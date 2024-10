36 ปี "วีเอสที อีซีเอส" คว้าองค์กรน่าร่วมงานมากที่สุด

วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) หรือ VST ECS ขึ้นแท่นองค์กรน่าร่วมงานมากที่สุด คว้า 2 รางวัล "HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2024" ย้ำจุดยืนยักษ์ใหญ่ด้านจัดจำหน่ายสินค้าไอทีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการรับรางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2567 HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2024 และรางวัล HR Asia Most Caring Companies Awards 2024 จากนิตยสาร HR Asia สื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประเมินและคัดเลือกบริษัทชั้นนำจากทั่วเอเชียที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานในองค์กร ว่าเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของ วีเอสที อีซีเอส ตลอดระยะเวลากว่า 36 ปี ที่ให้ความสำคัญกับพนักงานและบุคลากร ผ่านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยกลยุทธ์ 4 มิติ ได้แก่ Career, Mental Health, Social และ Physical Well-being ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติการทำงานและการดูแลคุณภาพชีวิต"วีเอสที อีซีเอส ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตพนักงานอันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราพยายามพัฒนาส่งเสริมให้พนักงานของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน เพราะเราเชื่อว่า “พนักงานคือคนสำคัญขององค์กร” ธุรกิจจะสามารถประสบความสำเร็จได้ หากคนในองค์กรรู้สึกว่าพวกเขามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต วีเอสที อีซีเอส จึงให้การดูแลเอาใส่ใจพนักงาน พร้อมรับฟังแนวคิด สนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพ เปิดโอกาสให้ก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนดูแลสุขภาพกายและใจ ซึ่งมีนโยบายปรับรูปแบบการทำงานเป็นแบบผสมผสาน รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ทุกปัจจัยเหล่านี้นำไปสู่การที่เรามีทีมเวิร์คที่ดีที่พร้อมจะทุ่มเทและร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป”บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือ "วีเอสที อีซีเอส กรุ๊ป" ผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอทีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทเพิ่งประกาศผลประกอบการครึ่งปีแรก 2024 มีรายได้ 21,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 19,000 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปี 2023 เบื้องต้นมีการประมาณยอดสิ้นปี 2024 ปิดที่ 40,000 ล้านบาทสำหรับปี 2024 ที่ วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ได้คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที HR ASIA นั้น ประกอบด้วยรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia Thailand 2024 ถือเป็นรางวัลเชิดชูองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลระดับสากล เป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วยโดยอ้างอิงจากแบบสำรวจจากพนักงานโดยตรง มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีเยี่ยม และมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง เปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพ พนักงานมีความผูกพันและมีส่วนร่วมสูงขณะที่รางวัลพิเศษ Most Caring Companies Awards 2024 สะท้อนเรื่องการดูแลใส่ใจพนักงาน และการมอบสวัสดิการที่ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ และการเติบโตทั้งนี้ บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (เดิมชื่อบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 ปัจจุบันเป็นบริษัทหนึ่งในเครือของวีเอสที อีซีเอสกรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ฮ่องกง และเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีช่องทางการจัดจำหน่ายกว่า 50,000 รายกระจายอยู่ในประเทศจีน, ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, เมียนมาร์ และลาวปัจจุบัน วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าด้านไอทีผ่านทางธุรกิจ 4 กลุ่มหลัก คือ คอนซูเมอร์, คอมเมอร์เชียล, โซลูชัน และดีไวซ์แอนด์ไลฟ์สไตล์ ภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับโลก 80 แบรนด์ มีสำนักงานสาขาที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ซึ่งเปิดดำเนินการเมื่อเดือนเมษายน 2557 ในชื่อบริษัท วีเอสที อีซีเอส (เมียนมาร์) จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านเอนเตอร์ไพรส์ซิสเตมส์โดยเฉพาะ.