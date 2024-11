สัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ True Branding Shop แห่งใหม่ One Bangkok

เมื่อไม่นานมานี้ชาวไทยได้ต้อนรับแลนด์มาร์กใหม่กับอภิมหาโครงการที่ทำให้ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ มีชีวิตชีวาด้วยมูลค่าการลงทุนกว่าแสนล้านบาท พรั่งพร้อมด้วยอาคารสำนักงานเกรดเอ ที่พักอาศัยระดับลักชัวรี ... และยังเป็นจุดนัดพบใหม่ใจกลางเมือง ที่ไม่เป็นเพียงแค่ศูนย์การค้า แต่เป็นทรู คอร์ปอเรชั่น จึงได้รังสรรค์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ผสมผสานระหว่างความทันสมัยของ Smart City และชีวิตในเมืองยุคใหม่อย่างลงตัว ภายใต้ธีม "Smart Life Smart City with True Together" สร้างสรรค์ประสบการณ์สุดล้ำครบครันด้วยเทคโนโลยี และบริการแบบเหนือระดับ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของชีวิตครอบครัวในยุคดิจิทัล ที่ต้องการความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และการเชื่อมต่ออัจฉริยะที่ครบครัน พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ที่ชั้น 4 โซน Parade, One Bangkok ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.กล่าวว่า "ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับความเป็นอภิมหาโปรเจกต์ที่ปักหมุดให้เป็นจุดหมายปลายทางของการชอปปิ้งและไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ที่จะเป็น "นิยามของจังหวะการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่" โดยสาขาใหม่นี้ได้ผสานความเป็นเทคคอมปานีที่ตอบรับไลฟ์สไตล์ชีวิตดิจิทัลด้วยบรรยากาศแบบ Smart Life Smart City สไตล์มินิมอลเรียบง่ายแต่แฝงความหรูหรา และเต็มไปเทรนด์เทคโนโลยีสุดล้ำ โดดเด่นด้วยโซน Panoramic View Terrace ที่เปิดโล่ง เชื่อมโยงกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ออกแบบให้มองเห็นพื้นที่สีเขียวที่มีต้นไม้ และสวนเล็กๆ เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการได้ผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติ ปลดปล่อยจินตนาการไปกับบริการดิจิทัลที่ไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย หรือการออกแบบบ้านอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ทุกความฝัน มาพร้อมกับบริการที่ครบครัน สำหรับลูกค้าทั้งทรู และดีแทค ทั้งให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ คอยแนะนำโซลูชันที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการ รวมถึง TrueSphere ที่เป็น First class co-working Destination เอกสิทธิ์สำหรับลูกค้า TrueBlack และดีแทค PLATINUM BLUE MEMBER สามารถเข้ารับบริการพร้อมการดูแลอย่างใกล้ชิด ส่งมอบความความประทับใจในทุกครั้งที่ให้บริการ ซึ่งเชื่อมั่นว่าด้วยการผสมผสานสินค้าและบริการที่ครบครัน เทคโนโลยีล้ำสมัย และดีไซน์ที่โดดเด่น จะสร้างประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาสที่เหนือกว่า และแตกต่างให้ลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอน"สัมผัสบรรยากาศของ Smart Life ใน Smart City ที่ True Branding Shop สาขาใหม่ ได้แล้ววันนี้ที่ชั้น 4 โซนParade ใน One Bangkok ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : @trueonebangkok