DevRev จับมือ Allable นำ SaaS 2.0 บนแพลตฟอร์ม AI-Native บุกไทย

ในงานสัมมนาร่วมกันระหว่าง DevRev และ Allable ในหัวข้อ “เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 ทาง DevRev ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มแบบ AI-Native ที่ผสานความสามารถในการให้บริการลูกค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกัน ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับบริษัท ออลลาเบิล จำกัด (Allable Co., Ltd.) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและให้บริการระบบ SaaS รวมถึงการให้คำปรึกษาด้าน IT ในประเทศไทย เพื่อร่วมกันผลักดันโซลูชันเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยออกสู่ตลาด โดยมุ่งเน้นที่การใช้ประโยชน์จาก AI และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสำหรับการสนทนา ก้าวสู่ยุคสมัยใหม่ของ SaaSความร่วมมือเชิงพันธมิตรในครั้งนี้และแพลตฟอร์มของ DevRev จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการให้บริการสนับสนุนลูกค้า, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทำงานในเชิงวิศวกรรมที่ดียิ่งขึ้นด้วยการใช้โมเดลทางด้าน AI ชั้นสูง ซึ่งลูกค้าจะสามารถคาดหวังถึงศักยภาพใหม่ๆ ในการดำเนินงานดังต่อไปนี้:-ฝ่ายช่วยเหลือและให้บริการลูกค้า: สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยข้อมูลแวดล้อมที่ครบถ้วนได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น-ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์: ได้รับข้อมูลเชิงลึกยิ่งขึ้นจากความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า-ฝ่ายวิศวกรรม: สามารถตรวจพบความผิดพลาดของระบบได้ดียิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นกล่าวว่า “DevRev คือบริษัทสตาร์ตอัประดับยูนิคอร์นจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการลงทุน Series A มาแล้วเป็นมูลค่าสูงถึง 100.8 ล้านเหรียญ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีมูลค่ามากถึง 1,150 ล้านเหรียญเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เรากำลังเร่งขยายธุรกิจของเรามาสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยการเป็นพันธมิตรร่วมกับ Allable ในประเทศไทยนั้นถือเป็นก้าวสำคัญในการบรรลุเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงนักพัฒนาซอฟต์แวร์และลูกค้าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้น ในครั้งนี้เราได้เลือกให้ Allable เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์รายแรกของเราในประเทศไทย และเราเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ของ Allable นั้น จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโตได้ในตลาดนี้ เป้าหมายของเราคือการช่วยให้ธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการให้การสนับสนุนหลังการขายแก่ลูกค้า, ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเร่งการเติบโตของธุรกิจด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน”ด้วยการรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายและผสานรวมการดำเนินงานที่สำคัญเข้าด้วยกัน โซลูชันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้เท่านั้น แต่ยังจะสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้เกินกว่าความคาดหวังที่ลูกค้าตั้งเอาไว้กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ DevRev ในครั้งนี้จะก่อให้เกิดการพัฒนาครั้งใหญ่ในการให้บริการ SaaS และการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย AI โดยการผสานรวมความเชี่ยวชาญของ Allable เข้ากับแพลตฟอร์มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรม AI จาก DevRev นี้ก็จะทำให้เราสามารถสร้างโซลูชันที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถปลดล็อคก้าวไปสู่การให้บริการลูกค้าที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งในทุกวันนี้”ด้วยเป้าประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อที่จะขับเคลื่อนการทำ Digital Transformation และปรับปรุงกระบวนการการดำเนินงานของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Allable ได้ทำการพัฒนา Origami Collaboration Platform มาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่สอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ของตนว่า: “Digitalize People, Business Processes, and Data in One with AI & Cloud Solutions”ความร่วมมือระหว่าง Allable และ DevRev ที่ถูกผลักดันโดยคุณกฤษดาในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อนำเทคโนโลยีของ DevRev มาเสริมความสามารถให้กับ Origami Platform และช่วยให้ธุรกิจองค์กรทั่วประเทศไทยสามารถเข้าถึงโซลูชันสำหรับการทำ Digital Transformation ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ทำงานได้อย่างเป็นระบบและเต็มเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมAllable เล็งเห็นว่า DevRev นั้นมีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่จะสร้าง “One Platform” ที่ผสานรวมหลายความสามารถเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจองค์กร ซึ่งมีศักยภาพเป็นอย่างสูงที่จะสามารถขับเคลื่อนการสนับสนุนการใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงยังเพิ่มขีดความสามารถให้กับ Origami Platform ในการจัดการการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรไปด้วยในเวลาเดียวกัน โดย Allable นั้นเชื่อว่าความร่วมมือนี้จะทำให้แพลตฟอร์มสำหรับการทำ Digital Transformation ของ Allable สามารถตอบโจทย์กับความต้องการขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น ด้วยโซลูชันที่ความสามารถรอบด้านยิ่งขึ้นสำหรับเร่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจAllable ไม่เพียงแต่จะนำเทคโนโลยี AI ของ DevRev มาเสริมขีดความสามารถให้กับ Origami Collaboration Platform เท่านั้น แต่ Allable ยังมุ่งมั่นที่จะทำให้เทคโนโลยี AI ถูกเข้าถึงและใช้งานโดยเหล่าลูกค้าและพันธมิตรของตนเองให้มากยิ่งขึ้นด้วย เป้าหมายของ Allable คือการทำให้ AI ถูกใช้งานได้บนแพลตฟอร์มต่างๆ โดยเหล่าธุรกิจที่หลากหลายทั่วประเทศไทย ด้วยการช่วยให้ทุกบริษัทสามารถใช้งานโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ตามต้องการDevRev และ Allable พร้อมที่จะส่งมอบประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค AI ให้แก่ภาคธุรกิจ โดยตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยี SaaS 2.0 ซึ่งมี AI เป็นหัวใจสำคัญในการก้าวไปสู่แถวหน้าของการสร้างสรรค์นวัตกรรม Allable ยังคงเปิดรับต่อพันธมิตรที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ System Integrator, ผู้ให้บริการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้จัดจำหน่ายโซลูชันซอฟต์แวร์ที่มีความสนใจจะมาร่วมเรียนรู้ถึงประโยชน์ของโซลูชันจาก DevRev ซึ่ง Allable นั้นให้ความสำคัญกับคู่ค้าทางธุรกิจเป็นอย่างมาก และต้องการช่วยให้พันธมิตรเหล่านี้ให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นไปด้วยกัน