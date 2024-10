ทรูดิจิทัลพาร์ค จัดใหญ่ “JOB CONNECT 2024” 25-27 ต.ค.นี้ ที่ทรูดิจิทัลพาร์ค เวสต์

อลังการกว่าทุกครั้ง เพื่อคนหางานตัวจริง กับ มหกรรมหางานยิ่งใหญ่แห่งปี …ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัปที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ชวนคว้าโอกาสได้งานจริง ในงานซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิดเชื่อมทุกโอกาสที่ใช่ หางานที่โดนใจสำหรับคุณ พบกับโอกาสงานจากองค์กรชั้นนำที่เปิดรับตำแหน่งจริง มากกว่า 1,000 ตำแหน่ง ครบทุกสายงาน ไม่ว่าจะเป็นงานสายเทค การตลาด งานขาย งานบุคคล งานบัญชี งานโฆษณา และงานบริการลูกค้า พร้อมเปิดโลกยกระดับทักษะใหม่ๆ กับกูรูและผู้เชี่ยวชาญ เช่น คุณหนุ่ย-ณัฐพล ม่วงทำ Founder & Owner เพจเฟซบุ๊ก “การตลาดวันละตอน” คุณบุ๋ม-บุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ Chief Energizer Officer บริษัท ปีติพีอาร์ จำกัด (Purpose Relations Company) คุณวิชัย มาตกุล Co-founder and Creative Director of Unit Salmons บริษัท Salmon House คุณแอล-กัญญฉัชฌ์ เลิศธนไพบูลย์ Co-Founder & CEO บริษัท Maison Royal Co., Ltd. (Her Hyness) และคุณแณช-จรัญพัฒณ์ บุญยัง CEO บริษัท Glory Forever (Alisa AI) ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจ แบ่งปันประสบการณ์ และติวเข้มในกิจกรรมเวิร์กชอป สำหรับผู้ที่ต้องการหางานหรือเปลี่ยนงานใหม่ และบริษัทที่ต้องการหาพนักงานที่ใช่หรือต้องการเชื่อมโยงบริษัทกับคนรุ่นใหม่ พบกันในงาน “JOB CONNECT 2024”เปิดเผยถึงความสำเร็จของงาน Job Connect ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้สร้างปรากฏการณ์รวมเหล่าคนหางานกว่า 3,000 คน และองค์กรชั้นนำกว่า 70 บริษัท กับตำแหน่งงานที่เปิดรับมากกว่า 500 ตำแหน่ง ล่าสุดในปีนี้ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เตรียมจัดมหกรรมหางานครั้งใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ที่องค์กรชั้นนำและคนหางานไม่ควรพลาด กับงาน “JOB CONNECT 2024” ที่มาพร้อมแนวคิด Connecting All Possibilities - เชื่อมทุกโอกาสที่ใช่ หางานที่โดนใจสำหรับคุณ โดย เชื่อมโอกาสสู่ความสำเร็จ ผ่านการนัดพบผู้มีทักษะและประสบการณ์ที่ใช่ เข้าร่วมทีมกับองค์กรที่กำลังมองหาบุคลากรคุณภาพ เชื่อมโยงคนรุ่นใหม่กับองค์กร ผ่านการสร้างเครือข่ายและทีมงานคุณภาพที่พร้อมผลักดันธุรกิจให้เติบโต และเชื่อมโยงต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ ผ่านการสร้างเครือข่ายใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ เติมเต็มแนวคิด "One Roof All Possibilities" ของทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัปที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่มุ่งพัฒนาระบบนิเวศสมบูรณ์แบบครบวงจรสำหรับสตาร์ทอัปและผู้ประกอบการเทค เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม พร้อมปลุกคนรุ่นใหม่ให้พร้อมสำหรับอนาคตเทรนด์การทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล ทำให้มีงานใหม่ๆ เนื้อหอมมาแรง โดย 10 ตำแหน่งงานสุดฮิตที่น่าจับตาของตลาดงานในปี 2024 ที่ได้รับอิทธิพลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ เปิดเผยโดยทรู ดิจิทัล อคาเดมี ได้แก่• ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้ของเครื่องจักร• ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน• นักวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ• ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยสารสนเทศ• วิศวกรที่ทำงานด้านเทคโนโลยีการเงิน• ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล• วิศวกรหุ่นยนต์• วิศวกรไฟฟ้า• ผู้ควบคุมเครื่องมือการเกษตร• ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล“JOB CONNECT 2024” รวมมาให้แล้วแบบครบเครื่องในงานเดียว ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ วัยเริ่มทำงาน ผู้ที่อยากเปลี่ยนสายอาชีพ หรือผู้ว่างงานที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆ พบกับหลากหลายกิจกรรมพิเศษ• คว้าโอกาสได้งานจริง กับองค์กรและตำแหน่งงานในสายงานที่เหมาะสม รวมแหล่งงานคุณภาพจากบริษัทชั้นนำกว่า 50 แห่ง ทุกสาขาอาชีพ กว่า 1,000 ตำแหน่ง เช่น Web Developer, AI Trainer, Project Manager, การตลาด, Account Executive, คอนเทนต์ ครีเอเตอร์, กราฟิก ดีไซเนอร์, UX/UI, KOLs Specialist และอีกหลายตำแหน่งงาน ขณะเดียวกัน องค์กรชั้นนำยังได้เฟ้นหาเพื่อนร่วมงานและผู้ที่มีสกิลตรงตามความต้องการ• จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจไปกับเหล่าวิทยากรชื่อดัง เช่น- คุณหนุ่ย-ณัฐพล ม่วงทำ Founder & Owner เพจเฟซบุ๊ก “การตลาดวันละตอน”- คุณบุ๋ม-บุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ Chief Energizer Officer บริษัท ปีติพีอาร์ จำกัด (Purpose Relations Company)- คุณวิชัย มาตกุล Co-founder and Creative Director of Unit Salmons, Salmon House- คุณแอล-กัญญฉัชฌ์ เลิศธนไพบูลย์ Co-Founder & CEO บริษัท Maison Royal Co., Ltd. (Her Hyness)- คุณแณช-จรัญพัฒณ์ บุญยัง CEO บริษัท Glory Forever (Alisa AI)- คุณแม็ค-สุนาถ ธนสารอักษร Managing Director บริษัท Accenture Song- คุณอาร์ท-อภิรัตน์ หวานชะเอม Head of True X บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัดและผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายที่มาร่วมเวทีทอล์กในหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น ความรู้ AI ที่ควรมีก่อนสมัครงานในยุคนี้ อาชีพ Freelance กับโอกาสในการสร้าง Wealth และ "โอกาส" ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ ทำตัวอย่างไรให้พร้อมเสมอ เป็นต้น• อัปสกิลกับกูรูและผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงต่างๆ ในกิจกรรมเวิร์กชอป เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญ Resume Clinic ที่จะช่วยปรับปรุงเรซูเม่ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น และ Job Board อัปเดตตำแหน่งงานใหม่ล่าสุดงาน JOB CONNECT 2024 เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ที่ https://evcnx.co/job03 สำหรับองค์กรชั้นนำสามารถจองพื้นที่บูทง่ายๆ ที่โทร 09-5987-8409 หรืออีเมล Jobconnect@truedigitalpark.comเตรียมพบความยิ่งใหญ่ตลอด 3 วันเต็มของมหกรรมหางานแห่งปี “JOB CONNECT 2024” ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ BTS ปุณณวิถี (ทางออก 6) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน JOB CONNECT 2024 ได้ที่ www.truedigitalpark.com