทของแอดวานซ์เทค ที่ช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและสร้างคุณค่าให้สังคมไทยมาอย่างยาวนานเผยถึงวิสัยทัศน์ว่า แอดวานซ์เทคมุ่งพัฒนานวัตกรรม Edge Computing และ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในชีวิตประจำวันและสนับสนุนการทำงานให้ฉลาดยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าปี 2568 พัฒนา Edge AI ครอบคลุม 5 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ Edge Intelligent Systems, Energy & Utilities, Manufacturing, iHealthcare และ iSpace & iRetail พร้อมทั้งเดินหน้าขยายความร่วมมือกับ NVIDIA และ Google เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ IoT บนแพลตฟอร์ม WISE-PaaS ด้านความยั่งยืน บริษัทตั้งเป้าลดคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Zero) ภายในปี 2583 ภายใต้หลัก ESG โดยยังคงมุ่งเติบโต 2-3 เท่าใน 5 ปีข้างหน้า ด้วยการนำ AI มาใช้ทั้งในองค์กรและสนับสนุนลูกค้าในธุรกิจอุตสาหกรรมสำหรับประเทศไทย แอดวานซ์เทคให้ความสำคัญกับ Smart Manufacturing และ Smart City โดยเน้นการใช้ AI ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การจัดการกระบวนการผลิต และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น Healthcare และ Tollway แม้การลงทุนด้าน AI ยังมีข้อจำกัดด้านต้นทุน แต่บริษัทแสดงความมุ่งมั่นผลักดันการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกแก่สังคมและธุรกิจไทย พร้อมเดินหน้าสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้านกล่าวว่า อุตสาหกรรมไทยยังล้าหลังอยู่ในระดับ Industrial 2.0 ใช้กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม ขาดการนำ AI, IoT และระบบ Automation มายกระดับประสิทธิภาพ พร้อมเผชิญความท้าทายจากสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ภาครัฐและเอกชน จำเป็นต้องร่วมมือเร่งเปลี่ยนผ่านสู่ Industrial 4.0 โดยการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ พัฒนาทักษะแรงงานด้านดิจิทัล และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 5G เพื่อสนับสนุนระบบ IoT การผลิตที่แม่นยำ และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแอดวานซ์เทคมีบทบาทสำคัญในการนำเทคโนโลยี เช่น WISE-PaaS และ ECOWatch มาช่วยโรงงานวางระบบ IoT เชื่อมโยงข้อมูล ลดการปล่อยคาร์บอน และวางแผนสู่ Carbon Zero พร้อมส่งเสริมการพัฒนา Smart City ที่รองรับความต้องการอนาคต ส่วนในบริบทสงครามการค้า ผู้ประกอบการไทยต้องเร่งปรับกระบวนการผลิตให้ทันสมัย ลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพแรงงาน และสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ขณะเดียวกัน ภาครัฐควรออกมาตรการจูงใจทางภาษีและการลงทุน เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติและยกระดับเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืนทั้งนี้กล่าวว่า การพัฒนา Smart City ไม่ใช่เพียงการสร้างโครงสร้างทางกายภาพ แต่คือการบูรณาการเทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิต ด้วยองค์ประกอบสำคัญ เช่น ข้อมูลที่แม่นยำ IoT ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ Real-Time Monitoring การเชื่อมโยงระหว่างคนและโครงสร้างพื้นฐาน และ AI ที่วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแอดวานซ์เทคมีศักยภาพในการสนับสนุนเมืองอัจฉริยะ ด้วยโซลูชันทันสมัย เช่น ระบบ Easy Pass ลดการจราจรติดขัด อุปกรณ์ตรวจคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ และระบบแจ้งเตือนภัยผ่าน IoT โดยตัวอย่างความสำเร็จของสิงคโปร์แสดงให้เห็นว่าการผสานเทคโนโลยี นโยบายที่ชัดเจน และการวางแผนระยะยาวสามารถยกระดับความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตได้การพัฒนา Smart City ในไทยต้องอาศัยความร่วมมือและวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างเมืองที่ตอบโจทย์ประชาชนและยั่งยืนในอนาคตนอกจากนี้กล่าวในหัวข้อ ESG ว่า มุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนด้วยการเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งลดการปล่อยคาร์บอนด้วยการตรวจวัดค่าคาร์บอนจากกิจกรรมองค์กร เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน ออกแบบผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเหรียญเงินจาก EcoVadis ในการจัดการ ESGด้านสังคม แอดวานซ์เทคผลักดันโครงการ UCC (University Co-Creation) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับยุค AI และจัดกิจกรรม AIoT InnoWorks กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง และพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนทั้งในไทยและระดับโลก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้ทุกคนในสังคม