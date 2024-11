Samsung เปลี่ยนลานลิฟต์แก้ว เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นจอยักษ์สูง 4 ชั้น ให้ร่วมแชร์โมเมนต์ประทับใจ

พรรณวลัย อินทราพิเชฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า แคมเปญ Say it with Galaxy คืองความมุ่งมั่นของซัมซุงในการสร้างเทคโนโลยีที่มากกว่านวัตกรรม แต่เป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน เราต้องการให้เทคโนโลยีของเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งความสุข และเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความรู้สึกดีๆ ที่เต็มไปด้วยคุณค่า“แคมเปญนี้ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรม แต่คือความตั้งใจของเราในการสร้าง Brand Love และ Brand Engagement ที่ลึกซึ้งและแตกต่าง ซัมซุงหวังว่าแคมเปญนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค รวมถึงช่วยให้ทุกคนได้แบ่งปันความรัก ความคิดถึง และความทรงจำที่มีค่ากับคนสำคัญในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้”พร้อมกันนี้ ซัมซุงยังได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา “คิดถึงเท่าจักรวาล” ถ่ายทอดความรู้สึกของผู้คนที่เคยพลาดโอกาสในการบอกเล่าความรู้สึกดีๆ ให้คนสำคัญ ภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนถึงบทบาทของ Samsung Galaxy ในฐานะสื่อกลางที่ช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์และส่งต่อความคิดถึงได้อย่างไร้ขีดจำกัด ตอกย้ำความมุ่งมั่นของซัมซุงในการเป็นแบรนด์ที่สร้างความทรงจำและความหมายในทุกช่วงเวลาแห่งความพิเศษนอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลองใช้สมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงอย่าง Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6 และ Galaxy Tab S10 ในการสร้างสรรค์ภาพสวยๆ พร้อมคำอวยพรจากฟีเจอร์ Galaxy AI อย่าง Sketch to Image โดยภาพ คลิปวิดีโอ หรือข้อความจะปรากฏขึ้นบนจอที่สูงกว่า 4 ชั้น ณ โซนกิจกรรมชั้น 1 Central Court (ลานลิฟต์แก้ว)