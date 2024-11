LINE เปิดโครงการหาสตาร์ทอัป ต่อยอดธุรกิจในไทย

สำหรับ LINE SCALE UP เพิ่งประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน LINE Thailand Developer Conference 2024 ที่ผ่านมา มุ่งหาสตาร์ทอัปที่มีศักยภาพ และพร้อมต่อยอดธุรกิจร่วมกับ LINE เพื่อที่จะยกระดับธุรกิจสตาร์ทอัปให้เติบโตได้ในระดับสากลเบื้องต้น สำหรับสตาร์ทอัปที่ผ่านเข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนประกอบไปด้วยสิทธิประโยชน์ 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.LINE Platform: เครดิตการใช้งานเครื่องมือและโซลูชันต่างๆ บนแพลตฟอร์ม LINE เพื่อเข้าถึงการขยายฐานผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น LINE Official Account, LINE Ads และ LINE Messaging API ฟรีตลอด 1 ปี โดยรองรับการส่งข้อความได้สูงสุด 5 ล้านข้อความต่อเดือน2.LINE Networks: สิทธิในการเข้าถึงเครือข่ายลูกค้าและพันธมิตรของ LINE ทั่วประเทศไทย ขยายโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3.Consultation: โอกาสรับคำปรึกษาด้านเทคนิค และคำแนะนำด้านธุรกิจอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญจาก LINE เสริมเทคนิค ความรู้ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นมืออาชีพ ทันสมัย พร้อมพัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยีได้ตรงตามความต้องการของแต่ละธุรกิจและ 4.Opportunity with LINE: โอกาสในการร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ LINE ประเทศไทย ต่อยอดสู่บริการใหม่ที่น่าสนใจ ทำความรู้จักผู้ลงทุนผ่านเครือข่ายพันธมิตรของ LINE และโอกาสรับเงินลงทุนจาก LINE และบริษัทในเครือทั่วภูมิภาคLINE SCALE UP เปิดรับสมัครสตาร์ทอัปทั้งจากไทยและทั่วโลกในระดับ Seed และ Series A ขึ้นไป ที่มีการเปิดขายสินค้าหรือให้บริการอยู่ในตลาด พร้อมมีฐานผู้ใช้ในระดับที่เหมาะสม เพื่อมาร่วมปลดล็อกศักยภาพสู่ความสำเร็จอีกขั้นร่วมกับ LINE สำหรับสตาร์ทอัปที่สนใจ สามารถดูรายละเอียด พร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ www.linescaleup.com และ LINE OA: @line_scale_up