กลุ่มสามารถกวาดรายได้ Q3 2,349 ล้านบาท SDC กลับมาทำกำไร

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAMART กล่าวถึงผลประกอบการกลุ่มบริษัทสามารถ ในไตรมาส 3/67 มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,349 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 245 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และมีกำไรอยู่ที่ 91 ล้านบาท แม้ว่าเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่ผลขาดทุนอยู่ที่ 183 ล้านบาท จากกรณีหนี้สินระยะยาวในข้อพิพาทกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 และการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งนี้ เป็นผลจากทุกสายธุรกิจมีโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งจากธุรกิจด้านการให้บริการจัดการการจราจรทางอากาศที่ประเทศกัมพูชา ธุรกิจก่อสร้างโครงการสายส่งสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบครบวงจร จากสายธุรกิจ Utilities and Transportations ค่าบริการ Airtime จากสายธุรกิจ Digital Communications และรายได้จากงานตามสัญญาจากสายธุรกิจ Digital ICT Solutionโดยรายได้จากสายธุรกิจ Utilities and Transportations อยู่ที่ 1,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 285 ล้านบาท หรือประมาณ 27% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยหลักมาจากธุรกิจก่อสร้างโครงการสายส่งสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบครบวงจรภายใต้ บริษัท เทด้า จำกัด ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 250 ล้านบาทขณะที่บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAV ธุรกิจด้านการให้บริการจัดการการจราจรทางอากาศที่ประเทศกัมพูชามีรายได้เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า หรือประมาณ 8.4% มีจำนวนเที่ยวบินรวมแล้วเกือบ 26,000 เที่ยวบิน ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อนคิดเป็น 7% และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนประมาณ 5% รวมทั้งจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเก็บภาษีสรรพสามิต โดยปัจจุบันสายธุรกิจ Utilities and Transportations มีมูลค่างานคงค้างอยู่ที่ประมาณ 8,700 ล้านบาทส่วนสายธุรกิจ Digital ICT Solution หรือ SAMTEL รายได้รวม 830 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81 ล้านบาท หรือประมาณ 12% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน ลดลง 380 ล้านบาท หรือคิดเป็น 31% ซึ่งถึงแม้รายได้ลดลงแต่กำไรเพิ่มขึ้นถึง 54% หรือมีกำไรสุทธิ 22 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีกำไรสุทธิ 14 ล้านบาท และยังมีการลงนามในสัญญาโครงการใหม่รวมมูลค่ากว่า 900 ล้านบาท ส่งผลให้มีงานคงค้างอยู่ที่ประมาณ 3,900 ล้านบาทสำหรับสายธุรกิจ Digital Communications หรือ SDC มีรายได้รวม 157 ล้านบาท เป็นรายได้จากการบริการ Airtime เพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้เพิ่มขึ้น 50 ล้านบาทหรือคิดเป็น 47% ส่งผลให้ SDC พลิกกลับมามีกำไร 27 ล้านบาท เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ขณะที่ภาพรวม 3 ไตรมาส ขาดทุนลดลงเหลือเพียง 8 ล้านบาท โดยปัจจุบันมีมูลค่างานคงค้างอยู่ที่ประมาณกว่า 1,000 ล้านบาททั้งนี้ ในไตรมาสสุดท้ายกลุ่มสามารถเตรียมเข้าประมูลงานในอีกหลายโครงการมูลค่ารวมกว่า 2,500 ล้านบาท โดยมุ่งเข้าไปในโครงการที่จะสร้างรายได้ประจำให้เพิ่มขึ้น ทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน โครงการภาครัฐในหลายๆ หน่วยงาน ซึ่งจะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน