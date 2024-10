‘ซัมซุง’ ต่อยอดแพลตฟอร์ม SmartThings ใช้งานในองค์กร

พรรณวลัย อินทราพิเชฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เผยว่า ผู้บริโภคยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและการเชื่อมต่อที่ราบรื่น สมาร์ทโฮมจึงกลายเป็นตัวเลือกที่ผู้บริโภคสนใจมากขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดจากจำนวนผู้ลงทะเบียนผ่านแอป SmartThings ที่เพิ่มขึ้นกว่า 34% จากปี 2023สำหรับแพลตฟอร์ม SmartThings ได้มีการนำ AI มาสร้างประสบการณ์ Personalization ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ ด้วยฟีเจอร์อัตโนมัติที่ช่วยจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน และเพิ่มความปลอดภัยสำหรับภาคธุรกิจ ซัมซุงได้พัฒนา SmartThings Pro โซลูชันเพื่อการจัดการอุปกรณ์ในอาคารพาณิชย์และที่พักอาศัยอย่างครอบคลุม สร้างประสบการณ์ไร้รอยต่อสำหรับเจ้าของอาคารและผู้ดูแลระบบ โดยมีการจัดการพลังงานด้วย AI การควบคุมอุปกรณ์ได้หลากหลาย และการบำรุงรักษาระยะไกลนอกจากนี้ ซัมซุงยังเปิดตัวแคมเปญ "One Samsung" ภายใต้แนวคิด "Never miss a thing with SmartThings" ผ่านภาพยนตร์โฆษณา "A Precious Moment" เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและเก็บช่วงเวลาที่มีค่าสำหรับทุกคน