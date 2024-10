AIS ให้สิทธิลูกค้า HBO อัปแพกเกจ ดูได้ชัดขึ้น สร้างโปรไฟล์แยกได้

น.ส.รุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าส่วนงาน AIS PLAY บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากความร่วมมือนี้ ส่งผลให้ AIS PLAY กลายเป็น OTT HUB ศูนย์กลางการรับชมคอนเทนต์ ความบันเทิงชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในไทย ทำให้มีทางเลือกให้แก่ลูกค้าได้เลือกรับชมคอนเทนต์ที่หลากหลายทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ วาไรตี้ สารคดี แอนิเมชัน และคอนเทนต์สำหรับเด็กและครอบครัว ตอบโจทย์ครบทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยเบื้องต้น HBO Max จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ด้วยภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ ซีรีส์ที่ทลายทุกขีดจำกัด เรื่องสุดฮิตและโด่งดัง คอนเทนต์เรียลิตี้ที่น่าติดตาม และรายการโปรดสำหรับครอบครัวจากแบรนด์ดังมากมาย เช่น HBO, DC Universe, Harry Potter, Max Originals, Cartoon Network และภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ดีที่สุด รวมถึงรายการคุณภาพจาก Discovery, AFN และอื่นๆ อีกมากมายมาไว้ในที่เดียวโดยตั้งแต่ 19 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป สิทธิการใช้งาน HBO GO ของลูกค้า AIS จะเปลี่ยนเป็นสิทธิการใช้งานแพกเกจ Max มาตรฐาน (Max Standard) ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์การสตรีมที่เหนือระดับบน Max ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย รวมถึงคำแนะนำรายการส่วนบุคคล การค้นหาที่ราบรื่น หมวดหมู่ตามประเภทรายการ และศูนย์รวมแบรนด์แพกเกจมาตรฐานของ Max รองรับการสตรีมพร้อมกันบนอุปกรณ์สองเครื่องในครั้งเดียว และสามารถรับชมบนอุปกรณ์ที่หลากหลายขึ้นรวมถึงทีวี นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถดาวน์โหลดคอนเทนต์ได้สูงสุดถึง 30 รายการเพื่อรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาลูกค้า AIS ทั้งมือถือและเน็ตบ้าน AIS 3BB Fibre3 ที่มีแพกเกจ HBO GO, PLAY PREMIUM PLUS หรือ PLAY XL อยู่แล้วในปัจจุบัน สามารถสตรีมคอนเทนต์พร้อมรับชม 5 ช่องพรีเมียม HBO, HBO Signature, HBO HITS, HBO Family, Cinemax ผ่าน AIS PLAY, AIS PLAYBOX และ 3BB GIGATV ได้ตามปกติสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความบันเทิงยังคงสามารถสมัครแพกเกจรายปีของ HBO กับ AIS ในราคาสุดคุ้มที่สุด เพียง 1,190 บาท ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 อย่างไรก็ตาม HBO Max ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดแพกเกจที่จะให้บริการอย่างเป็นทางการในไทย