ทรู ดีแทค GO Travel เพิ่มเน็ตโรมมิ่งให้ฟรี 4GB เป็น 18 GB 10 วัน 549 บาท

ทรู คอร์ปอเรชั่น เอาใจลูกค้าทรู ดีแทค GO Travel ให้ GO ได้มากกว่า! อย่างต่อเนื่อง ออนไลน์ได้ไหลลื่น ไม่สะดุด ฟินได้สุดทุกทริปในเอเชียและออสเตรเลีย ด้วยโบนัสสุดพิเศษ เพิ่มฟรี! เน็ตโรมมิ่ง 4GB สำหรับลูกค้าทรู ดีแทค รายเดือนและเติมเงิน ที่สมัครแพกเกจเสริมเน็ตต่างประเทศ GO Travel 14GB (+4GB รวม 18 GB) 10 วัน ราคาเพียง 549 บาทสำหรับใช้งานในทวีปเอเชียและออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็นประเทศ จีน มาเก๊า ไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม ตุรกี (ทูรเคีย) และประเทศอื่นๆ รวมกว่า 36 ประเทศ ให้ลูกค้าได้ท่องเที่ยวทั่วเอเชียและออสเตรเลียได้อย่างมั่นใจ! ไปกับบริการโรมมิ่งจากทรู ดีแทค ใช้ง่าย ไม่ต้องเปลี่ยนซิม เน็ตแรงบนเครือข่ายต่างประเทศอันดับ 1 เลือกเครือข่ายที่ดีที่สุดให้อัตโนมัติ มั่นใจ เน็ตไม่รั่ว ไม่มีบิลช็อก พร้อมบริการคอลเซ็นเตอร์โรมมิ่ง ฟรี 24 ชม. ... ตอกย้ำ ทรู ดีแทค GO Travel ตัวเลือกอันดับหนึ่งในใจนักเดินทางพร้อมสิทธิพิเศษที่ให้ GO ได้มากกว่า จากพาร์ตเนอร์ชั้นนำ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) :มากกว่าด้วย ฟรี! ประกันการเดินทาง ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม จาก FWD Life Insurance- คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง- ครอบคลุมทรัพย์สินส่วนตัวหาย หรือเสียหาย- ครอบคลุมกระเป๋าเดินทางหาย หรือเสียหายมากกว่าด้วย ฟรี! สิทธิพิเศษที่สนามบิน- ฟรี! Airport Premium Service บริการผู้ช่วยส่วนตัว และรถกอล์ฟไฟฟ้าที่สนามบินสุวรรณภูมิ- ฟรี! AirAsia บริการ Red Carpet ช่องเช็กอินสุดพิเศษและบริการสุด VIP- ฟรี! เมนูอิ่มอร่อยกับร้านค้าชั้นนำในสนามบินมากกว่าด้วยสิทธิพิเศษจากพาร์ตเนอร์ชั้นนำ- ส่วนลดค่าเดินทาง ไป-กลับสนามบิน จาก Grab สูงสุด 200 บาท- คูปองส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำในต่างประเทศ- และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมายสมัครง่าย ใช้เบอร์เดิม ไม่ต้องเปลี่ยนซิม ที่แอปลูกค้าทรู True iService : https://ss.true.th/s/GOTRAVELลูกค้าดีแทค dtac app : https://www.dtac.co.th/s/GOTravel