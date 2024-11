CASETiFY ร่วมฉลองเทศกาลท้ายปี กับคอลเลกชัน Merry Ville 2025

โดยในปีนี้ งาน “centralwOrld Light Up Christmas Tree Celebration 2025” จะสร้างปรากฏการณ์ความงดงามส่งท้ายปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “centralwOrld X J.P. TOYS GALLERY presents Merry Ville 2025” หรือ “หมู่บ้านอาร์ตทอย” ที่จะมอบความสนุกสุดมหัศจรรย์ และอบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์ของคริสต์มาส ด้วยการจับมือ 2 ยักษ์ใหญ่วงการอารต์ทอยอย่าง Thailand Toy Expo และ J.P. Toys Gallery พร้อมด้วย 11 ดีไซเนอร์ทอยชื่อดัง เพื่อร่วมออกแบบอารต์ทอย 23 คาแร็กเตอร์ มาประดับอยู่บนต้นคริสต์มาสอาร์ตทอยสูงกว่า 40 เมตร ซึ่งนับเป็น The First Art Toy Christmas Decoration in The World ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยคอลเลกชัน CASETiFY Merry Ville ได้นำเอาผลงานอาร์ตทอยคาแร็กเตอร์ที่โดดเด่นของ 11 ศิลปินนักออกแบบของเล่นชื่อดังระดับโลก ที่ประดับต้นคริสต์มาสอาร์ตทอย มาอวดโฉมเป็นลายปรินต์สุดลิมิเต็ด 4 แบบ 4 สไตล์ บนเคสสมาร์ทโฟนหลากหลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็น iPhone 13, 14, 15, 16, Samsung Galaxy S23, 24 และ Samsung Z Fold 6 ราคาเริ่มต้น 1,800-3,300 บาท วางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้-5 มกราคม 2568 ที่ CASETiFY Studio สาขา centralwOrld เท่านั้น