ทรูปลูกปัญญา และมูลนิธิออทิสติกไทย เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการ กสทช.

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย กรรมการ (แถวยืน ที่ 3 จากขวา) และรองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ กรรมการ (แถวยืน กลาง) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจของทรู คอร์ปอเรชั่น ที่มุ่งนำเทคโนโลยีลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสสู่ความยั่งยืน โดยร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย นำศักยภาพขององค์กร ทั้งนวัตกรรม เทคโนโลยีและทีมงาน ร่วมสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลออทิสติกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 เพื่อเสริมสร้างโอกาสที่เท่าเทียมและช่วยให้บุคคลออทิสติกสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี โดยนายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (แถวยืน ที่ 3 จากซ้าย) ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจและการศึกษา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (แถวยืน ที่ 2 จากซ้าย) และนายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (แถวยืน ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย (แถวยืน ขวาสุด) ให้การต้อนรับและแบ่งปันองค์ความรู้การพัฒนากลุ่มเปราะบางที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการ สวัสดิการ และการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลออทิสติกตลอด 12 ปีที่ผ่านมา ทรูได้มีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการสำคัญมากมาย เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันออทิสติกเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ การพัฒนาแพลตฟอร์ม "Screening Tool for Person with Special Need" (STS) เพื่อสำรวจและคัดกรองบุคคลออทิสติกในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถลงทะเบียนรับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงสวัสดิการรัฐได้อย่างสะดวก ทรูยังคงนำศักยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย สนับสนุนการจัดสร้าง Autism Digital Learning Center เป็นศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัลต้นแบบสำหรับบุคคลออทิสติก ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเปิดโอกาสให้บุคคลออทิสติกและครอบครัวได้เข้าถึงและพัฒนาทักษะดิจิทัล นอกจากนี้ยังสร้างศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อการทำงานสำหรับบุคคลออทิสติก เพื่อให้บุคคลออทิสติกและครอบครัว ได้เรียนรู้และอบรมทักษะอาชีพต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น การเป็นบาริสต้า การทำเบเกอรี่ งานศิลปะ และการสกรีน ที่ช่วยสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่บุคคลออทิสติกและครอบครัวอย่างยั่งยืน โดยทรูได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ รณรงค์ให้สังคมเข้าใจข้อจำกัด และยอมรับศักยภาพบุคคลออทิสติก อันจะเป็นการส่งเสริมการอยู่กันในสังคมอย่างมีความสุข ล่าสุด ในปีนี้ ทรูซีเจ ได้ผลิตภาพยนตร์ซีรีส์ Good Doctor หมอหัวใจพิเศษ ที่เนื้อเรื่องสะท้อนให้เห็นถึงอัจฉริยภาพอันโดดเด่นของบุคคลออทิสติก และซีรีส์เรื่องนี้กำลังเป็นกระแส และได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยให้คนในสังคมได้เข้าใจ ยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกอีกด้วยทั้งนี้ ทรูมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำและเสริมศักยภาพให้กลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม โดยเฉพาะบุคคลออทิสติก เราเชื่อมั่นว่าด้วยเทคโนโลยีและการสนับสนุนที่เหมาะสม จะช่วยให้พวกเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได้ และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และยั่งยืนต่อไป