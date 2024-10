สกมช.ผนึก "หัวเว่ย" และพันธมิตร จัดแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2024 หาตัวแทนประเทศเข้าแข่งขัน Cyber SEA Game เสริมแกร่งตลาดแรงงาน Cyber

​เมื่อวันที่ 12 ต.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2024 รอบชิงชนะเลิศ ณ โรงแรม Intercontinential Hotel Bangkok โดยมีพลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบรางวัลร่วมกับ Mr.Bruce Fan ตำแหน่ง President of Enterprise Thailand Government Business บริษัท หัวเว่ยฯ ให้แก่ผู้ชนะในประเภทต่าง ๆ ในการแข่งขันครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้กลายเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และเป็นการสร้างแรงงานออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ให้กับบุคคลทั่วไปมากขึ้นในการแข่งขันปีนี้เริ่มต้นรอบคัดเลือกไปเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2567 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 846 ทีม รวมทั้ง 3 ระดับจำนวน 2,408 คน ทั่วทุกภูมิภาคประเทศไทย สามารถฝ่าฟันมาสู่รอบสุดท้าย โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 30 ทีม (รวม 90 คน) ร่วมแข่งขัน​สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเป็นไปในรูปแบบ Attack the virtual World โดยผู้เข้าแข่งขันต้องหาคำตอบจากเครื่องแม่ข่าย เครื่องผู้ใช้งาน และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบจำลอง ด้วยการโจมตีจากภายนอก และต้องหาคำตอบจากร่องลอยในเครื่องแม่ข่ายที่ถูกโจมตี ในการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษ ที่มีการเพิ่มโจทย์ในส่วนของระบบ IoT และระบบ OT Security สุดท้าทายสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นอย่างยิ่ง และเป็นการแข่งขันอย่างต่อเนื่องตลอด 7 ชั่วโมงต่อเนื่อง ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ความรู้และทักษะทั้งหมดที่มีในการแก้ไขปัญหาในหัวข้อต่าง ๆ และได้มาซึ่งคำตอบ หรือ Flag ซึ่งมีคะแนนแตกต่างกันตามความยากง่าย​ภายในกิจกรรมปีนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ มาร่วมบรรยายให้ความรู้ที่น่าสนใจแก่ผู้ร่วมงานตลอดทั้งวัน อีกทั้งยังมีการแสดงสาธิตนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น การเจาะระบบการควบคุมทางอุตสาหกรรม และ ระบบควบคุมการปฏิบัติการ (Operation Technology and Industrial control systems)สกมช. และบริษัท หัวเว่ยฯ ขอแสดงความยินดีสำหรับทีมชนะเลิศทุกประเภท ทั้งนี้ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศในระดับอุดมศึกษาจะได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรายการ Cyber SEA Game 2024 ซึ่งผลการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทปรากฏ ดังนี้ประเภท Junior หรือ ระดับมัธยมศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเหรียญรางวัล โล่เกียรติยศ พร้อมเงินทุนสนับสนุนจำนวน 18,000 บาท ได้แก่ทีม C4TCHM31FY0UC4N_LKS จาก โรงเรียนลำปางกัลยาณี,โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเหรียญรางวัล โล่เกียรติยศ พร้อมเงินทุนสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท ได้แก่ทีม ขอคิดก่อน จาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ และ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์- รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญรางวัล โล่เกียรติยศ พร้อมเงินทุนสนับสนุนจำนวน 80,000 บาท ได้แก่ทีม SK1LL_ISSU3 จาก โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม,โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประเภท Senior หรือ ระดับอุดมศึกษา- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเหรียญรางวัล โล่เกียรติยศ พร้อมเงินทุนสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท ได้แก่ทีม คิดชื่อทีมไม่ออก จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเหรียญรางวัล โล่เกียรติยศ พร้อมเงินทุนสนับสนุนจำนวน 40,000 บาท ได้แก่ทีม คิดยากจังเลยยยยยยยยย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่- รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญรางวัล โล่เกียรติยศ พร้อมเงินทุนสนับสนุนจำนวน 90,000 บาท ได้แก่ทีม ป้าน้อยบิลเลี่ยน จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประเภท Open หรือ ระดับประชาชนทั่วไปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเหรียญรางวัล โล่เกียรติยศ พร้อมเงินทุนสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท ได้แก่ทีม PoE- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเหรียญรางวัล โล่เกียรติยศ พร้อมเงินทุนสนับสนุนจำนวน50,000 บาท ได้แก่ทีม MAYASEVEN1รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญรางวัล โล่เกียรติยศ พร้อมเงินทุนสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ได้แก่ทีม 555