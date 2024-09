TikTok เพิ่มเครื่องมือช่วยธุรกิจ-ครีเอเตอร์ สร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม

สิรินิธิ์ วิรยศิริ Head of Business Marketing TikTok, Thailand กล่าวว่า ที่ TikTok เรามุ่งมั่นในการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจในไทย ด้วยเครื่องมือและโซลูชันของแพลตฟอร์มที่จำเป็นต่อการเติบโตของแบรนด์ท่ามกลางภูมิทัศน์ดิจิทัลในปัจจุบัน“นวัตกรรมอย่าง TikTok One และ TikTok Symphony ที่จะช่วยต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตเนื้อหา ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญของแนวทางการทำการตลาดเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจกับลูกค้า และมั่นใจว่าทุกแบรนด์ในไทยจะสามารถปลดล็อกอีกขั้นของความสำเร็จได้ด้วยการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น"ทั้งนี้ จากการศึกษาของ BCG พบว่า Generative AI สามารถลดต้นทุนการผลิตได้สูงสุดถึง 15% ซึ่ง TikTok ได้ตระหนักถึงสิ่งนี้และรับฟังถึงความต้องการของผู้ใช้ พร้อมได้ทำการศึกษาและทำงานร่วมกับนักการตลาดที่มีความคิดสร้างสรรค์ระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรมเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการโฆษณาที่ดีที่สุดให้ธุรกิจ ครีเอเตอร์ และคอมมูนิตี TikTokสำหรับในประเทศไทย แบรนด์ต่างๆ จะสามารถเข้าถึง 'TikTok One' ซึ่งจะช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลครีเอเตอร์ของ TikTok ได้กว่า 2 ล้านคน และสามารถค้นพบพันธมิตรจากเอเยนซีและบริษัทโปรดักชันชั้นนำ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกผ่านแพลตฟอร์มเช่น TikTok Creative Exchange, TikTok Creator Marketplace และ TikTok Creative Challenge ผ่านการล็อกอินเพียงแค่ครั้งเดียวในขณะที่ TikTok Symphony จะเข้ามาช่วยต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือการตัดต่อวิดีโอโดย Generative AI ซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตคอนเทนต์ให้ธุรกิจต่างๆ นับแต่การเขียนสคริปต์ไปจนถึงการผลิตวิดีโอ ที่สามารถทำให้การสร้างเนื้อหามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ TikTok ยังมีแผนเปิดตัวคู่มือการค้าอีคอมเมิร์ซ ที่จะสรุปกลยุทธ์ให้ธุรกิจนำไปใช้ อย่างเช่นการระบุและให้ความสำคัญกับสินค้า Hero SKUs, การผสมผสานการใช้งาน TikTok Shop Ads และการเข้าถึงแหล่งความรู้ Business Accelerator ของ TikTok บน Seller Center ให้ผู้ที่สนใจอีกด้วย