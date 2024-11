องค์กรไทยเสี่ยง! 73.3% ใช้ AI แต่ไร้ธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.67กล่าวว่า การใช้ Generative AI ในภาคธุรกิจและองค์กรของไทยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยผลสำรวจ AI Readiness Measurement 2024 ระบุว่า สัดส่วนองค์กรที่เริ่มประยุกต์ใช้ AI ในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 17.8% จาก 15.2% ในปี 2566 และอีก 73.3% ขององค์กรแสดงความพร้อมที่จะนำ AI มาใช้งานในอนาคตอย่างไรก็ตาม แม้ว่าการใช้ AI จะเติบโตต่อเนื่อง แต่ประเด็นเรื่อง AI Ethics หรือจริยธรรมการใช้งาน AI ยังเป็นจุดที่ต้องจับตามองอย่างมาก ผลสำรวจชี้ว่ามีเพียง 16.5% ขององค์กรไทยที่ได้นำแนวคิดด้านจริยธรรม AI มาปรับใช้จริง และอีก 43.7% อยู่ในขั้นตอนการวางแผน การใช้งาน Generative AI ที่เข้าถึงง่ายต้องพิจารณาประเด็นจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้รอบด้าน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเดินหน้าขับเคลื่อนการใช้ AI อย่างเหมาะสม ล่าสุดเปิดตัวแนวทางการประยุกต์ใช้ Generative AI อย่างมีธรรมาภิบาลสำหรับองค์กร (Generative AI Governance Guideline for Organizations) เจาะกลุ่มผู้บริหารและบุคลากรองค์กร สร้างความเข้าใจเรื่องการใช้ AI ควบคู่การประเมินความเสี่ยง ชูแนวทางกำหนดกรอบการใช้งานที่ตอบโจทย์องค์กรยุคดิจิทัล ไม่เพียงเท่านั้น ETDA ยังเตรียมจัดเวทีเสวนาครั้งใหญ่ AI Governance Webinar 2024 ภายใต้หัวข้อ จับเทรนด์ Gen AI พลิกโฉมทุกภาคส่วน...ใช้อย่างไรให้มีธรรมาภิบาล? เชิญผู้เชี่ยวชาญหลากหลายวงการร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ครอบคลุมมิติด้านกฎหมาย การพัฒนา AI และจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี บุคคลสำคัญที่จะมาร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ รองคณบดีด้านงานวิรัชกิจและนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณชัชวาล สังดีตตระการ นักวิจัยจาก NECTEC และคุณรจนา ล้ำเลิศ หัวหน้าศูนย์ AIGC by ETDAด้านกล่าวว่า ในปี 2568 การใช้งาน AI จะถูกผลักดันภายใต้กรอบจริยธรรมและธรรมาภิบาลมากขึ้น เมื่อหลายประเทศเริ่มเห็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงจาก Generative AI ผ่านกรณีศึกษาและการใช้งานจริง เช่น กรณี Gen AI ในต่างประเทศที่ให้คำตอบไม่เหมาะสมกับเยาวชน จนกระทบต่อสภาพจิตใจ จุดกระแสคำถามถึงขอบเขตการใช้งาน AI ทั้งในมิติของกฎหมาย เช่น ลิขสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของผลงาน ไปจนถึงจริยธรรมที่องค์กรต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ไม่เพียงแต่ความน่าเชื่อถือขององค์กรที่อยู่บนเส้นด้ายของความโปร่งใสและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล แต่ยังรวมถึงการลดอคติในผลลัพธ์ AI ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในระยะยาวศูนย์ AIGC by ETDA ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำการขับเคลื่อนแนวทางการใช้ AI ที่เหมาะสมในประเทศไทย ด้วยการจับมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และพาร์ตเนอร์ด้านการศึกษา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล สร้างหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรและนักพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรไทย นอกจากนี้ ยังเปิดตัว Guideline การใช้งาน AI อย่างมีธรรมาภิบาล และเผยแพร่เนื้อหาในหลากหลายรูปแบบ ทั้งคู่มือออนไลน์ และบทความวิชาการผ่านเว็บไซต์ ETDA และเพจ ETDA Thailand