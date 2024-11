Etix Everywhere อัดงบ 1,000 ลบ.เสริมแกร่งธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ไทย

ETIX Everywhere ขยายกิจการจากยุโรปปักหมุดเอเชีย ประกาศลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท ในดาต้าเซ็นเตอร์ ETIX Bangkok#1 ตอกย้ำการขยายการเติบโตในประเทศไทย ควักกระเป๋าซื้อหุ้นคืนจาก ITEL พร้อมเดินหน้าก่อสร้างโมดูลดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่ปูทาง ETIX Bangkok#1 ขยายกำลังการให้บริการเป็น 4.7 เมกะวัตต์นายหลุยส์ บลองโชต์ (Louis Blanchot) ซีอีโอของ ETIX Everywhere กล่าวว่าการซื้อหุ้นคืนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL อย่างเป็นทางการ โดย ETIX Everywhere ได้ประกาศเข้ามามีบทบาทในตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ของไทยตั้งแต่ปี 2565 ด้วยการเข้าซื้อหุ้น 67% ของดาต้าเซ็นเตอร์ Genesis ที่มีกำลังการผลิต 600 กิโลวัตต์ และในระยะเวลาไม่ถึง 3 ปี ETIX ตัดสินใจซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดใน ETIX Bangkok#1 พร้อมขยายกำลังการผลิตเต็มกำลัง"การซื้อหุ้นคืนครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะเป็นผู้เล่นหลักในตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ของกรุงเทพฯ ขณะเดียวกัน การประกาศการลงทุนครั้งนี้ยังสะท้อนถึงศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางดาต้าเซ็นเตอร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ให้บริการคลาวด์และ AI ระดับโลก ในช่วงต้นปีนี้ ETIX ได้เพิ่มความสามารถของ ETIX Bangkok#1 ด้วยโมดูลใหม่ที่สามารถขายได้หมดในเวลาเพียง 3 เดือน จากที่แผนเดิมจะใช้เวลาขาย 3 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยที่ต้องการกำลังการผลิตมากขึ้นอย่างรวดเร็ว"แม้ว่าตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ในไทยจะยังเติบโตไม่เท่ามาเลเซียและอินโดนีเซีย แต่การเข้ามาของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่หลายราย รวมถึงความต้องการทางด้าน AI ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ประเทศไทยเป็นตลาดที่น่าสนใจและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ประกอบกับประเทศไทยมีระบบพลังงานที่เสถียรมีประสิทธิภาพและผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีคุณภาพนายปิแอร์ พาทริส (Pierre Patris) ซีอีโอภูมิภาคเอเชียของ ETIX Everywhere เปิดเผยว่าลูกค้ารายใหญ่ของ ETIX Bangkok#1 ส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ คอนเทนต์ และ AI ระดับสากล ที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่ม และโมดูลใหม่นี้จะช่วยตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้ในเบื้องต้น"เพื่อรองรับการเติบโตที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้เตรียมที่ดินสำรองเพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้าในอนาคต ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ ETIX ในฐานะผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ที่พร้อมรองรับ AI ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”ทั้งนี้ ตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของ S-curve และพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ETIX จึงเตรียมพร้อมด้วยการขยายกำลังการผลิตและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ โดยล่าสุด ETIX Bangkok#1 ได้รับมาตรฐานระดับสากล เช่น ISO 14001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 50001 และ PCI DSS ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขีดความสามารถโดยไม่ลดทอนคุณภาพการให้บริการ.