ได้เวลาเสียเงิน! Canon เปิดกล้องบรอดคาสต์ใหม่ ถ่ายภาพยนตร์ราคาเริ่ม 199,900 บ.

แคนนอน (Canon) ยกทัพกล้องตัวแรงเขย่าวงการบรอดคาสต์และโปรดักชันระดับมืออาชีพ จัดงานใหญ่โชว์กล้องซีเนม่ารุ่นใหม่ล่าสุด EOS C400, EOS C80 และเลนส์ซิเนม่า Cine Zoom Servo CN7x17 KAS T/R1 ราคาเริ่ม 199,900 บาทนายฮิโรชิ โยโกตะ ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่าการผลิตงานวิดีโอและการถ่ายทอดสดในปัจจุบันต้องการมาตรฐานงานที่สูงขึ้น โดยอุปกรณ์ถ่ายทำต้องมีความคล่องตัวและความยืดหยุ่นสูงเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานระบบดิจิทัลและครอบคลุมการทำงานได้หลากหลายกว่าในอดีต บวกกับการแข่งขันด้านวิดีโอคอนเทนต์ที่กำลังมาแรงในกลุ่มครีเอเตอร์ทั่วโลก แคนนอนจึงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการขยายตลาดกล้องในแต่ละกลุ่มให้กว้างขึ้น"ปีนี้นับเป็นก้าวสำคัญของแคนนอนที่จะบุกตลาดกล้องวิดีโอมากยิ่งขึ้น งานในวันนี้จึงอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีเพื่องานบรอดคาสต์และโปรดักชันอย่างแท้จริง สามารถรองรับตลาดในอนาคตได้ ทั้ง Virtual Production, VR Production, การใช้ AI และ Robot เข้ามาช่วยในงาน Video Production, โซลูชันเพื่องานข่าวในสตูดิโอ, งานถ่ายทอดสดอีเวนท์-คอนเสิร์ต รวมถึงการแชร์ประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริงในวงการ”ผลิตภัณฑ์กล้องในกลุ่ม Cinema Line นั้นจัดแสดงในงาน “Canon Broadcast and Production World 2024 – Over the Imagination” ประกอบด้วยกล้องถ่ายภาพยนตร์ใหม่ 2 รุ่น ได้แก่1. EOS C400 กล้องถ่ายภาพยนตร์ระบบดิจิทัลรุ่นใหม่ในซีรีส์ CINEMA EOS ตัวเครื่องกะทัดรัด คล่องตัวสูง และชุดอินเตอร์เฟซที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ และ 2. EOS C80 กล้องถ่ายภาพยนตร์ในไลน์ EOS Cinema RF-mount รุ่นใหม่ล่าสุด อัปเกรดสเปกหลายฟังก์ชัน มาพร้อมกับขนาดเล็กกะทัดรัด ลงตัวด้วยเซ็นเซอร์ฟูลเฟรม stacked CMOS รุ่นใหม่ บันทึกวิดีโอความละเอียด 6K/30p โฟกัสรวดเร็วและแม่นยำขึ้นด้วย Dual Pixel CMOS AF II ที่รองรับระบบ tracking คนและสัตว์ ให้ไดนามิกเร้นจ์ที่กว้างถึง 16 สตอป และ ND Filter System ปรับได้ 5 ระดับ รองรับการใช้งานร่วมกับ Canon Remote Camera Control Applicationสำหรับเลนส์ภาพยนตร์รุ่นใหม่ล่าสุด Canon CN7x17 KAS T/R1 (17-120 mm. RF mount) จากตระกูล CINE-SERVO เป็นเลนส์ตัวแรกที่ใช้ดิจิทัลไดรฟ์ยูนิต e-Xs V ที่สามารถใช้งานได้ที่ดีขึ้นเมื่อใช้ควบคู่กับกล้องถ่ายภาพยนตร์รุ่นใหม่อย่าง EOS C400 ซึ่งรักษาประสิทธิภาพด้านออพติคอลและความคล่องตัวได้ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีเลนส์ซีเนม่า CN7x17 KAS T/R1 (17-120mm) มาพร้อมฟังก์ชันเพื่องาน Virtual Production สำหรับใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีการถ่ายทำแบบ In-Camera Visual Effects (ICVFX) ที่ใช้การส่งต่อข้อมูล CV Metadata จากกล้องและเลนส์ไปยังซอฟต์แวร์ได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ Workflow ของการทำงานราบรื่นยิ่งขึ้นราคาวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย Canon EOS C400 เฉพาะตัวกล้อง 279,900 บาท ขณะที่ Canon EOS C80 เฉพาะตัวกล้อง 199,900 บาท และ Canon CN7x17 KAS T/R1 (RF) 884,900 บาท ราคานี้รวม VAT แล้ว เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป.