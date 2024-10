ทรู คว้า 2 รางวัล “UN Women 2024 Thailand WEPs Awards” ต้นแบบผู้นำหญิง และสถานที่ทำงาน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ และส่งเสริมศักยภาพสตรี

อีกหนึ่งบทพิสูจน์ในการสร้างสถานที่ทำงานที่ดีที่สุด...ผู้นำหญิงเก่ง CHRO แห่งทรู นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ (ซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ต้นแบบแม่ทัพหญิงผู้ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเท่าเทียมทางเพศและการส่งเสริมศักยภาพสตรี รับ 2 รางวัลระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกได้แก่จากนางสุดา สุหลง (ขวา) รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจากคาเธีย ฟรายวาล์ด (ขวา) ผู้จัดการโครงการ WeEmpower Asia แห่งภูมิภาคเอเชีย ในงานประกาศรางวัล WEPs Awards ประจำปี 2567 ที่องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) จัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศและการค้า (DFAT) รัฐบาลออสเตรเลีย ร่วมกับองค์กรภาคี อาทิ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็คแห่งประเทศไทย (UN Global Compact Network Thailand) เพื่อเชิดชูผู้บริหารและองค์กร ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมเสมอภาคทางเพศ และศักยภาพสตรีในภาคธุรกิจ ภายใต้หลักการ Women's Empowerment Principles (WEPs)กล่าวว่า “ที่ทรู คอร์ปอเรชั่น เราเชื่อว่าการส่งเสริมศักยภาพผู้หญิงไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ยังเป็นสิ่งที่ชาญฉลาด ด้วยเราเป็นเทคคอมปานีไทย ที่มุ่งพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และศักยภาพสตรีในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับในความหลากหลาย เปิดกว้างให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ไม่ว่าหญิงหรือชายได้เติบโตไปด้วยกัน ซึ่งภายหลังการควบรวม ทรู-ดีแทค เรามีความหลากหลายของพนักงานมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและเห็นคุณค่าในศักยภาพของผู้หญิง ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลและการเคารพสิทธิมนุษยชนที่เรายึดถือมาโดยตลอด”“ทรู คอร์ปอเรชั่น กำหนดนโยบายและดำเนินการต่างๆ ที่ส่งเสริมศักยภาพผู้หญิงในองค์กรที่ชัดเจน อาทิ การสนับสนุนให้ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญมากขึ้น ทั้งการส่งเสริมตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องมีสัดส่วนอย่างน้อย 30% เรามีพนักงานหญิงในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) 38% ซึ่งสามารถทำได้เกินเป้าหมายที่ 35% อีกทั้งมีพนักงานเพศหญิงในระดับผู้บริหารที่อยู่ในหน่วยงานที่สร้างรายได้ 56% เกินเป้าหมายที่ 50% รวมถึงส่งเสริมความสามารถและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้แก่พนักงานผู้หญิงผ่านการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อให้สามารถเติบโตในสายอาชีพ ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ความแตกต่างและข้อจำกัดของผู้หญิงต่อการเข้าสู่สนามการทำงาน ทรู ยังได้กำหนดนโยบายและจัดสรรสวัสดิการที่เกี่ยวข้องต่อการทำหน้าที่แม่ เช่น การลาคลอดได้ 6 เดือนหรือ 180 วัน เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และได้รับเงินเดือนเต็มจำนวน การกำหนดเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการ รวมถึงการจัดพื้นที่ห้องให้นมบุตร เป็นต้น ซึ่งผลจากการสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศ ทำให้พนักงานผู้หญิงกลับมาทำงานหลังใช้สิทธิ์ลาคลอด/ลาเลี้ยงดูบุตรมากขึ้นถึง 87% นอกจากนี้ บริษัท ยังได้จัดตั้ง Bring Your Best Club คอมมิวนิตี้รับฟังเสียงของพนักงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น แบ่งปันมุมมอง เพื่อนำไปขับเคลื่อนสร้างการเปลี่ยนแปลง เกิดเป็นนโยบายด้านบุคลากรที่เข้าใจกลุ่มที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว เป็นกำลังใจที่สำคัญที่จะทำให้ทรู เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กร สร้างทรู ให้เป็น “Best Place to Work” สถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ และสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดต่อไป” นางสาวศรินทร์รา กล่าวสรุป