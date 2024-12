ไทยเจ้าภาพประชุม AI โลกครั้งแรกในเอเชีย-แปซิฟิก มิ.ย.68

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.67เปิดเผยว่า ประเทศไทยเดินหน้าสร้างความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างมีจริยธรรม สอดคล้องกับเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 67 รายงานจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระบุว่า องค์กรในประเทศไทยมีการนำ AI มาใช้เพิ่มขึ้นถึง 73.3% สูงกว่าปีที่ผ่านมาเกือบ 20% สะท้อนถึงความพร้อมในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมทั้งนี้ รัฐบาลยังผลักดันแนวทางสำคัญในการกำกับดูแล AI ด้วยและเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารและองค์กรในการปรับใช้เทคโนโลยีนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกัน ในเวทีระดับโลก ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน "The Third UNESCO Global Forum on the Ethics of AI: AI in Action" ระหว่างวันที่ 24-27 มิ.ย.68 โดยได้รับการสนับสนุนจากยูเนสโก คาดดึงผู้นำและผู้เชี่ยวชาญจาก 194 ประเทศ รวมกว่า 800 คนร่วมงาน พร้อมเน้นย้ำบทบาทของประเทศในฐานะศูนย์กลางการพัฒนา AI อย่างมีจริยธรรมในภูมิภาคขณะที่กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับการยกย่องจาก UNESCO ในฐานะผู้นำด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม AI ซึ่งบทบาทสำคัญของไทยในการผลักดันความร่วมมือระดับนานาชาติ ท่ามกลางยุคที่ AI กำลังเปลี่ยนโฉมสังคมและเศรษฐกิจ ด้วยการนำกรอบการประเมินความพร้อมด้าน AI ของยูเนสโก (UNESCO RAM) มาใช้ ประเทศไทยได้วางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการประยุกต์ใช้ AI อย่างโปร่งใสและยุติธรรมตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบรับความท้าทายที่มาพร้อมการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคประเทศไทยเดินหน้าแสดงบทบาทนำด้านการพัฒนา AI อย่างมีจริยธรรม โดยร่วมมือกับ UNESCO ดำเนินโครงการสำรวจความพร้อมด้านจริยธรรม AI ของประเทศไทย พร้อมเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 มิ.ย.68 ที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "Ethical Governance of AI in Motion" ถือเป็นการจัดประชุมครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี AI อย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ สำรวจความพร้อมด้านจริยธรรม AI ได้ที่เว็บไซต์ ai.in.th และติดตามข้อมูลการจัดประชุมได้ที่เพจ ETDA Thailand