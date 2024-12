90 ปีที่รอคอย รื้อ กม.ไปรษณีย์ จะเฟี้ยวหรือเฟล?

เปิดเผยระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ว่า พ.ร.บ.ไปรษณีย์ฉบับปัจจุบันที่ใช้มา 90 ปี จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลด้านผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่า ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนให้ความสนใจประเด็นการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินงานด้านไปรษณีย์ในรูปแบบสำนักงานคณะกรรมการ พร้อมเสนอให้มีระบบลงทะเบียนการขออนุญาตประกอบกิจการไปรษณีย์สำหรับภาคเอกชน และการออกหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งพัสดุรายอื่นๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย น.ส.ยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดีอี พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้สื่อข่าวรายงานว่าแบ่งเป็น การกำกับล่วงหน้า (Ex Ante) สำหรับบริการหลักที่ผูกขาดโดยรัฐ เช่น การตั้งสำนักงานไปรษณีย์ และการกำกับแก้ไขเยียวยาภายหลัง (Ex Post) สำหรับบริการที่เปิดเสรี เช่น การส่งพัสดุ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม และลดปัญหาการผูกขาดอย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์ไทย ยังคงมีสิทธิ์ผูกขาดในการดำเนินกิจการสำคัญบางประเภท เช่น การส่งจดหมายที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือการตั้งที่ทำการไปรษณีย์ใหม่ และเพื่อรับมือกับยุคดิจิทัลในขณะที่บริการอื่น เช่น พัสดุหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ เปิดโอกาสให้เอกชนดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลสำหรับเช่น การทำลายไปรษณียภัณฑ์ การนำวัตถุอันตรายใส่ในตู้ไปรษณีย์ หรือการละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการ จะต้องเผชิญกับโทษปรับหรือจำคุกตามความร้ายแรง นอกจากนี้ หากเจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์ไทยมีความล่าช้าหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อไปรษณียภัณฑ์โดยเจตนา อาจถูกดำเนินคดีในฐานความผิดของเจ้าพนักงานทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโดยไปรษณีย์ไทยยังคงเป็นผู้เล่นรายใหญ่ครองตลาดหลัก แม้ต้องเจอกระแสแรงกดดันจากผู้ให้บริการเอกชน เช่น เคอรี่ เอ็กซ์เพรส และเจ้าอื่นๆ ในด้านการขนส่งพัสดุที่เติบโตจากพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล อย่างไรก็ตาม กฎหมายไปรษณีย์ที่บังคับใช้มา 90 ปี กลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการปรับตัวของภาคธุรกิจ ส่งผลให้ไทยขาดกลไกส่งเสริมการแข่งขันในตลาดยุคใหม่เช่นมี USPS เป็นศูนย์กลางของบริการไปรษณีย์ แต่อนุญาตให้เอกชนเข้าร่วมแข่งขันได้ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มข้นโดยหน่วยงานอิสระ ขณะที่ใช้ระบบควบคุมราคาและส่งเสริมการเข้าถึงบริการพื้นฐานให้ทั่วถึงก็ยกระดับมาตรฐานบริการผ่านกลไก Ex Post เพื่อตรวจสอบและสร้างความเป็นธรรมในตลาดนอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังขาดกลไกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคุ้มครองผู้บริโภค ต่างจากในต่างประเทศที่มีกลไกสนับสนุนเชิงรุก เช่น การอุดหนุนบริการในพื้นที่ห่างไกล และการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดไทยยังไม่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมด้านคุณภาพและนวัตกรรมได้เท่าที่ควร