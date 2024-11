AIS เปิดราคาแพ็กเกจ Max เริ่มต้นเดือนละ 99 บาท

นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าส่วนงาน AISPLAY บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปัจจุบัน เครือข่ายของ AIS 3BB Fibre 3 ครอบคลุมแล้วมากกว่า 13 ล้านครัวเรือน ด้วยฐานลูกค้ากว่า 4.9 ล้านราย และ เครือข่าย AIS 5G ที่ครอบคลุมแล้วมากกว่า 95% ของพื้นที่ประชากรกับฐานลูกค้ากว่า 46.3 ล้านราย โดยมีลูกค้า 5G ที่ 11 ล้านราย“กลุ่มลูกค้า AIS มีความชื่นชอบคอนเทนต์ที่หลากหลาย ที่ผ่านมาเราจึงมุ่งเน้นคัดสรรคอนเทนต์คุณภาพจากพันธมิตรทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับโลกผ่าน AIS PLAY ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ดีในการรับชมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางบนเครือข่ายคุณภาพ ทั้งเน็ตบ้านและมือถือ”โดยล่าสุด เข้าไปทำงานร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง วอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี่ มาตอบโจทย์การรับชมที่เลือกได้ทั้งแบบออกอากาศตามโปรแกรม (ลิเนียร์) และเลือกชมตามต้องการ (Video On Demand) โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม Max ที่ยกระดับขึ้นมาจาก HBO Goทั้งนี้ ลูกค้า AIS ทั้ง AIS 3BB Fibre3, 3BB GIGATV และ AIS 5G ที่มีแพ็กเกจHBO GO อยู่แล้ว จะได้รับสิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจMax มาตรฐาน (Max Standard) แบบอัตโนมัติในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 และแพ็กเกจหลากหลายที่พิเศษสำหรับลูกค้า AIS เริ่มต้นเพียง 99 บาทต่อเดือน ในช่วง 9 เดือนแรก หลังจากนั้นเดือนละ 149 บาทสำหรับราคาแพ็กเกจของ Max ที่ลูกค้า AIS เริ่มต้นที่ Mobile Package 99 บาทต่อเดือน และ 890 บาทต่อปี รับชมวิดีโอ HD ได้ 1 อุปกรณ์ บนมือถือและแท็บเล็ต ตามด้วย Standard Package 199 บาทต่อเดือน 1,390 บาทต่อปี รับชม Full HD 2 อุปกรณ์ในโมบายดีไวซ์ และทีวี สุดท้ายแพ็กเกจ Ultimate เดือนละ 299 บาท ปีละ 2,090 บาท ได้รับชมความละเอียดสูงสุด 4K ในอุปกรณ์ 4 เครื่อง โดยในแพ็ก Standard และ Ultimate จะได้รับชม 5 ช่องพรีเมียมบน AIS PLAY ได้แก่ HBO, HBO Signature, HBO HITS, HBO Family, Cinemax เพิ่มเติมนอกจากนี้ ยังเพิ่มประสบการณ์ให้ลูกค้า Max อย่างสร้างโปรไฟล์ได้ไม่ซ้ำกันถึง 5 โปรไฟล์ (Multiple user profiles) และปรับแต่งได้ตามใจด้วยตัวละครโปรดเป็นอวตาร์ประจำตัว รวมถึงโปรไฟล์สำหรับเด็ก มีการแนะนำคอนเทนต์เฉพาะบุคคล (Personalized Recommendations) และสามารถเก็บเนื้อหาที่ชื่นชอบไว้ใน My List ได้ หรือโหมดดูอย่างต่อเนื่องในรายการที่เปิดค้างไว้ หลังออกจากแอปนอกจากนี้ ยังเปิดตัว SMART SOUNDBAR powered by AIS 3BB Fibre3 ที่มาพร้อม Android TV ให้ระบบภาพ Dolby Vision และระบบเสียงรอบทิศทาง 360 องศา จาก Dolby ATMOS รองรับการใช้งานโปรแกรมคาราโอเกะ ช่วยยกระดับความบันเทิงภายในบ้าน