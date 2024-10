Dell ยก AI ปัจจัยบวกกระตุ้นตลาดไอทีไทยยาวถึงปี 2025

เดลล์ เทคโนโลยีส์ (Dell Technologies) ชี้กระแสปัญญาประดิษฐ์ (AI) วันนี้มีอิมแพ็คในทางที่ดีต่อธุรกิจอินฟราสตรัคเจอร์โซลูชั่นของเดลล์ในไทย มั่นใจทิศทางบวกยาวถึงปีหน้า 2025 เผยมีท่าไม้ตายคือคอนเซ็ปต์ "เดลล์ เอไอ แฟคทอรี่" (Dell AI Factory) ที่ครบวงจร การันตีลูกค้าสามารถนำมาใช้ผสม AI ในทุกกลุ่มธุรกิจได้รวดเร็วฐิตพล บุญประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ เดลล์ เทคโนโลยีส์ ในประเทศไทย แสดงจุดยืนว่า Dell Technologies พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง AI ในประเทศไทยและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมระดับโลก ล่าสุด Dell ได้เผยผลการวิจัยที่ย้ำถึงบทบาทสำคัญของ AI ในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและตลาดในประเทศไทยเป็นพิเศษ พบว่าองค์กรในประเทศไทยถึง 99% เชื่อว่า AI จะปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นสถิติที่แซงหน้าค่าเฉลี่ยทั่วโลก (81%) รวมถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น (85%)ในอีกด้าน Dell ได้ประกาศเปิดตัวโปรแกรมเดลล์ เอไอ ฟอร์ เทเลคอม (Dell AI for Telecom) ซึ่งออกแบบมาเพื่อเร่งการปรับใช้ AI สำหรับผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่าแม้ว่าผู้บริหารด้านโทรคมนาคม 48% จะมองว่า AI เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมมากที่สุดในอีก 5 ปีข้างหน้า แต่ 68% ยังคงดิ้นรนเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและความต้องการของลูกค้าจากผลวิจัยที่ Dell สำรวจผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอที และผู้มีอำนาจตัดสินใจทางธุรกิจจำนวน 6,600 คน ใน 40 ประเทศ พบว่า 99% ขององค์กรในไทยเชื่อว่า AI จะเข้ามาปฏิรูปอุตสาหกรรม โดย 27% ของผู้ร่วมสำรวจในไทย กำลังเปลี่ยนผ่านจากแนวคิดสู่การนำ GenAI มาใช้งานจริง และ 98% ขององค์กรไทยกล่าวว่าข้อมูลคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จด้าน AI ขณะที่ 89% ของผู้ร่วมสำรวจในไทย กล่าวว่าเครื่องมือ AI ช่วยเพิ่มศักยภาพให้มนุษย์ และให้ผลลัพธ์สูงสุดฐิตพล บุญประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ เดลล์ เทคโนโลยีส์ ในประเทศไทย ให้ข้อมูลเพิ่มว่าข้อมูลแสดงให้เห็นว่าบรรดาธุรกิจในประเทศไทยเริ่มตระหนักถึงพลังในการเปลี่ยนแปลงของ AI และ GenAI ที่ให้ศักยภาพสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยและยกระดับประสบการณ์ที่เหนือชั้นให้แก่ลูกค้า"ความท้าทายในขณะนี้ คือการเปลี่ยนจากแนวคิดสู่การใช้งานจริง และการสร้างระบบนิเวศของพันธมิตรที่เชื่อถือได้คือสิ่งสำคัญยิ่งที่ช่วยให้องค์กรสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัย สามารถปรับขยายเพื่อรองรับนวัตกรรมได้ อีกทั้งช่วยตอบโจทย์ความกังวลใจหลักอย่างความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถที่เหมาะสม และการสร้างความยั่งยืน"ผลการวิจัย Dell Technologies Innovation Catalyst Research ชี้ว่าใน 99% ขององค์กรไทยที่เชื่อมั่นใน AI นั้น กว่า 91% เป็นองค์กรที่รายงานการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นในปี 2023 (เพิ่มขึ้น 25%) รายงานชี้ให้เห็นว่า แม้องค์กรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ AI และ GenAI แต่ระดับความพร้อมขององค์กรในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ล้วนแตกต่างกันไปมาก เช่น เกือบทุกองค์กรในประเทศไทย (98%) กล่าวว่าตัวเองมีจุดยืนที่ดีในการแข่งขันและมีกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น 80% ทั่วโลก 82%) ขณะเดียวกัน ครึ่งหนึ่งผู้เข้าร่วมสำรวจที่เป็นองค์กรในไทยต่างไม่แน่ใจว่าอุตสาหกรรมจะเป็นอย่างไรในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น 50% ทั่วโลก 48%)ทุกองค์กร (100%) ยังรายงานถึงความยากลำบากในการตามให้ทันกับสถานการณ์ (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น 59% ทั่วโลก 57%) โดย 40% ของผู้ร่วมการสำรวจในไทยกล่าวว่ายังขาดบุคลากรที่มีความสามารถ (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น 41% ทั่วโลก 35%)อีก 37% รายงานถึงความกังวลใจเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น 36% ทั่วโลก 31%) และ 34% ขององค์กรในประเทศไทยรายงานถึงการขาดงบประมาณ (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น 31% ทั่วโลก 29%) ว่าเป็นความท้าทายที่ต้องเผชิญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมนอกจากนี้ 60% ของผู้ร่วมการสำรวจในไทย กล่าวว่า GenAI ให้ศักยภาพที่โดดเด่นในการปฏิรูปการทำงาน ช่วยสร้างคุณค่าในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไอที (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น 51% ทั่วโลก 52%) และ 65% อ้างถึงการสร้างผลลัพธ์ที่ดี (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น 53% ทั่วโลก 52%) ขณะที่ 62% ของผู้ร่วมการสำรวจในไทย อ้างถึงศักยภาพที่ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าได้ดีขึ้น (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น 51% ทั่วโลก 51%)ที่สำคัญ ผู้ร่วมการสำรวจยังตระหนักดีถึงความท้าทายที่ต้องรับมือ 88% ขององค์กรในไทยกลัวว่า AI จะนำพาปัญหาใหม่ๆ ด้านความปลอดภัยภัยและความเป็นส่วนตัวมาด้วย (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น 69% ทั่วโลก 68%) และ 90% ของผู้ร่วมการสำรวจในไทย (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น 76% ทั่วโลก 73%) เห็นพ้องว่าข้อมูลและทรัพย์สินทางปัญญาในองค์กรตนมีค่ามากเกินกว่าจะเอามาไว้ในเครื่องมือ GenAI ที่บุคคลที่สามสามารถเข้าถึงได้สำหรับโค้งสุดท้ายปี 2024 และเปิดปี 2025 เจ้าพ่อไอทีสัญชาติอเมริกันวางแผนขับเคลื่อนภาคโทรคมนาคมไทยสู่ยุค AI โดยแจ้งเกิดโปรแกรม Dell AI for Telecom หวังช่วยโอเปอเรเตอร์ลดความซับซ้อนและเร่งการนำ AI มาใช้งาน คู่กับการขยายความร่วมมือกับผู้ผลิตชิปอย่างเอ็นวิเดีย (NVIDIA) เพื่อปฏิรูปการดำเนินงานของเครือข่ายโทรคมนาคมด้วยโซลูชัน AI ที่สร้างบน Dell AI Factory ร่วมกับ NVIDIAการพุ่งเป้าที่ตลาดโทรคมนาคมของ Dell สอดคล้องกับการศึกษาล่าสุดของ MeriTalk study ที่พบว่า 48% ของผู้บริหารด้านโทรคมนาคม มองว่า AI เป็นเทคโนโลยีที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมได้มากที่สุด ภายใน 5 ปีข้างหน้า แต่กว่า 68% รู้สึกว่าองค์กรของตัวเองยังต้องดิ้นรนเพื่อก้าวให้ทันเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้าที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วโปรแกรม Dell AI for Telecom ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Dell AI Factory จึงหวังช่วยตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้ ด้วยการนำความเชี่ยวชาญด้าน AI มาผสมกับระบบโครงสร้างพื้นฐานและงานบริการไอที แล้วเติมซอฟต์แวร์ และชิปที่ครอบคลุมระบบนิเวศ AI ทั้งหมดมารวมไว้ด้วยกัน โดยโปรแกรมนี้จะพัฒนาและนำโซลูชัน AI มาใช้ภายในองค์กร เพื่อให้ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารสามารถใช้โซลูชัน AI เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย ปรับปรุงการให้บริการลูกค้าและสร้างคุณค่าจากเครือข่ายเอดจ์ปลายทางได้มากยิ่งขึ้นสำหรับประเทศไทย Dell AI Factory ถูกมองว่าจะเป็นแกนหลักที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ Dell ในตลาด AI Infrastructure ตลอดช่วงปีหน้า 2025"เรามีคอนเซ็ปต์ของ Dell AI Factory แบบครบครัน ให้ลูกค้าสามารถนำมาใช้ และอิมพลีเมนต์เทคโนโลยี AI ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว".