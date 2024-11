TikTok เปิดเทรนด์ ‘ความสนใจด้านการเงิน’ กระตุ้นแบรนด์สร้างการเติบโต

น ส.สิรินิธิ์ วิรยศิริ Head of Business Marketing TikTok Thailand กล่าวว่า ในยุคที่ปัจจุบันแพลตฟอร์มมีการนำเสนอเนื้อหาตามสิ่งที่ผู้ใช้งานสนใจ ทำให้ TikTok กลายเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจการเงินสามารถเติบโต“ปัจจัยสำคัญในการนำเสนอเนื้อหาบนแพลตฟอร์มคือมีปริมาณที่พอเหมาะ และคุณภาพของชิ้นงานที่ดี ซึ่งคอนเทนต์ที่ผู้ใช้งาน TikTok ให้ความเชื่อถือคือ มาจากกลุ่มครีเอเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญทางการเงิน ตามด้วยเนื้อหาจากแบรนด์ที่น่าเชื่อถือในกลุ่มการเงิน สุดท้ายคือกลุ่มผู้ใช้ที่ได้ลองใช้งาน และเห็นประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ”ขณะเดียวกัน TikTok ได้มีการสำรวจข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้งาน พบว่า คนไทยให้ความสนใจกับคอนเทนต์ทางการเงินอย่างหลากหลาย ไม่เฉพาะในกลุ่มของเนื้อหาธุรกิจเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปยังสายเนื้อหาทั้งความงาม ท่องเที่ยว แม่และเด็ก ก็สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาทางการเงินได้ความตั้งใจของ TikTok คือการเป็น Hub of Financial Edutainment ในการนำจุดเด่นของแพลตฟอร์มที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ รวดเร็ว และสนุก มารวมกับเนื้อหาทางการเงินที่ยาก แต่ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้งานมีความรู้ทางการเงินมากขึ้นจากการสำรวจยังพบว่า 98% ของคนไทย เริ่มกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ใส่ใจในเรื่องของการบริหารจัดการทางการเงินมากขึ้น (84%) ตามด้วยให้ความสนใจในแง่ของการหารายได้เพิ่ม (74%) และกว่า 70% มีการออมเงิน และลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่ในทุกช่วงอายุจะมีการแบ่งเงินจากรายได้ไว้เก็บออม และลงทุนก่อนใช้เมื่อแบ่งตามช่วงอายุของผู้ใช้ TikTok จะพบว่า Gen Z 55% มุ่งใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ใช้จ่ายแบบมีวินัย และหลีกเลี่ยงการซื้อของตามอารมณ์ เพื่อรักษาเงินในมือ ส่วน Millennials 50% เน้นเก็บเงินก่อน เลือกเก็บออมรายได้ส่วนหนึ่งทุกเดือน ก่อนจะใช้จ่ายกับสินค้าที่ไม่จำเป็นในขณะที่ Gen X มีความคล้ายกับ Gen Z ที่ 53% เน้นการใช้จ่ายอย่างมีสติ เพื่อควบคุมการเงินให้สมดุล สุดท้ายในกลุ่มของ Boomers 69% ให้ความสำคัญกับการบริหารการเงินอย่างมีวินัย โดยพยายามจัดการค่าใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นสำหรับในฝั่งของแบรนด์ หรือภาคธุรกิจทางการเงิน เครื่องมือใน TikTok Creative Center สามารถช่วยจุดประกายไอเดียการสร้างสรรค์เนื้อหาทางการเงิน ด้วยสามฟีเจอร์หลัก ประกอบด้วย Top Ads ดูโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงบน TikTok เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ความคิดสร้างสรรค์ Keyword Insights เลือกคำที่กำลังได้รับความนิยม และ Trending Hashtags เพื่อช่วยในการค้นหาเทรนด์ใหม่ๆ ในเวลานั้นพร้อมกันนี้ ยังมีเทรนด์ในการสร้างเนื้อหาสำหรับแบรนด์การเงิน ตั้งแต่การนำ Asset ต่างๆ ของแบรนด์มาใช้ใหม่ (Brand Asset), การสร้างสไตล์ของเนื้อหาใหม่ที่เหมาะกับแพลตฟอร์ม (UGC Style) และใช้เนื้อหาของครีเอเตอร์ (Creator) โดยเน้นไปที่การให้ความรู้หรือนำเสนอเคล็ดลับต่างๆ ด้านการเงินผนวกเข้ากับโซลูชันของ TikTok และใช้กลยุทธ์การทำตลาดแบบ Full-Funnel เพื่อทำให้แบรนด์สามารถเชื่อมต่อ สื่อสารอยู่ในทุก Journey ของผู้ใช้ ตั้งแต่การค้นพบเนื้อหา (Discover) การสำรวจและศึกษาผลิตภัณฑ์การเงินหรือแบรนด์ผู้ให้บริการ (Research) และตัดสินใจ (Action) ได้อย่างเหมาะสมที่สุด