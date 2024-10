รู้จัก Crescendo Lab ผ่าวิกฤตโฆษณา LINE ไม่ถูกเปิดอ่าน

บริษัทไต้หวัน "เครสเชนโดแลป" (Crescendo Lab) ผ่าทางตันผู้บริโภคได้รับข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสนใจของตัวเองมากเกินไป จึงมีข้อความจำนวนมากที่ไม่ได้ถูกเปิดอ่าน และมีบัญชี LINE ที่ถูกบล็อกเพื่อลดการรบกวน ล่าสุด เตรียมพาธุรกิจไทยทำการตลาดดิจิทัลแบบ Hyper-personalization คาดดันยอด Open rate ใน LINE เพิ่มสูง 3 เท่าตัวเอี้ยนเต๋อ อวี General Manager ประจำ Crescendo Lab ประเทศไทย เผยว่าปัญหาจำนวนข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคล้นตลาด ไม่เพียงส่งผลเสียต่อประสบการณ์ของผู้บริโภคที่ถูกรบกวนด้วยข้อมูลที่ไม่จำเป็น บริษัทและองค์กรยังต้องสูญเสียงบการตลาดจำนวนมากไปกับข้อความการตลาดที่ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้หลายบริษัทและองค์กรเริ่มหันมาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเสริมสร้างกลยุทธ์การตลาดด้วยข้อมูล หรือ data-driven marketing เก็บข้อมูลเพื่อเข้าใจความต้องการลูกค้า และส่งข้อความหาลูกค้าได้อย่างตรงความต้องการเฉพาะบุคคลขั้นสูง ด้วยการทำการตลาดแบบ hyper-personalization marketingปัจจุบัน โฆษณาทางการตลาดได้ถูกเผยแพร่สู่ผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก จากรายงานของ Neilson พบว่าในช่วงเดือนมกราคม ถึงเมษายนปี 2024 ประเทศไทยมีการใช้จ่ายงบโฆษณาเพิ่มขึ้น 4% หรือเพิ่มขึ้นกว่า 1,255 ล้านบาทในปี 2024 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่มีการประเมินว่าเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลในไทยกว่า 44% สูญเปล่าจากการส่งโฆษณาที่ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ 33% ส่งผลให้หลายบริษัทและองค์กรต้องเจอกับความท้าทายในการช่วงชิงความสนใจและการรับสารจากผู้บริโภคขณะที่ LINE เป็นหนึ่งในช่องทางที่บริษัทและองค์กรนิยมใช้สื่อสารทางการตลาดกับลูกค้า เนื่องจากเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมสูงในไทย มีรายงานว่าในปี 2024 มีผู้ใช้งานหรือ active user ใน LINE สูงถึง 54 ล้านคน อีกทั้ง LINE ยังเปิดให้รวบรวมข้อมูล 1st Party Data ของลูกค้าได้ ทำให้แบรนด์สามารถเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง และเข้าใจความต้องการลูกค้าได้ลึกซึ้ง ทำให้มีบริษัทและองค์กรต้องการส่งข้อความการตลาดถึงลูกค้าผ่าน LINE จำนวนมาก ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสนใจของตัวเองมากเกินไป จึงมีข้อความจำนวนมากที่ไม่ได้ถูกเปิดอ่าน และมีบัญชี LINE ที่ถูกบล็อกเพื่อลดการรบกวนผู้ให้บริการโซลูชัน Omichannel MarTech และ SalesTech ที่มีสำนักงานใหญ่ในไต้หวันอย่าง Crescendo Lab เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงพัฒนาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด รวมถึงการขายให้บริษัทชั้นนำกว่า 500 แบรนด์ดังทั่วโลก พร้อมขยายการให้บริการไปยังญี่ปุ่น และไทยCrescendo Lab เรียกเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดนี้ว่า MAAC (Messaging Analytics & Automation Cloud) ได้รับการการันตีว่าออกแบบด้วยเทคโนโลยี AI และการเก็บข้อมูลลูกค้าอัตโนมัติ หรือ auto-tag ซึ่งช่วยให้บริษัทและองค์กรส่งข้อความที่ถูกต้อง (right message) เลือกสินค้าที่นำเสนอได้ตรงความต้องการลูกค้า (right product) และส่งข้อความในเวลาที่ลูกค้าเปิดใช้งาน LINE (right time)ผลของการยิงโฆษณาบน LINE แบบ 3 right นี้เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มอัตราการเปิดอ่านข้อความ เนื่องจากข้อความผ่านการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเฉพาะคน ลดจำนวนข้อความที่ไม่ตรงความสนใจและรบกวนลูกค้า เพิ่มความพึงพอใจและสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อองค์กรให้ลูกค้าCrescendo Lab ถือเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์หรือ Software as a service (SaaS) เจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทย ที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือการตลาด MAAC ให้สามารถติดตามจำนวนการเปิดอ่านของผู้ติดตามรายบุคคลใน LINE (individual LINE friend open count) ช่วยให้บริษัทและองค์กรวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางการตลาดบน LINE และวางแผนการตลาดที่เหมาะสมเฉพาะบุคคลขั้นสูงได้อย่างแม่นยำCrescendo Lab เชื่อว่ากลยุทธ์การตลาดเฉพาะบุคคลขั้นสูง หรือ hyper-personalization จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ หรือ seamless experience ให้กับลูกค้าที่เข้าหาแบรนด์ในหลากหลายช่องทาง ซึ่งจำเป็นต้องใช้การเก็บข้อมูลตลอด Customer Journey เพื่อสร้างโปรไฟล์ของลูกค้าแบบ 360 องศา (Customer profile 360)นอกเหนือจาก MAAC เครื่องมือเทคโนโลยีการตลาด หรือ MarTech แล้ว Crescendo Lab ยังพัฒนา CAAC (Conversation Analytics and Automation Cloud) เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการขาย หรือ SalesTech ที่จะช่วยให้บริษัทและองค์กรสนทนากับลูกค้า บริหารจัดการการทำงานระหว่างทีม เพื่อมอบการบริการและสร้างประสบการณ์เหนือชั้นที่นำไปสู่การปิดการขายได้ด้วยแนวทางกลยุทธ์การตลาด hyper-personalization marketing ด้วยโซลูชันจาก Crescendo Lab ดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยจาก Mckinsey ที่กล่าวว่าการทำ personalization marketing เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อธุรกิจในปัจจุบัน มีรายงานว่ากลยุทธ์ดังกล่าวลดค่าใช้จ่ายในการได้ลูกค้าใหม่ หรือ customer acquisition มากลงถึง 50% เพิ่มยอดขายได้มากถึง 5-15% และเพิ่มผลตอบแทนทางการตลาด หรือ marketing ROI มากถึง 10-30% (Mckinsey, 2023)Playstation Thailand บริษัทวิดีโอเกมและเอนเตอร์เทนเมนต์ชั้นนำ เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เลือกเครื่องมือ Martech อย่าง MAAC เสริมทัพกลยุทธ์การตลาดด้วยการเก็บข้อมูลความสนใจของลูกค้าที่แตกต่างกัน เพื่อนำไปต่อยอดวางแผนการตลาดแบบ hyper-personalized marketing ส่งข้อความการตลาดที่มีเนื้อหาตรงกับอุปกรณ์หรือเกมที่ลูกค้าใช้งานอยู่รายบุคคล ไปยังเวลาที่ลูกค้า active หรือกำลังเปิดใช้งาน LINE ส่งผลให้ยอดการเปิดอ่านหรือ open rate เพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 70% ทีเดียวปัจจุบัน Crescendo Lab เติบโตอย่างรวดเร็วและขยายบริการสู่ไทยและญี่ปุ่นหลังก่อตั้งขึ้น 7 ปี โดยมีฐานะเป็นผู้ให้บริการ SaaS แบบ B2B2C ที่ให้ความสำคัญกับการรวบรวมจัดการข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงธุรกิจกับลูกค้า โดยมี MAAC และ CAAC เป็นผลิตภัณฑ์เรือธง ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลข้อมูลจากลูกค้าเพื่อจัดการบัญชีทางการ LINE (LINE Official Account) มากกว่า 500 แบรนด์ดังทั่วโลก