CASETiFY เปิดป็อปอัปสโตร์ 'HELLO CASETiMART'

CASETiFY ได้เนรมิตมินิมาร์ท ‘HELLO CASETiMART’ ป็อปอัพสโตร์เอ็กซ์คลูซีฟกลางกรุงเทพฯ รวมเคสสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ไอทีจากคอลเลกชั่น Hello Kitty x CASETiFY รวมถึงคอลเลกชั่น Sanrio x CASETiFY ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น. - 22.00 น. ณ สยามพารากอน (Siam Paragon) ชั้น 1 โซน Fashion Galleryภายในป๊อปอัพสโตร์จะได้พบกับ คอลเลกชั่น Hello Kitty x CASETiFY ในธีม “ขนมแสนอร่อยในร้านสะดวกซื้อ” ที่นำไอเท็มกุ๊กกิ๊กอย่างขนมและของว่างสุดโปรดของน้องคิตตี้ มาสร้างสรรค์เป็นลวดลายของเคสสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ไอที ไปจนถึงไอเท็มไลฟ์สไตล์อย่างกระเป๋าสะพายยังมีเหล่าคาแรกเตอร์ซานริโอ ที่เห็นแล้วใจละลายกับความมุ้งมิ้ง ตามปรัชญาของซานริโอ “Small Gift, Big Smile®” ของขวัญชิ้นเล็ก ๆ สามารถสร้างความสุขและมิตรภาพให้กับผู้คนทุกวัยได้ ไม่ว่าจะเป็น ลายชานม บิสกิตแซนด์วิชครีมนม และกาแฟใส่นม โทนสีแดงขาว แซมน้ำเงิน ของ “Hello Kitty”ลายพุดดิ้งครีมคาราเมลในเฉดสีน้ำตาลและเหลืองสดใส ของ “Pompompurin” น้องสุนัขโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ที่อารมณ์เบิกบาน ลายมันฝรั่งทอดและลูกกวาดสีน้ำเงินขาวแต้มด้วยเขียวเหลืองหวาน ๆ ของน้อง “Pochacco” ลูกหมาตัวน้อย และ “My Melody” ที่มากับสีชมพูฟรุ้งฟริ้งกับสตรอว์เบอร์รีเคลือบช็อกโกแลต แซนด์วิชผลไม้ เครื่องดื่มนมคอลเลกชั่น Hello Kitty x CASETiFY ถูกถ่ายทอดเป็นลวดลายน่ารักละมุนบนเคสและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ สามารถรองรับ iPhone, Samsung และ Google Pixel และมีให้เลือกหลายรุ่นตามโจทย์ผู้ใช้ ตั้งแต่เคส Impact, Ultra Impact, Impact Ring Stand, Mirror (เคสกระจก), Clear (เคสใส), และ Bounce (เคสกันกระแทก) ที่เป็นเอกลักษณ์ของ CASETiFY รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ อาทิ AirPods, AirPods Pro, สาย Apple Watch, เคส iPad, MacBook และอุปกรณ์เสริม MagSafe ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในคอลเลกชั่นนี้จะวางจำหน่ายในราคาเริ่มต้น 1,299 บาทไม่เพียงแค่การช้อปปิ้งเท่านั้น! HELLO CASETiMART ยังเตรียมกิจกรรมสนุก ๆ และมุมถ่ายรูปสุดน่ารัก ให้แฟน ๆ ได้ดื่มด่ำกับโลกของ Sanrio อย่างเต็มที่ และเก็บภาพความประทับใจกับเหล่าคาแรคเตอร์สุดโปรดได้ตลอดงาน พิเศษสุด! กับ POP-UP EXCLUSIVE GIFT เฉพาะที่ป๊อปอัพสโตร์เท่านั้น รับของขวัญมากมาย เมื่อช้อปครบ 2,500 บาท จะได้รับสิทธิ์เล่นเครื่องหมุนกาชาปอง 1 ครั้ง พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดเซอร์ไพรส์ ช้อปครบ 3,500 บาท รับสิทธิ์เล่นเครื่องหมุนกาชาปอง 1 ครั้ง และพวงกุญแจ Sanrio น่ารัก ๆ 1 ชิ้น และช้อปครบ 4,500 บาท รับสิทธิ์เล่นเครื่องหมุนกาชาปอง 1 ครั้ง พร้อมกระเป๋าช้อปปิ้ง Hello Kitty สุดเก๋ 1 ใบ (จำนวนจำกัด)